¿Cuánto sabes de música rock?

Por Selodi Gasan Adie.

¡Por fin, llegó el día! Ha habido que recurrir a hacer una campaña de crowdfunding (micromecenazgo) para poder conseguir el dinero para hacer realidad este proyecto…

El titulo es una clara pregunta, pero de lo que quiero hablarte es de un juego creado con esa pregunta, y después de este galimatías te cuento…

Noe Acedo es una artista madrileña, más conocida con el nombre artístico de “Cuentos Inmorales” y que además de su obra poética, trabajos de vídeo arte, las performance, la pintura, el diseño gráfico y una no sabe cuantas cosas más, acaba de presentar un juego, sí, un juego de mesa, de los de toda la vida, pero para el siglo XXI. Y es que Noe es polifacética, polisémica, poliedra, polimorfa y politodo, porque en ella se asume ese prefijo griego “poli” que es varios.

Vas a alucinar con los cientos de anécdotas curiosas y divertidas que atesora este juegazo. ¡Diversión y rock a volumen brutal! ¡Lo tiene todo! Desde los grandes clásicos internacionales hasta las bandas más underground de este país. Ya era hora de que se hiciese un homenaje así a la música que amamos. Banda Alien Rockin’ Explosion

El juego se ha presentado ayer jueves 31 de marzo, y para que vea la luz esta ligado a un crowdfunding que ya está en marcha y durará hasta el 30 de abril.

Un excelente y destilado proyecto que nuestra artista ha desarrollado al cien por cien. El problema, como casi siempre, es editarlo pues mínimo hay que hacer una tirada de 3000 juegos, de ahí la idea de recurrir al crowdfunding.

Debería de ser obligatorio tenerlo en cualquier casa y estancia en donde somos adictos al rock/metal. Todo un arte en sí mismo, no solo para a quien le gusta escuchar música, también para quien queremos conocer de ella, sus creadores, sus intérpretes, en fin, toda su historia. Para pasar un rato divertidísimo en el que nos reiremos, y no solo de lo que sabemos, si no de lo que creemos saber y desconocemos por completo, con unos piques totalmente sanos frente a nuestros adversarios. Tarde de terracita y cerves genial, y tarde de calefacción y cafecito pues también. Sin duda, lo necesito en mi casa. Rabia Pérez Band

El juego es en parte una mezcla entra la popular “Oca” y el “Trivial Pursuit” pero con mucho rock & roll nacional e internacional, con un recorrido por la historia del rock; desde sus raíces, de 1920 a 1940, llegando a su lanzamiento al gran público en 1950 y hasta nuestra historia reciente, 2022.

El funcionamiento tiene el formato pregunta y respuesta con diferentes niveles de dificultad, de verdadero o falso, de rellenar con la respuesta correcta y de seguir las canciones cantando, se da la frase y a la persona o equipo que le toque tiene que cantarla. Hay preguntas sobre épocas, estilos musicales, festivales, sellos discográficos, de técnica, videojuegos, películas y series animadas o de logos, carátulas de discos, y como todo buen juego cuenta con sorpresas. Hay más de 1200 preguntas para elegir entre A, B o C.

“¿Cuánto sabes de música rock?” es un magnífico juego que responde a la perfección a ese modelo de juego que permite aprender de forma divertida y lúdica, en este caso sobre la historia del rock, de los hombres y mujeres que desde hace ya casi un siglo, desde los lejanos orígenes del blues en los campos de algodón del sur de los Estados Unidos hasta la actualidad, han hecho posible que el rock sea parte fundamental de la cultura contemporánea. Un juego que sin duda, derribará falsos mitos, descubrirá sorpresas y seguro, hará a quien lo juegue, que le pique la curiosidad sobre infinidad de canciones, discos, anécdotas. Jugando a “¿Cuánto sabes de música rock? pasarás ratos entretenidísimos al mismo tiempo que aprenderás mucho más de lo que imaginas sobre nuestra música. Mariano Muniesa (MariskalRock)

Y para documentar este juego, que es a la vez ya una enciclopedia del rock and roll, la bibliografía consultada y estudiada es muy amplia: “Mujeres del rock su historia. Crónica de las grandes protagonistas del rock” de Anabel Vélez; “Rebeldes del rock” de Manuel López Poy; “Historia maldita del rock” de Javier Ramos; “Historia ilustrada del rock” de Susana Monteagudo y Luis Demano; “La caza de brujas. Censura y persecución contra el rock vasco” de Mariano Muniesa; “It’s only rock and roll: Una historia del rock ilustrada” de Marta Colomer, Tutticonfetti y Susana Monteagudo; “Historia del rock: La música que cambió el mundo” de Jordi Sierra i Fabra. A lo que hay que añadir revistas, programas de radio, de Tv y decenas de páginas de internet.

Tienes toda la información para sumarte a esté proyecto, todo o nada,

en la web del crowdfunding, pincha aquí

¡Vamos! Entra y reserva tu juego con el que podrás aprender, disfrutar y vacilar a todas tus colegas. Y de paso empujamos entre todas este proyecto de nuestra siempre querida y admirada Noe Acedo.

