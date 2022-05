La justicia ciega y Maria Salmerón ¡Te queremos libre!

Por Agencia Mp3. LQSomos.

«El Consejo de Ministros, por imperativo legal, procede a denegar el indulto»… Con la actual Ley de Infancia, la condena contra María Salmerón no se hubiera producido. El gobierno ha negado el indulto a una mujer víctima de violencia de género que defendió a su hija de la violencia vicaria



María Salmerón pide al Gobierno que recapacite sobre su indulto al estar también su hija

María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos; ha reclamado este pasado jueves al Gobierno central que «recapacite» su decisión de no concederle un nuevo indulto con relación a la citada condena, pues el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla le ha requerido ya que ingrese voluntariamente en prisión.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento sevillano, donde el Grupo municipal de Adelante ha promovido una moción por vía de urgencia al pleno a cuenta de su situación, María Salmerón ha dicho que en estos momentos está «esperando un milagro», tras lo cual ha reclamado al Ejecutivo central que «recapacite» sobre su decisión de no autorizar su nueva petición de indulto.

Y es que no sólo se trata de ella, sino que está su hija «de por medio, estudiando en el extranjero, labrándose un futuro y un porvenir que se lo están truncando de nuevo su padre, el sistema judicial y para colmo el Gobierno, con la ministra Pilar Llop (Justicia) a la cabeza». Así, ha invocado el «bien superior de la niña», dado que ella la sustenta con su puesto de empleo y ahora está abocada a entrar en prisión.

Su condena, según ha esgrimido, está aún sujeta a «muchos flecos sueltos» en el plano jurídico, tras lo cual ha opinado que el Gobierno se ha «precipitado» al denegar su nueva petición de indulto «agarrándose a la reincidencia». Es más, ha reclamado al propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Justicia si la misma «no sirve para esto y si no es feminista».

La NO justicia

Recordemos que en un auto de fecha 28 de enero de 2021, el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de María Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón «ha sido condenada en varias ocasiones», lo cierto es que «nunca ha entrado en prisión», ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían «las únicas» que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

El Juzgado, de otro lado, no admitía el riesgo de prescripción esgrimido por la acusación particular dado que los plazos de prescripción quedan «suspendidos» durante la suspensión de la ejecución de la condena.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número seis consideraba en este auto de enero de 2021 que «la concesión de otros indultos» a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que «lo más prudente» era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o «denegación».

Pero en una providencia posterior de fecha 29 de marzo, el Juzgado de lo Penal número seis rememora que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que «la última documentación» solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de dicho año y la regulación estipula que «transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto».

Es por eso que el juzgado requiere a María Salmerón para «el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena» impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión.

Frente a ello, la defensa de María Salmerón formulaba días atrás una solicitud de aclaración de dicha providencia, indicando que la fecha aludida en la misma respecto a la formalización de la petición de indulto no sería correcta, bajo la premisa de que meses antes la citada solicitud «ya estaba promovida» ante las instituciones, motivando la suspensión de la ejecución de la condena.

Esta petición de aclaración de la providencia, según insiste la defensa de María Salmerón, suspendía en cualquier caso el plazo concedido para impugnar la decisión judicial de requerir a la condenada para que ingrese voluntariamente en prisión.

#YoSoyMaríaSalmerón Nos concentramos el miércoles #4Mayo

frente al Congreso, a las 14 horas.

El estado condena a las MADRES que salvan!

#IndultoMaríaSalmerón

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos