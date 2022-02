Mini balance electoral en Castilla y León

Por Legná Ed Al Zurc. LQSomos.

Unidas Podemos ha obtenido sólo el 5% de los votos en Castilla y León. Ha superado el 6% Valladolid, Ponferrada, Segovia y lo ha rozado Burgos. Ha quedado por debajo del 4% en Soria y Ávila

En total: 61.000 votos y 1 solo Procurador

PP

376.694 = 31 (cada procurador 12.150 votos)

PSOE

360.435 = 28 (cada procurador 12.870 votos)

VOX

211.074 votos = 13 (cada procurador 16.000 votos)

SORIA YA

18.390 = 3 (cada cada procurador 6.000 votos)

Con 60.000 con procedimiento proporcional Unidas Podemos tendría al menos 4 PROCURADORES. (*)

Seguimos con el que “nada pueden bombas, donde sobra corazón”

Hemos añadido -casi olvidado- “programa, programa, programa”

Pero falta nos hace: “organización, organización y organización”.

Las batallas electorales hay que darlas en todo momento y mucho antes que las urnas se abran…

En todas las Comunidades Autónomas y en la España entera siguen votando las hectáreas y NO “una persona, un voto” -De los 8 mil pueblos de España, Castilla y León tienen 2.200- (**)

Hay que acabar con:

a) la jurisdicción electoral PROVINCIAL…(dónde se nutren y se expanden las raíces del caciquismo electoral, económico y clerical)

b) el truco D´Hondt,

c) las campañas teledirigidas, etc.

Mientras NO quitemos las triquiñuelas de la LEY ORGÁNICA ELECTORAL NO acabaremos con el bipartidismo y aún peor si cabe fomentaremos los cantones y reinos de taifas.

(*) ¡Ah! Si en estas seis divisiones (cada una con DIEZ MIL votantes) los ciudadanos estuvieran POLITIZADOS Y ORGANIZADOS…

(**) Ante las futuras elecciones de ámbito municipal ¿Qué hacer? Tarea organizativa imprescindible: algo SÍ se puede y es urgente prever…De entre los más de 60. 000 votantes actuales -y los nuevos que devenga el futuro-, buscar las personas más adecuadas -en torno a unas 2.000-, para asegurar que en las 169 localidades de más de MIL habitantes habría una candidatura unida de IZQUIERDAS a la que votar. Pues, sabido es que “ningún votante puede dar su voto, a una candidatura inexistente”…

Otras notas del autor

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos