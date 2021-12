Villancicos: una selección exclusiva

Por Cecilia Remis / Selodi Gasan / Iñaki Alrui. LQSomos.

Nos gusta más hablar de Saturnales o Solsticios. Pero reconocemos que es imposible desprenderse del masoquismo (¿placentero?) de la Navidad, summum del esplendor consumista y las más rancias e hipócritas tradiciones religiosas. Estamos preparadas en esta tregua de “buenrollito” hasta el día 6 de enero, en el que volveremos a encontrarnos con la realidad social que ahora está fuera del escaparate.

Pero dejémonos de garabatos y vayamos a lo que estamos: os presentamos una recopilación de villancicos que no lo son (¿?), no se corresponden a la composición musical navideña tradicional y las letras no son de este mundo, aunque al final hemos caído, pero solo un poquito.

No dejes que en estas reuniones familiares escoja la música tu cuñado, te brindamos con esta selección la oportunidad que estabas esperando, con suerte puede que tu familia no te invite más, las niñas y niños te odiaran y tu cuñado enmudecerá de por vida. ¡Feliz Navidad!

– Afunfún Afanfán. Siniestro Total

Tema extraído del álbum navideño colectivo Navidades radiactivas publicado por DRO en diciembre de 1982, e interpretado por una de las bandas de punk-rock gallego pioneras, Siniestro Total, que contaba con una histórica formación: Julián Hernández: Batería y coros. Miguel Costas: Guitarra y coros. German Coppini: Voz. Alberto Torrado: Bajo. ¡Por fin alguien empezaba a romper los villancicos…!

– Villancico. Ska-P

Una canción muy crítica hacia el Vaticano y el consumismo navideño del grupo vallecano Ska-P, que formaba parte de su tercer álbum Eurosis, 1998. La formación de ska punk era: Roberto Gañan Ojea (Pulpul): Vocalista y Guitarra Rítmica. Ricardo Delgado (Pipi): Coros. José Miguel Redin (Joxemi): Guitarra Líder y coros. Julio César Sánchez (Julio): Bajo y coros. Alberto Javier Amado (Kogote): Teclado. Pako: Batería.

/center>

– Gasta Claus. Ska-P

Diez años después del anterior tema, vendría este Gasta Claus, uno de los trece temas de su séptimo álbum Lágrimas y gozos. Secuestrad a Gasta Claus / Aplastad a Gasta Claus / Que le cuelguen alto de los huevos /Escupid a Gasta Claus / Patead a Gasta Claus / Que le sodomicen bien sus renos…

– Happy Money. Boikot

Tema incluido en Cría cuervos, tercer CD del grupo Boikot, lanzado en el año 1995 y producido por ellos mismos. La formación: Juan Carlos Cortes «Ronko»: Voz. Alberto Pla: Guitarra y coros. Juan «Grass»: Batería. Juan Carlos Cabano: Bajo y coros. «Kake» Lago: Guitarra y coros. Felices fiestas, ¡happy money!

– Villancico del rey de Extremadura. Extremoduro

Un arrimo, lejano, a Noche de paz en la voz de Robe Iniesta y su grupo Extremoduro. Este villancico era uno de los nueve temas de Canciones prohibidas, el séptimo álbum de estudio del grupo. La canción arranca con una conversación entre “Manuel” y Robe…

– Viene la Navidad. Mama Ladilla

Arzobispofobia fue el primer disco del grupo de punk rock Mamá Ladilla (Guitarra y voz: Juan Abarca. Bajo y coros: Llors Merino. Batería: Ferro) Una de las pistas de las quince que contenía Arzobispofobia es este villancico en el que sin llegar a dos minutos nos descargan toda la fuerza de la Navidad.

– Noche de paz. Sumo

Un villancico de los más tradicionales, pero con ritmo y letra a la manera del grupo «Sumo», en la voz de Luca Prodan, un personaje que revolucionó el rock argentino con canciones como esta que presentó el 22 de diciembre de 1987, en directo en la ciudad de Buenos Aires. Cantado en alemán y castellano.

– Papá llegó borracho (Navidad). Ataque 77

Esta banda argentina se formó en 1987 como un grupo de amigos que se reunían para tocar sus canciones favoritas. Papá llegó borracho pertenece a su disco debut Dulce Navidad (es parte del estribillo del tema «Papá llegó borracho»). La banda sigue en activo y ha compartido escenario con Los Ramones, Iggy Pop o Sex Pistols, entre otros.

– Los reyes son los padres. Def Con Dos

Grupo pionero del hip hop en el estado español, formado en 1988. Este tema peligrosamente navideño fue grabado en el álbum Armas pal pueblo, en el que ofrecen un sonido a medio camino entre el hip hop y el rap metal. Algo bestial: Papá Noel ha muerto asesinado / Santa Claus ha muerto empalado / El rey Gaspar ha muerto descuartizado / Los niños ya no tienen a quien pedir los regalos…

– Mensaje navideño del rey. K-tólicos

Se Lleva Dentro fue el tercer disco de los punks extremeños K-tólicos, y tuvieron el detalle de incluir este tema al tradicional discurso de la suprema hipocresía sobre la felicidad y la igualdad que todos los años retrasmiten por las TVs. Nosotras no te decimos que apagues el televisor con el discurso del rey, te decimos que no enciendas la televisión en ningún momento. #Desborbonizar

– Reyes manguis. Maniática

Maniática es un grupo de música de Villena (Alicante) nacido en 1986. Este tema pertenece a su trabajo, editado en formato K7, Pero que no sea el último paso, 1995. Los reyes vienen cargados / de recibos y de multas / no me comáis el coco / ya no se pega el moko…

– Feliz falsedad. Soziedad Alkohólika

Feliz Falsedad es el nombre de un EP del grupo Soziedad Alkoholika lanzado en 1992 (Navidades del 91) dedicado al consumo en que vivimos y a la hipocresía que se vive en esas fechas. Durante 1994, la canción Feliz Falsedad era la encargada de abrir sus shows.

– Notxe de punk. Manolo Kabezabolo

Cantautor de punk y maño, ¡ahí lo dejamos! Este tema pertenece al disco Aversiones, 2005. El villancico hace un símil al tradicional Noche de paz, pero con su letra repleta de ironía y con algo de mala hostia: Noche de punk / noche de rock / se ha llenado el pabellón / y el grupo ha empezado a tocar / la peña no para de bailar…

– Los históricos Reyes Magos. Mojinos Escozíos

¡Van a traerte carbón! Ironía y rock mezclados en este tema del duodécimo álbum de los Mojinos Escozíos: La leyenda de los hombres más guapos del mundo, 2010. Los Mojinos tienen más temas navideños como España va bien.

– Villancico para mi cuñado Fernando. Love of lesbian

Imposible olvidarnos de un personaje como el “cuñado” en estas fechas. Os dejamos con un tema del quinto álbum del grupo de indie pop Love of lesbian, publicado en 2007, una de las catorce canciones es de “cuñao”. ¡Felices fiestas en familia!

– Burrito Sabanero

Lo sentimos, no estaba previsto. Pero ha sido inevitable ponerla, las fuerzas de la tradición nos han doblegado, y de nuevo cautivas y desarmadas hemos caído en los recuerdos de infancia, o de hij@s… glorias pasadas de belenes vivientes con sus pastorcitas y toda la manga de personajes de ficción: la virgen, Joselito, etc. Pero os aseguramos que nosotras somos mas de “Saturnales” libres y libertinas. Pero ahí va:

Relacionado