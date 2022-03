Reseñas: Alberto Núñez Feijóo

Por Manuel Monge*. LQSomos.

En la campaña electoral de las elecciones gallegas de 2005, cuando Feijóo era vicepresidente de la Xunta, el PP recibió casi dos millones de euros en donaciones de empresas, en su mayoría constructoras, que tenían adjudicaciones de obras de la administración gallega. Pero Feijóo no sabía nada

Feijóo será elegido presidente del PP…

En las redacciones de los medios ya se preparan informaciones sobre su carrera política.

Quiero contribuir a esta labor difundiendo información de uno de mis libros, que nunca existió, “El gobierno perverso de Feijóo” (Ediciones Laiovento, 2016), como tampoco existierón “Los restos del franquismo en Galicia” (2020) y “Un corrupto y monarquía heredada del franquismo” (2021). Adjunto el índice con los nueve capítulos. Y también adjunto los dos primeros capítulos.

El primer capítulo está dedicado a «Feijóo, Marcial Dorado y otras amistades peligrosas». El PP sigue la misma táctica que Feijóo cuando le preguntan por la corrupción de su partido: «Yo no sabía nada».

“Os quiero muchísimo. Me habéis dado mucho más de lo que hubiera llegado a poder imaginar”

(Carta de despedida de José Luis Pego, ex director de Novacaixagalicia, a los trabajadores, después de marchar para casa con 18,6 millones de euros)

Feijóo es un buen gestor, esa es la versión oficial. El segundo capítulo explica el desmantelamiento del sistema financiero gallego. Banesco, un banco venezolano, compra Novagalicia Banco, fruto de la fusión de cajas de ahorros gallegas, por 1.003 millones de euros el 18 de diciembre de 2013, y en 2014 ya tiene un beneficio de 1.157 millones de euros. ¡Todo un «milagro» de Feijóo!.

Esperanza Aguirre dijo en un evento de diciembre de 2020 en el Foro Nueva Economía que «Casado y Abascal se tienen que unir, porque son dos patriotas, como alternativa al gobierno socialcomunista». Creo que hay que actualizar ese discurso: «Casado y Abascal son dos patriotas y Feijóo también». Para ello llega Feijóo a la presidencia del PP, a gobernar con Vox, sin complejos, es decir, a normalizar lo que para la derecha democrática europea es una anormalidad: gobernar con la extrema derecha. Espero que esta información les sea útil…

O perverso goberno de Feijóo

Manuel Monge (Edicións Laiovento, 2016)

ÍNDICE

1. FEIJÓO, MARCIAL DORADO E OUTRAS AMIZADES PERIGOSAS

1.1. Feijóo non sabía nada

1.2. As relacións de Feijóo con Marcial Dorado

1.3. “Los cadeneros” Manuel Cruz e Arsenio Fernández de Mesa

1.4. De contrabandista a narcotraficante

1.5. O patrimonio de Marcial Dorado

1.6. Marcial Dorado, colaborador do CNI?

2. O DESMANTELAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO GALEGO

2.1. A fusión das caixas galegas

2.1.1. Lei de caixas e proxecto de país

2.1.2. O nacemento de Novagalicia Banco

2.1.3. O escándalo dos ingresos dos directivos

2.1.4. A comisión de investigación das caixas galegas

2.1.5. Agonía de Novagalicia Banco

2.1.6. Banesco, banco venezolano, merca Novagalicia Banco a prezo de saldo

2.1.7. O futuro da obra social de Abanca

2.1.8. Xuízo contra directivos das caixas galegas polas xubilacións millonarias e os investimentos en proxectos inmobiliarios.

2.2. Galiza perde o Banco Pastor

2.3. A alternativa da Banca Pública Galega

2.4. O noso aforro tamén emigra

3. ABANDONO DOS NOSOS SECTORES ESTRATÉXICOS

3.1. Agro e gandería

3.1.1. Fin das cotas lácteas e “guerra” polo prezo do leite

3.1.2. Volven as tractoradas

3.1.3. Opinións de expertos

3.2. Sector forestal

3.3. Menos barcos de pesca e perda de caladoiros

3.4. Paralización da construción naval

3.4.1. A reconversión encuberta do Tax Lease

3.4.2. As promesas de Feijóo

3.4.3. A mobilización dos traballadores e traballadoras e da cidadanía

3.5. Enerxía eólica: unha oportunidade perdida.

3.6. Tarifa eléctrica galega

3.7. A perda do control de R e doutras empresas. Chegan os chinos

4. INFRAESTRUTURAS PENDENTES

4.1. Incumprimento do prazos do tren de alta velocidade

4.2. Un tren de proximidade abandonado

4.2.1. Recorte de servizos e peche de estacións

4.3. O negocio das autoestradas

4.3.1. Traspaso á Xunta da titularidade da AP–9

4.3.2. Supresión das peaxes

4.4. Aeroportos galegos sen coordinación e dependentes do deseño centralista

5. A CORRUPCIÓN QUE NON CESA

5.1. Continúa a corrupción nos concellos galegos

5.2. José Manuel Baltar: traballo a cambio de sexo. O apoio de Feijóo

5.3. Financiamento ilegal do PP

5.3.1. Doazóns de contrabandistas e narcotraficantes

5.3.2. Así gañaba Manuel Fraga as eleccións

5.3.3. Pablo Crespo confirma a existencia da caixa B

5.3.4. Feijóo, a trama Gürtel e o PP de Galicia

5.3.5. O Caso Taula, a caixa B e o financiamento do PP

5.3.6. Empresarios confesan o financiamento ilegal do PP

5.3.7. Unha “organización criminal”. O caso Vedri

5.4. “El dinero perdido de Mariano Rajoy”

6. MALGASTO E PÉSIMA XESTIÓN

6.1. Malgasto e trampas para cumprir co obxectivo de déficit

6.2. Fontaneiros e coches oficiais

6.3. Contratación fraudulenta

6.4. Axudas e contratos para a Fundación Fesán

6.5. O Gaiás, “mausoleo” de Fraga

6.5.1. Un pozo sen fondo, que hipoteca a actividade cultural da Xunta

6.5.2. Exposicións e visitantes

6.5.3. O futuro do Gaiás

6.6. Medio ambiente

6.6.1. A incendiaria política forestal da Xunta

6.6.2. Prórroga de Ence até 2073. Mariano Rajoy “persosa non grata”

6.6.3. Fracaso de Sogama. O “tasazo”

6.6.4. A revolución verde do papa Francisco

6.7. Unha débeda pública que se dispara

6.8. Orzamentos da Xunta

6.8.1. Balance do primeiro goberno de Feijóo (2009-2012)

6.8.2. Orzamentos para 2016

7. AGRESIÓNS AO GALEGO

7.1. Recorte continuado das axudas para a promoción do galego

7.2. O decreto de plurilingüísmo

7.3. O Consello de Europa e a RAG denuncian a política da Xunta

7.4. Manifestos e mobilización cívica en defensa do galego

7.5. Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o uso do galego

8. MENOS TRABALLO, MÁIS PARO E DESTRUCIÓN DE EMPREGO

8.1. Aumenta do paro durante o goberno de Feijóo. Perda de emprego público

8.2. Unha mocidade sen futuro

8.3. Tipos de contrato

8.4. Sectores nos que se crea emprego

8.5. O verdadeiro rostro do desemprego

8.6. A pobreza chega a persoas con traballo

8.7. Diminúe o gasto público

9. RETROCESO NO ESTADO DE BENESTAR

9.1. Deterioro do ensino público

9.1.1. Separación por sexo nas aulas

9.1.2. Comedores escolares

9.1.3. Libros de texto e material escolar

9.1.4. Negra sombra para as universidades públicas galegas

9.2. A saúde como negocio

9.2.1. Os recortes matan

9.2.2. Asistencia sanitaria a inmigrantes

9.2.3. O Sergas castiga ás mulleres con abortos de máis de 14 semanas

9.2.4. Privatización e negocio

9.2.5. O escándalo do novo hospital de Vigo

9.2.6. Informe sobre a sanidade pública galega

9.3. Dependentes

9.4. O futuro das pensións. Envellecemento da poboación

9.5. Aumento das desigualdades. As persoas galegas máis ricas

9.6. Converxencia de Galiza co Estado e con Europa

9.7. “¿A qué se presenta Feijóo?”

* Manuel Monge, sociólogo, membro da CRMH da Coruña

