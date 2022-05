¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 9 – 15 mayo

Redacción. LQSomos.

– Habla un voluntario francés testigo de crímenes de los militares ucranianos

“Vi muchos crímenes de guerra sobre el terreno”

Otro ciudadano francés testigo de la verdad en Bucha y que cuenta además mucho sobre el batallón Azov y los bombardeos atribuidos a Rusia. El vídeo que os dejamos esta subtitulado al castellano, es solo un fragmento, y la subtitulación tiene algunos errores (él no es médico, sino que colaboraba en tareas de logística y enfermerita en hospitales de campaña, como voluntario), y no ha estado 7 días sino 16. Pero es bastante esclarecedor, en la versión completa cuenta muchas más cosas pero no está subtitulada, puedes verla haciendo clic aquí.

– ¿Cuáles son los países que están aumentando las compras a Rusia a pesar de las sanciones?

El embargo europeo al petróleo ruso parece inminente… Pero mientras tanto Rusia contraataca haciendo creer que las sanciones sobre su crudo no le están afectando. Hoy el viceprimer ministro de Rusia, Alexánder Novak, ha asegurado que el país ha empezado a vender petróleo a nuevos clientes y que ha aumentado su volumen de exportación.

– La policía israelí irrumpe en el funeral de Shireen Abu Aqleh

La policía sionista israelí ha irrumpido en el funeral de la periodista palestina asesinada hace en Cisjordania, Shireen Abu Aqleh, reprimiendo con brutalidad a la multitud que se congregaba alrededor del ataúd a la salida del hospital San José de Jerusalén. Palestinos armados con ataúdes atacan a la polícia israelí. Noticias del Metaverso…

– Estrasburgo rechaza el recurso de España, condenada por vulnerar el derecho a un proceso justo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado el rechazo al recurso de la Abogacía del Estado español contra la sentencia sobre Xabier Atristain, que motivó su excarcelación y supuso además un varapalo concreto contra el régimen de incomunicación… Caso Atristain: Estrasburgo ratifica la sentencia

– Bilbo: sobre las agresiones sionistas realizadas por aficionados del Hapoel Holon

El casco viejo de Bilbo fue escenario el domingo 8 de mayo de varios incidentes violentos protagonizados por seguidores del equipo de baloncesto Hapoel de Israel, l@s vecin@s se concentraron el miércoles 11 para denunciar los altercados provocados por el grupo de ultras sionistas. El equipo israelí se encontraba en Bilbo disputando la Final Four de la Champions League de la FIBA. Vía @EcuadorEtxea

– Medios estadounidenses ocultaban crímenes de Hitler durante la II GM

Los medios de comunicación juegan un importante rol en la tarea de preservar la memoria histórica de aquellas páginas oscuras de la historia mundial para evitar que se repitan esas atrocidades. Sin embargo, no siempre es positivo. Así, durante la II GM varios canales informativos estadounidenses intentaron ocultar verdaderas metas ideológicas de los nazis y de justificar la guerra… Y mucho más todavía se cuenta en: Grandes negocios con Hitler

– Víctimas del Estado: Obstáculos en el camino de búsqueda de la verdad

Es conocido que el Foro Social Permanente ha identificado como eje de trabajo prioritario para el año 2022 la superación de la importante discriminación que todavía sufren las víctimas del Estado. La jornada cuentacon dos partes: una ponencia de Jon Mirena Landa y una mesa redonda en la que participarán: Pili Zabala, Tamara Muruetagoiena, Eneko Etxeberria, Karmen Galdeano y Maider García Goena.

– Honduras: “Vamos comenzando a sanar las heridas”

La segunda jornada de la audiencia ‘Herminio Deras y otros vs Honduras’ en la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito histórico para el país centroamericano. Tomando la palabra después de los alegatos de los representantes de las víctimas (familiares de Herminio), el Procurador General de la República, Manuel Díaz, reconoció la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial y expresó disculpa pública por los hechos ocurridos, ratificó la disposición a acatar la sentencia que emitirá la Corte y se comprometió a iniciar un proceso de reposición y resarcimiento de daños, como parte del camino de reparación para las víctimas. Honduras asume responsabilidad de las violencias

– Noches Desenfocadas #10: Detrás del Sueño Americano

Dani Chinaski, Don Shave y Miguel Martí conversan sobre «Cartero», de Charles Bukowski, y «Pregúntale al polvo», de John Fante. Algunos de los temas tratados serán: la figura del escritor maldito, la ficción autobiográfica y el realismo sucio…

– La gran delincuencia económica en España

Interesante charla celebrada en el CAUM, y que ha contado con las siguientes intervenciones: Armando Fernández Steinko, Profesor UCM. Investigador / Carlos Cruzado, Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y Carlos Castresana, Fiscal del Tribunal de Cuentas.

– Iruñea: presentación del libro «Joseba Azkarraga. La libertad y los DDHH como objetivo»

Presentación del libro en la librería Katakrak (C/Mayor 54 – Pamplona). Moderador: Jesús Barcos (periodista). Intervienen: Carlos Garaikoetxea (Lehendakari), Joseba Azkarraga (exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco) y María del Olmo (autora, directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante).

– Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa…

¡Nos sumamos! A la histórica frase de Emma Goldman, y con ritmo y alegría a esta interpretación de Bazurto All Stars para Pacto Histórico ¡Petro presidente!

