5 agosto. Madrid: Homenaje AntiFascista a 13 Rosas y 43 Claveles

Por Redacción*. LQSomos.

5 agosto 2022. 11:00 horas. Necrópolis del Este de Madrid

(Avenida Trece Rosas) (Cementerio del Este)



♀️ Homenaje a las 13 Mujeres y 43 Claveles

Víctimas del franquismo, fusiladas en el Madrid de la PosGuerra

5 agosto 1939

Borradas del Memorial

25 noviembre 2019

* Una recopilación de @CementerioLibro…

• #13Rosas

• 80 mujeres fusiladas de las Cárceles de Ventas y Claudio Coello

• 81 mujeres fallecidas en la Cárcel de Ventas «por enfermedad o a consecuencia de las penosas condiciones de encierro·

• #2936 Nombres fusilados en la PosGuerra y borrados del Memorial en 2019

Madrid PosGuerra 1939-1944

Necrópolis del Este de Madrid – Cementerio La Almudena

https://docs.google.com/document/d/16MgGAmFxt5bIrvZWy5nTd66WYSa7Ap5UtiSOtErPBHM/edit?usp=sharing

• Trece Rosas #13Rosas y #43Claveles Fusiladas en el Madrid de la PosGuerra

https://www.memoriaylibertad.org/sacas/1939/5_de_agosto%20de%201939.htm

• 14 Fonseca

https://www.planetadelibros.com/libro-trece-rosas-rojas-y-la-rosa-catorce/250409

• 43 Claveles

http://museomemoriarepublicana.blogspot.com/2009/08/mataron-tambien-43-claveles.html

• HernándezHolgado

https://web.archive.org/web/20211003200720/http://carceldeventas.madrid.es/

• 80 Mujeres García Muñoz

https://edicioneslalibreria.com/tienda/ochenta-mujeres-2/

• Videos

https://youtu.be/r10fJNkiQ4s?list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz

—-

• #13Rosas y #43Claveles Fusiladas Madrid 5 de agosto de 1939 #2936Nombres

• 2.936 Fusilados en el Madrid de la PosGuerra 1939-1945

http://www.afar2rep.org/memoria/este.htm

• Necrópolis del Este de Madrid Cementerio la Almudena y Civil 2007-2022

http://memoriaylibertad.org/homenajes/

—

• Vox Javier Ortega Smith @Ortega_Smith 4/10/2019 #13Rosas las Trece Rosas #OrtegaLosDesayunos Todas las Noticias de la Prensa https://docs.google.com/document/d/1uh9LQuldxzO1i8Tg_ghKGW1qrE56oqYue-WYD_AGTlk/edit?usp=sharing

Firmas

https://13rosas.memoriademocratica.es/

Videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHDey7RldDktE4MCPNVwTBQCxbRVpXec 27/07/2020

La Fiscalia Pide al Tribunal Supremo que Investigue a Javier Ortega Smith por un delito de Odio hacia las Trece Rosas 26/11/2020 Archivada la querella contra Ortega Smith

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Archivada-una-querella-contra-el-diputado-de-Vox-Francisco-Javier-Ortega-Smith-Molina-por-sus-declaraciones-en-TVE-sobre-las–Trece-Rosas-

—

• Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Brissac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López Gallego, Joaquina López, Dionisia Manzanero, Victoria Muñoz, Luisa Rodríguez de la Fuente, Antonia Torre Yela.

• Joaquín Álvaro Blanco, Felipe Arranz Martín, Delfín Azuaga Yonte, Federico Bascuñana Sánchez, David Bedmar Arcas, Enrique Bustamante Sánchez, Domingo Cándido Luengo Fernández, Vicente Criado Pérez, Máximo de Diego de Diego, Esteban Dodignon Gómez, Adolfo Domínguez Palazuelos, Jorge Escribano Rilova, Celedonio Fernández Galán, Francisco Fernández González, Ramón Fernández Peña de Secade, Antonio Fuertes Moreno Peñuelas, Enrique García Mazas*, Ignacio González Hernández, Pascual González Pérez, Manuel González Pérez, José Gutiérrez González, Isidro Hernández de la Fuente, Adolfo Latorre Toledo, Pedro Lillo Carballo, Antonio López del Pozo, Carlos López González, Fernando López González, Vicente Martín Acirón, Julio Martínez Pérez, Francisco Montilla Torres, Rubén Muñoz Arconada, Rafael Muñoz Coutado, Luis Nieto Arroyo, Francisco Nieto Vaquerizo, Gil Nogueira Martín, Valentín Ollero Paredes, José Pena Brea, Romás Prieto Martín, Severino Rodríguez Preciado, Gregorio Sandoval García, Luis Sanabria Muñoz, Enrique Sánchez Pérez, Francisco Sotelo Luna.

—

• MemoriaYLibertadMadrid Trece Rosas

http://quieneseran.blogspot.com/search/label/Trece%20Rosas

• MemoriaYLibertadMadrid 5 agosto de 1939

https://www.memoriaylibertad.org/sacas/1939/5_de_agosto%20de%201939.htm

• MemoriaYLibertadMadrid Agosto 1939

http://quieneseran.blogspot.com/search/label/1939%20Agosto

• Antonia Torre Yela

https://quieneseran.blogspot.com/2009/09/antonia-torres-llera-19-02-1940.html

• 43 Claveles

http://museomemoriarepublicana.blogspot.com/2009/08/mataron-tambien-43-claveles.html

• Fernando Hernández Holgado

http://carceldeventas.madrid.es/ ; http://presodelescorts.org/ ; Tesis https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1131179

• 12 JSU La Defensa de Madrid

http://goo.gl/WQy1W9

• Patricia Horrillo

https://15mpedia.org/wiki/Trece_Rosas

• Cartas Julia Conesa, Blanca Brisac, Dionisia Manzanero

http://ifacfilatelico.blogspot.com/2015/08/las-cartas-de-las-13-rosas-que-su.html

• Cartas de Capilla desde la Prisión

https://cartashastaperderlavida.blogspot.com/

• y Cartas de los Familiares

https://lascartasdelamemoria.blogspot.com/

• Sentencia de la Causa 30.426

http://www.buscameenelciclodelavida.com/2018/08/sentencia-de-la-causa-30426-fallamos.html

exilio Winnipeg

http://www.buscameenelciclodelavida.com/2013/08/13-rosas-rojas.html

Dolores Ibarruri Memorias de Pasionaria

http://www.buscameenelciclodelavida.com/2015/08/las-trece-rosas-por-dolores-ibarruri.html

En Recuerdo

http://www.buscameenelciclodelavida.com/2020/08/en-recuerdo-de-las-trece-rosas-y-sus-43.html

• Expediente de Justicia Militar número 30426

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/exp_justicia_militar/es/consulta/registro.do?id=62911

• Sentencia de Muerte

https://www.newtral.es/ni-torturadoras-ni-violadoras-lo-que-dice-la-sentencia-de-muerte-de-las-trece-rosas/20191004/

Fusiladas

https://www.newtral.es/por-que-fusilaron-a-las-trece-rosas/20190805/

• Fotos Noticias Carteles

https://drive.google.com/open?id=0B-u5_RGUcdLSTDluTmFjWkx5M0E

• Lista de Videos de Homenajes a las Trece Rosas

https://youtu.be/r10fJNkiQ4s?list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz

Música y Canciones

• Lista de Canciones

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHDey7RldDnvlqQgEF8GeoCxRfN-pp8k

• @Barricada2009 @ElDrogasOficial La Tierra Está Sorda

https://www.youtube.com/watch?v=bpcrl9X8Deg&list=PLZHDey7RldDnvlqQgEF8GeoCxRfN-pp8k&index=11

• Documental Cementerio la Almudena

https://youtube.com/watch?v=bpcrl9X8Deg

• Trece @MedinaAzahara_ https://www.youtube.com/watch?v=jH-zU_GxakY&t=0s&index=86&list=PLZHDey7RldDnvlqQgEF8GeoCxRfN-pp8k

• Rosas @luciasocam https://www.youtube.com/watch?v=xkdtJJEN6po&list=PLZHDey7RldDnvlqQgEF8GeoCxRfN-pp8k&index=42

• Vinos Chueca https://www.youtube.com/watch?v=2z-as-U4GsA&list=PLZHDey7RldDnvlqQgEF8GeoCxRfN-pp8k&index=39

• Memoria https://youtube.com/watch?v=c6lzH0yF__w&list=PLMcZL3jav3g-HiHooG6SsetAP1Wme2z9L

Poemas #13Rosas

• http://www.buscameenelciclodelavida.com/2013/08/trece-rosas-in-memoriam.html

• https://poemame.com/m/versolibre/trece-rosas

• http://revistalacomuna.com/cultura/trece-rosas-memoria-franquismo/

• http://saturada.blogspot.com/2016/08/las-trece-rosas-os-fusilaron.html

• https://regeneracionlibertaria.org/5-de-agosto

• https://foroporlamemoria.info/documentos/2004/ventas_1940.htm

• https://foroporlamemoria.info/documentos/poema_jfernandez_pozo_ene2004.htm

• https://comunidad.poemame.com/t/poniendo-voz-a-los-silencios-la-voz-dormida-de-dulce-chacon/21635

• http://versosobrelpentagrama.com/content/trece-flores-ca%C3%ADdas

• https://diariosdeunescritorrevolucionario.blogspot.com/2012/10/las-trece-rosas-rojas.html

Documentales

• Del olvido a la memoria Presas de Franco Tomasa Cuevas Jorge Montes Salguero (Trinidad Gallego, María Salvo, Concha Carretero, Nieves Torres, Soledad Díaz, Angustias Martínez, Julia Manzanal, Carmen Rodríguez, María Cuesta)

• https://www.youtube.com/watch?v=-4f5OkQAVpk&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=77

• Cartas en el Tiempo Verónica Sierra Fernando Hernández Holgado

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/cartas-en-el-tiempo/cartas-tiempo-ultimo-adios-carta-blanca-brisac-13-rosas-su-hijo/4561268/

• Que Mi Nombre No Se Borre De La Historia 2006 José María Almela, Veronica Vigil (Maruja Borrell, Santiago Carrillo, Concha Carretero, Maria del Carmen Cuesta, Nieves Torres)

• https://www.youtube.com/watch?v=vTLwDRnDCr4&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=61

• Película Carlos Fonseca Emilio Martínez Lázaro

• http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac?TITN=1211882

• Película Dulce Chacón Benito Zambrano http://lavozdormida.es/

Libros

Bibliografía Fusilamientos en el Madrid de la PosGuerra

http://memoriaylibertad.org/bibliografia/

Mujeres y Franquismo selección de Artículos Libros y Audiovisuales

http://www.unedasturias.es/bibuned/mujeresyfranquismo.htm

• Cárcel de Ventas Mercedes Núñez Targa 1967

• https://carceldeventas.madrid.es/testimonial/mercedes-nunez-targa-1911-1986

• Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas Juana Doña 1978

• https://www.todostuslibros.com/libros/desde-la-noche-y-la-niebla-mujeres-en-las-carceles-franquistas_978-84-85277-00-1

• Cárcel de Mujeres 1939-1945 Tomasa Cuevas Gutiérrez 1984

• https://www.todostuslibros.com/libros/carcel-de-mujeres_978-84-85809-34-9

• Violencia y terror estudios sobre la Guerra Civil española Alberto Reig Tapia 1990

• https://www.akal.com/libro/violencia-y-terror_33033/

• Consejo Guerra Madrid PosGuerra 1939-1945 Mirta Núñez Díaz-Balart Antonio Rojas Friend 1997

• http://museomemoriarepublicana.blogspot.com/2008/05/consejo-de-guerra_25.html

• De la memoria y otras cosas Ángeles García-Madrid 2001

• https://www.todostuslibros.com/libros/de-la-memoria-y-otras-cosas_978-84-7731-374-8

• La voz dormida Dulce Chacón 2002

• https://www.todostuslibros.com/libros/la-voz-dormida_978-84-204-6438-1

• Madrid Clandestino La reestructuración del PCE en Madrid Carlos Fernández Rodríguez 2002

• https://www.memoriaylibertad.org/bibliografia/

• Las trece rosas Jesús Ferrero 2003

• https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=578&completa=S

• Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas Tomasa Cuevas Gutiérrez 2004

• https://www.todostuslibros.com/libros/testimonios-de-mujeres-en-las-carceles-franquistas_978-84-8127-150-8

• Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941 Fernando Hernández Holgado 2003

• https://www.marcialpons.es/libros/mujeres-encarceladas/9788495379641/

• Fusilamientos Cementerio Almudena Manuel García Muñoz 2012

• http://www.esferalibros.com/libro/los-fusilamientos-de-la-almudena/

• Trece Rosas Rojas y La Rosa número Catorce 14 La historia más conmovedora de la guerra civil Carlos Fonseca 2004 y 2014

• https://www.planetadelibros.com/libro-trece-rosas-rojas-y-la-rosa-catorce/250409

• Presas Muejeres en las cárceles franquistas Tomasa Cuevas Gutiérrez 2005

• https://www.todostuslibros.com/libros/presas_978-84-7426-830-0

• Martina Barroso, la rosa número trece @angeles___lopez 2006

• http://www.angeleslopez.com/libros.htm

• La Abuela Sol y las Trece Rosas Maxi de Diego 2008

• https://www.sabinaeditorial.com/catalogo/abuela-sol-trece-rosas-maxi-de-diego/

• Memoria de las presas de Franco Alicia Ramos Mesonero 2012

• https://huergayfierro.com/memorias-de-las-presas-de-franco/

• Presas de Franco : catálogo de la exposición / editores, Sergio Gálvez Biesca, Fernando Hernández Holgado. @FIMarx

• https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=715704

• 80 Ochenta Mujeres Manuel García Muñoz 2014

• https://edicioneslalibreria.com/tienda/ochenta-mujeres-2/

• Cartas presas la correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el Franquismo Verónica Sierra Blas 2016

• https://www.marcialpons.es/libros/cartas-presas/9788415963783/

• El Valor de la Memoria Mercedes Núñez Targa 2016

• https://www.editorialrenacimiento.com/autores/610__nunez-targa-mercedes

• Cárceles de mujeresla prisión femenina en la posguerra Angeles Egido León 2017

• https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=708423

• Mujer, franquismo y represión una deuda histórica Angeles Egido León 2018

• https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=708728 Video https://www.youtube.com/watch?v=KtP4VdGlDZA&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=138

• Ana López Gallego. Una aproximación histórica de su tiempo: La Carolina, 1918 – Madrid, 1939 Santiago de Córdoba Ortega 2018

• http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/analopezgallego.htm

• Listado e Informe de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid Fernando Hernández Holgado 2018 Juan Carlos García Funes, Manuel García Muñoz, Fernando Jiménez Herrera, Tomás Montero Aparicio, Daniel Oviedo Silva y Santiago Vega Sombría

• http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-en-el-Madrid-de-la-posguerra-1939-1944-?vgnextfmt=default&vgnextoid=480c22bc756f1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

• La Represión Franquista en Madrid 2020 Memoria AntiFranquista nº20

• http://www.memoria-antifranquista.com/biblioteca/

• Morir en Madrid 1939-1944 Ejecuciones Masivas franquismo en la Capital Fernando Hernández Holgado Tomás Montero 2020

• https://www.machadolibros.com/libro/morir-en-madrid-1939-1944_583557

Presentación

https://www.youtube.com/watch?v=lvi7KA3Pl5Q

• Asesinato Comandante Gabaldón Benito Díaz 2021

• http://www.editorialalmudclm.es/web/libro/el-asesinato-del-comandante-gabaldon/

—

InMemoriam

• Guadalupe Grande poeta hija de Francisca Aguirre poeta nieta de Lorenzo Aguirre

• https://quieneseran.blogspot.com/2015/08/lorenzo-victoriano-aguirre-sanchez-06.html

• Natalia Joga

• https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/lasvidasdenatalia-nataliajoga-comunista-feminista-movimientodemocraticodemujeres/20200409124254173306.html

• Paquita Martín homenaje 2015

• http://homenaje2015.blogspot.com/2015/04/paquita-martin-recito-las-mujeres-de.html VideoS https://www.youtube.com/watch?v=ZjrplnFq0jY&list=PLZHDey7RldDlstuM_Pwj-Md0hFMYR6kXU&index=268 8 marzo 2016 https://www.youtube.com/watch?v=aPUiWcwU4B8&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=183 homenaje 2018 http://homenaje2018.blogspot.com/2018/03/paquita-martin-todas-las-luchas-que.html VideoS https://www.youtube.com/watch?v=EYAwbupfxwo&list=PLZHDey7RldDlstuM_Pwj-Md0hFMYR6kXU&index=267 Protestando por los insultos 13Rosas Ortega Smith https://www.youtube.com/watch?v=tEuBC9o_BEU&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=184

• Julia Tello

• https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5414 , https://www.foroporlamemoria.info/2016/02/obituario-tellito-la-joven-miliciana-que-arengaba-de-plaza-en-plaza/

• Petra Cuevas

• http://www.villadeorgaz.es/orgaz-personajes-cuevas-11.html

• Carmen Arrojo Maroto

• http://www.javilarrauri.com/republica/carmen_arrojo.html

• Mari Carmen Cuesta

• https://carceldeventas.madrid.es/testimonial/maria-del-carmen-cuesta-rodriguez-1922-2010

• Su Padre Alfonso Cuesta Santamaría Fusilado Madrid PosGuerra

• http://quieneseran.blogspot.com/2008/09/alfonso-cuesta-santamara-15-11-1939.html

• Angelita Cuesta Mari Carmen Cuesta

• https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-restos-angelita-cuesta-hermana-superviviente-13-rosas-descansan-cementerio-valencia-20110108164935.html

• Carmen Lafuente

• https://elpais.com/politica/2016/03/03/actualidad/1457045815_665167.html

• Nieves Torres

• http://quienessobrevivieron.blogspot.com.es/2017/02/torres-serrano-nieves-17-12-13.html

• Concha Carretero

• http://quienessobrevivieron.blogspot.com/2017/03/concha-carretero-sanz-01-01-2014.html

• Ángeles Ortega García Madrid

• https://carceldeventas.madrid.es/testimonial/angeles-ortega-garcia-madrid-1918-2015

• Angelita Cuesta

• http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/nuestra-memoria/semblanzas-y-biografias/696-muere-angelita-cuesta-la-ultima-arosa-rojaa

• Maruja Maria del Carmen Borrell Pérez

• http://quienessobrevivieron.blogspot.com/2017/02/maria-del-carmen-borrell-perez-30-06.html

—

Rosas de la Matria española en la PosGuerra

• ¡No Confundir la foto de las Trece Rosas! con la Cárcel de Mujeres Girona y Luisa Germinal Rendón Martell

• http://todoslosnombres.org/content/noticias/manuel-almisas-no-son-las-trece-rosas

• Andalucía

• https://www.publico.es/politica/cinco-fosas-rosas-andalucia.html

• Guillena

• http://armh19mujeres.blogspot.com/ documental https://www.youtube.com/watch?v=gUxoDokgxtw&t=0s&list=PLZHDey7RldDlbTBqfo_XObclmzYRBG-ZE&index=103

• Línea de la Concepción Cádiz

• https://www.casamemorialasauceda.es/publicaciones/monografias/sumario-301/ ; https://www.publico.es/politica/memoria-publica/14-rosas-sometidas-consejo-guerra-listas-socorro-rojo-linea.html

• Guadalajara

• https://memoriaguadalajara.es/2012/08/09/guadalajara-nuestras-trece-rosas/

• Bizkaia

• https://www.deia.eus/actualidad/politica/2020/08/16/trece-rosas-manaria/1058681.html

• Aragón

• https://www.elespanol.com/mujer/20201218/trece-rosas-aragonesas-hallan-republicanas-fusiladas-cementerio/544196995_0.html

• Manacor

• https://www.regeneracionlibertaria.org/las-cinco-rosas-de-manacor

—

Municipios con Calles a las #13Rosas

http://15mpedia.org/wiki/Trece_rosas#Memoria

• Alaquàs Valencia

• Burlada

• Collado Villalba

• Concello de Oleiros

• Concello de Santiago de Compostela

• Conil Frontera

• Fuenlabrada

• Getafe

• La Carolina Jaén

• Leganés

• Madrid

• Móstoles

• Oviedo

• Parla

• Puerto Real

• Rivas-Vaciamadrid

• Rota Cádiz

• Santiago Compostela

• Tomares

• Vejer de la Frontera

• Zaragoza

—

Homenajes

1986 Grupos de izquierda rinden homenaje a las víctimas del franquismo

• https://elpais.com/diario/1986/09/26/espana/528069620_850215.html

2004 Diversas asociaciones piden un monumento a los fusilados en la Almudena

• https://elpais.com/diario/2004/01/19/madrid/1074515061_850215.html

2005 Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo

• http://afar2rep.org/memoria/este.htm

2007 Por un Homenaje a los AntiFascistas Fusilados en el Cementerio del Este (1939-1945)

• http://www.izqrepublicana.es/documentacion/memoria.php

Homenajes 2.936 Fusiladas y fusilados en el Madrid de la PosGuerra

• https://memoriaylibertad.org/homenajes/

• http://homenaje2007.blogspot.com/

• http://homenaje2008.blogspot.com/

• https://homenaje2009.blogspot.com/

• http://2010homenaje.blogspot.com/

• http://homenaje2011.blogspot.com/

• http://homenaje2012.blogspot.com/

• http://homenaje2013.blogspot.com/

• http://homenaje2014.blogspot.com/

• http://homenaje2015.blogspot.com/

• http://homenaje2016.blogspot.com/

• http://homenaje2017.blogspot.com/

• http://homenaje2018.blogspot.com/

• https://homenaje2019.blogspot.com/

• https://homenaje2020.blogspot.com/

• https://homenaje2022.blogspot.com/

Las Trece Rosas #13Rosas Madrid y las Hermanas Mirabal Tres Mariposas República Dominicana

http://casamuseohermanasmirabal.com/

y el Comisario Conesa

https://www.la-politica.com/las-trece-rosas-espanolas-y-las-tres-mariposas-de-la-republica-dominicana-origen-del-25n-victimas-de-conesa-policia-de-franco-y-de-la-democracia/

Las hijas de Marie Curie se manifestaron en París en contra del asesinato de las 13 Rosas

https://www.niusdiario.es/nacional/fusilamiento-trece-rosas-aniversario-81-quienes-eran_18_2989620249.html ;

https://www.moncloa.com/2019/10/31/quienes-eran-13-rosas/

2005 La corta vida de trece rosas Lola Huete Machado

https://elpais.com/diario/2005/12/11/eps/1134286010_850215.html

2009 La Almudena nombra a las Trece Rosas Una placa recuerda a las mujeres fusiladas junto al cementerio hace 70 años

https://elpais.com/diario/2009/08/06/madrid/1249557862_850215.html

«Mataron también a ’43 claveles» Un grupo de prisioneros fue ejecutado esa misma noche en la misma tapia

https://elpais.com/diario/2009/08/06/madrid/1249557861_850215.html

2009 El PSOE y el PCE han rendido hoy homenaje por separado, en el cementerio de La Almudena de Madrid

https://elpais.com/elpais/2009/08/05/actualidad/1249460222_850215.html

Partido Comunista 2009 Manifiesto

http://2001-2018.pce.es/secretarias/secmovrepublicano/pl.php?id=3231

Homenaje

http://2001-2018.pce.es/secretarias/secmovrepublicano/pl.php?id=3235

Familiares y Amigos

http://2001-2018.pce.es/secretarias/secmovrepublicano/pl.php?id=3238

al PSOE

http://2001-2018.pce.es/q_pl.php?id=3241

Nueva Placa

http://2001-2018.pce.es/secretarias/secmovrepublicano/pl.php?id=3243

MundoObrero 2013 Acto del aniversario de las 13 rosas

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2988

2013 Manifiesto por las 13 Rosas Asociación Foro por la Memoria Democrática

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=3008

Homenaje a las trece rosas: 1939-2013

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=3009

Fallece la camarada Nieves Torres Serrano, presa política de la dictadura franquista durante casi 17 años

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=3415

2014 Fallece la camarada Concha Carretero

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=3454

2014 Fallece la camarada Petra Cuevas

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=3644

2016 Julia Tello ha muerto en Madrid

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5414

2017 José María Alfaya Una memoria necesaria y su reflejo mediático: 1 de abril, Cementerio del Este

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6896

2019 El CC 13 rosas, familiares y asociaciones memorialistas solicitarán mañana a la Fiscalía del Estado acciones penales contra Ortega Smith

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=8640

2020 Mercedes Núñez Targa, el valor de la memoria

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=8728

2020 Madrid, dominada por la ultraderecha, sigue gritando ¡No pasarán!

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=8736

2020 Homenaje a las trece rosas

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9482

2021 Benito Díaz Díaz El asesinato del comandante Gabaldón y el fusilamiento de las Trece Rosas

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11278

Foro por la Memoria 2009 Nueva Placa

https://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=7121

2009 Apareció la placa, pero no la vergüenza

https://www.foroporlamemoria.info/2009/10/aparecio-la-placa-pero-no-la-verguenza/

2010 Homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid

https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/homenaje-a-las-victimas-del-franquismo-en-madrid/

2010 Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid

https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/homenaje-a-las-victimas-de-la-represion-franquista-en-madrid/

2010 Barricada, doble ejercicio de memoria

https://www.foroporlamemoria.info/2010/10/barricada-doble-ejercicio-de-memoria/

2010 Concha Carretero: «La República es el bienestar del trabajador»

https://www.foroporlamemoria.info/2010/11/concha-carretero-la-republica-es-el-bienestar-del-trabajador/

2011 Conceden a Angelita Cuesta premio Pérez Bayer a título póstumo

https://www.foroporlamemoria.info/2011/01/conceden-a-angelita-cuesta-premio-perez-bayer-a-titulo-postumo/

2011 Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid

https://www.foroporlamemoria.info/2011/02/homenaje-a-las-victimas-de-la-represion-franquista-en-madrid-2/

2011 Garzón: «Es un honor ser juzgado por investigar el franquismo»

https://www.foroporlamemoria.info/2011/03/garzon-es-un-honor-ser-juzgado-por-investigar-el-franquismo/

2011 Lara y Llamazares encabezan un acto de apoyo a Garzón

https://www.foroporlamemoria.info/2011/03/lara-y-llamazares-encabezan-un-acto-de-apoyo-a-garzon/

2011 V Aniversario del homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid

https://www.foroporlamemoria.info/2011/04/v-aniversario-del-homenaje-a-las-victimas-de-la-represion-franquista-en-madrid/

2011 Santiago de Córdoba Ortega Situación de la investigación sobre la represión franquista en Madrid: Pereza o miedo intelectual

https://www.foroporlamemoria.info/2011/04/situacion-de-la-investigacion-sobre-la-represion-franquista-en-madrid-pereza-o-miedo-intelectual/

2011 María Torres BuscameBlog Concha Carretero Sanz, una republicana de bandera

https://www.foroporlamemoria.info/2011/06/concha-carretero-sanz-una-republicana-de-bandera/

2011 Julián Vadillo La Voz Dormida. Una historia de la represión franquista

https://www.foroporlamemoria.info/2011/11/la-voz-dormida-una-historia-de-la-represion-franquista/

Las olvidadas del franquismo

https://www.foroporlamemoria.info/2012/01/las-olvidadas-del-franquismo-2/

Madrid: Homenaje a las víctimas de la represión franquista

https://www.foroporlamemoria.info/2012/02/madrid-homenaje-a-las-victimas-de-la-represion-franquista/

Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid

https://www.foroporlamemoria.info/2012/04/homenaje-a-las-victimas-de-la-represion-franquista-en-madrid-3/

Alicia Ramos Mesonero Memoria de las presas de Franco

https://www.foroporlamemoria.info/2012/05/memoria-de-las-presas-de-franco/

Enrique González Duro, psiquiatra y autor de ‘Las rapadas. El franquismo contra la mujer’

https://www.foroporlamemoria.info/2012/07/quienes-olvidan-su-historia-inmediata-para-no-meterse-en-lios-suelen-acabar-repitiendola/

La historia de Garbancito. (El supercomisario Conesa) Kevin Vázquez, Búscame en el cielo de la vida

https://www.foroporlamemoria.info/2012/09/la-historia-de-garbancito-el-supercomisario-conesa/

Ángeles García Madrid: «Nos lo están quitando todo, hay que moverse»

https://www.foroporlamemoria.info/2012/10/angeles-garcia-madrid-nos-lo-estan-quitando-todo-hay-que-moverse/

2013 Trece Rosas… y 43 claveles Rafael Narbona

https://www.foroporlamemoria.info/2013/08/trece-rosas-y-43-claveles/

Arturo Peinado 2009

http://lahordafeliz.blogspot.com/2009/08/los-okupas-de-la-memoria.html

Juzgar a las víctimas dos veces 2018

http://lahordafeliz.blogspot.com/2018/02/juzgar-las-victimas-dos-veces.html

2020 Cátedra Memoria Histórica S.XX, Comisionado de Memoria, Cementerio del Este y La destrucción del Memorial, Últimos de Filipinas, La derecha en la alcaldía, Conclusiones, Antígona en Madrid

https://elobrero.es/opinion/54152-antigona-en-madrid.html

Fernando Betancor Pérez @NandoBetancorP Las “trece rosas” en siete momentos documentales: el archivo de las víctimas El archivo: la gestión de la memoria 2013

https://archivisticayarchivos.wordpress.com/2013/02/12/las-trece-rosas-en-siete-momentos-documentales-el-archivo-de-las-victimas/

Julián Vadillo 2007 Las Trece Rosas

https://fraternidaduniversal.blogspot.com/2007/08/las-trece-rosas.html

2011 La voz dormida Una Historia de la Represión Franquista

http://fraternidaduniversal.blogspot.com/2011/11/la-voz-dormida-una-historia-de-la.html

2018 En Defensa del Oficio de Historiador

https://fraternidaduniversal.blogspot.com/2018/03/en-defensa-del-oficio-de-historiador.html

Antonio Ortiz Mateos 23 personas de Chamartín y Cuatro Caminos 5 agosto 1939

https://cordelesdehesavilla.blogspot.com/2019/07/homenaje-las-23-personas-de-chamartin-y.html

Trece Rosas #43Claveles

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com/p/trece-rosas.html transcrito en https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/13-rosas-43-claveles-asesinato-memoria-historica/20180803155127154552.html

Luis de la Cruz Dos de las rosas eran del Barrio Maravillas Malasaña

https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/dos-de-las-rosas-eran-del-barrio-maravillas_1_6421731.html

Julia Conesa y Blanca Brisac

https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/una-placa-para-las-dos-rosas-de-maravillas-que-habla-de-memoria-y-reparacion_1_6416961.html

Guillermo Martinez 2020 Unas 500 personas homenajean a Miguel Hernández para pedir que se mantenga el memorial a las víctimas del franquismo

https://www.publico.es/sociedad/500-personas-acuden-al-recital-homenaje-miguel-hernandez-demandar-mantenimiento-del-memorial-victimas-del-franquismo.html

2020 El recuerdo ineludible a las 13 Rosas

https://www.publico.es/espana/aniversario-13-rosas-recuerdo-ineludible-13-rosas.html video https://www.youtube.com/watch?v=WiStIUOOS_A&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=188

2021 Unas 200 personas recuerdan en el cementerio de La Almudena a las 80 republicanas fusiladas en la posguerra

https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-200-personas-recuerdan-cementerio-almudena-80-republicanas-fusiladas-posguerra.html

Antonio J. Guardia Cárcel de Ventas: las presas que no cantaban solas Reportaje, Voces

https://www.pikaramagazine.com/2019/11/carcel-de-ventas-las-presas-que-no-cantaban-solas/

Manuela Bergerot

https://blogs.publico.es/dominiopublico/26205/una-memoria-plural-inclusiva-y-feminista/

Mario Bueno Aguado Formación en reclusión

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6788087

Prensa manuscrita

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5803505

Carlos Hernández de Miguel Las 13 rosas y el abuelo de Pablo Iglesias «Solo un loco utilizaría en Alemania datos del sumario instruido por un juez nazi …»

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/rosas-abuelo-pablo-iglesias_129_3240097.html

Fernando Hernández Holgado 2018 Carta abierta al concejal Pedro Corral y a los historiadores del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid

https://www.nuevatribuna.es/opinion/fernando-hernandez-holgado/carta-abierta-concejal-pedro-corral-historiadores-comisionado-memoria-historica-madrid/20180301214337149190.html

2019 De malas prácticas “históricas” y viejas (y nuevas) calumnias. El caso del fusilado Saturnino Andrés Alba

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura—ocio/caso-fusilado-saturnino-andres-alba/20190722174903164707.html

2019 El relato militante de Las Trece Rosas: reflexiones de historia cultural

https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/lista-actividad/relato-militante-trece-rosas-reflexiones-historia-cultural-1285871673078/Activitat.html

2020 Validity of the Damnatio memoriae

https://europeanmemories.net/magazine/the-one-who-sows-wind-reaps-storms-validity-of-the-damnatio-memoriae/

2020 Memoria pública y digital sobre dos cárceles femeninas del franquismo

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/9868

2021 Jorge Marco

https://ctxt.es/es/20201101/Firmas/34167/Jorge-Marco-memoria-guerra-civil-dictadura-franquismo-Transicion.htm

Respuesta

https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34592/memoria-jorge-marco-memorial-madrid-almeida-largo-caballero-fernando-holgado.htm

Fernando Olmeda: Los 3.000 asesinados en la tapia del cementerio de la Almudena 2018

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/3000-tapia-cementerio/20180202124208148073.html

Ochenta mujeres fueron ejecutadas en la tapia del cementerio del Este entre 1939 y 1944 La historia de María Lozano, una de las primeras fusiladas por la dictadura franquista en Madrid

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/maria-lozano-primera-mujer-fusilada-franquismo-madrid/20180213092655148498.html

Ana López Gallego, una de las ’13 Rosas’, alcaldesa honoraria de La Carolina

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/13-rosas-represion-franquista-memoria/20180216185322148651.html

El monumento a las víctimas del franquismo en la Almudena queda bloqueado por las presiones del PP

https://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/monumento-victimas-franquismo-almudena-queda-bloqueado-presiones-pp/20180228164611149157.html

Mujeres fusiladas en Madrid: Todos los nombres

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/mujeres-fusiladas-madrid-todos-nombres/20180308165237149480.html

14 de abril, homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/memorial-todos-nombres-reivindica/20180410105428150683.html

Piden a Carmena la disolución del Comisionado de la Memoria de Madrid 2018

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/piden-carmena-disolucion/20180427115338151286.html

Cayetano Redondo, el alcalde de Madrid fusilado por Franco 2018

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/cayetano-redondo-alcalde-madrid-fusilado-dictadura/20180510224558151806.html

La orgía de fusilamientos del verano del 39 en Madrid 2018

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/5-agosto-epicentro-terror/20180725095702154210.html

Tomás Montero: Sobre el ‘doble fusilamiento’ de las víctimas de la dictadura 2018

https://www.nuevatribuna.es/opinion/tomas-montero/golpistas/20180228120855149137.html

Las Trece Rosas y algunos millares más 2018

https://www.nuevatribuna.es/opinion/tomas-montero/trece-rosas-algunos-millares-mas/20180806141342154595.html

La extrema derecha paraliza en Madrid el Memorial a las víctimas del franquismo 2019

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/extrema-derecha-paraliza-madrid-memorial-victimas-franquismo/20190715162414164492.html

2019 «Una paralización unilateral, urgente y a las bravas»

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/paralizacion-unilateral-urgente-bravas/20190729173913164947.html

Víctimas del franquismo exigen al Ayuntamiento de Madrid la “inmediata reanudación” de las obras del Memorial 2019 Víctimas del franquismo exigen al Ayuntamiento de Madrid la “inmediata reanudación” de las obras del Memorial

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/victimas-franquismo-exigen-ayuntamiento-madrid-inmediata-reanudacion-obras-monumento-memorial/20190729173425164945.html

Que sus nombres no se borren en la historia 2019

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/nombres-borren-historia/20191008083351166923.html

Arrancan las placas con los nombres de los fusilados en el Cementerio del Este Isabel García Caballero 2019

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/arrancan-placas-nombres-fusilados-cementerio/20191125171744168504.html

2020 Isabel García Caballero A tiros contra la democracia

https://www.nuevatribuna.es/opinion/isabel-garcia/tiros-democracia/20200618181512176264.html

2020 Acto por la reposición del Memorial a las víctimas del franquismo en el Cementerio del Este

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/acto-reposicion-memorial-victimas-franquismo-cementerio/20200117164249170184.html

Recital poético de Miguel Hernández en protesta por las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid 2020

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/recitalpoetico-miguelhernandez-memorial-cementeriodeleste-victimasfranquismo/20200224180129171441.html

Las 13 Rosas Miercoles Republicano María Barquero

https://miercolesrepublicano.wordpress.com/2019/08/04/las-13-rosas/

Carlos Fonseca Ortega Smith miente

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/rosas_129_1325338.html

El segundo final de las ‘Trece rosas rojas’

https://elpais.com/ccaa/2019/08/04/madrid/1564938209_490972.html

Paloma García Zuñiga Cecilia y Las 13 Rosas mi Querida España esa España Muerta

https://www.diarioprogresista.es/cecilia-y-las-13-rosas-mi-querida-espana-esa-espana-muerta-por-paloma-garcia-zuniga/

Memoria Madrid

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-concejal-del-distrito-de-salamanca-asiste-a-la-presentacion-de-la-web-carceldeventas-madrid-es/

Cárcel de Ventas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC99902ECEA2C3C80

2012 La Cárcel de Ventas y la Memoria de las mujeres presas

https://info.nodo50.org/La-Carcel-de-Ventas-y-la-Memoria.html

Presentación Web

https://www.youtube.com/watch?v=unhHzQ_-zCs&list=PLZHDey7RldDk9BDFLKojZSMV_AuorMPRz&index=128

Jardines

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/mujeres-comprometidas-con-madrid-dan-nombre-a-tres-parques-de-los-distritos-de-usera-y-salamanca/

Mujeres Ventas

https://artedemadrid.wordpress.com/2020/06/27/jardines-de-las-mujeres-de-ventas/

Actividad orientada al alumnado de bachillerato Mujeres y reclusas. La cárcel para mujeres de Ventas

https://tiempodeactuar.es/blog/mujeres-y-reclusas-la-carcel-para-mujeres-de-ventas/

2019 Ministra de Justicia Dolores Delgado rinde homenaje a 18 fusilados por el régimen de Franco en el Cementerio de La Almudena

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/justicia/Paginas/2019/291019_homenajefusilados.aspx

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos