¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: Agosto (Tiempo de verano)

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

Durante el mes de agosto, no recogemos la actualidad en nuestra selección de vídeos… en septiembre retomaremos la actividad.

Pero os dejamos una serie de reportajes, documentales, teatro, cine para disfrutar en este mes:

– Los Hilos del Tablero (Colectivo Miradas)

Un documental sobre el complejo militar industrial y sus guerras, de la mano de personas refugiadas de distintos conflictos, analistas y activistas por la paz. Un relato entre distintas historias personales y colectivas.

– Campo de concentración franquista de Murgia (Araba)

Uno de los 300 campos de concentración que Franco abrió, por toda España, entre 1936 y 1947. El recinto de Murgia fue tristemente famoso por la crueldad que sufrieron los prisioneros y por los numerosos asesinatos

– Los anarquistas y el problema del poder

No pocas veces se ha acusado al anarquismo de no captar en toda su complejidad la noción de poder. Para evitar confusiones, sería buena emplear el término de coerción, o de autoridad coercitiva (superando de paso la alegría con la que a veces utilizamos el de autoridad), aunque el tema es, obviamente, digno de estudio. Se ha hecho una distinción entre la autoridad, que tiene una connotación más tradicional o de fidelidad a unos valores, y el poder, que estaría más vinculado a la represión, la fuerza y la burocracia…

– Noticiero de la 2ª República que sobrevivió al ataque de los terroristas

¿Que hubiese pasado si los terroristas no hubiesen dado un golpe de estado?.Oculto en una caja con los colores de la bandera republicana ha sobrevivido durante más de 70 años un tesoro gráfico de los primeros días de la II República: se trata de un noticiero de 21 minutos elaborado por Fox Movietone que, con el título «El amanecer de una nueva era en España» recoge acontecimientos de los albores de ese periodo histórico. Su mayor valor es la calidad sonora con la que trae al presente las voces del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, y de personalidades políticas de la época como Indalecio Prieto, Victoria Kent y Fernando de los Ríos. La película fue cedida ayer por el Patronato Niceto Alcalá-Zamora a los archivos de la Agencia Efe. Ha estado oculta durante siete décadas en la casa de la familia de Francisco Adame, el alcalde republicano de Priego de Córdoba y amigo personal de Alcalá-Zamora, originario de esta localidad del sur de Córdoba, y según el director de este patronato, Francisco Durán, «resistió el asalto de los falangistas, que registraron la casa y nunca la encontraron». Según Durán, la propia familia Adame sabía de la existencia de este film, pero tardaron años en encontrarla.

– ¿Quieres es ver hundirse al Titanic en tiempo real?

¡Esta es tu simulación! La animación se llama ‘Titanic: Honor and Glory’ y su duración no es baladí, corresponde con lo que iba ocurriendo en tiempo real. Los capítulos se pueden seleccionar en la descripción de YouTube, incluyendo textos que nos describen brevemente lo que pasa en la escena…

– A voz ahogada – Homenatge a Enric Pubill

L’Enric va ser President de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del franquisme i va lluitar fins al final per les llibertats democràtiques. «A Voz Ahogada» parla de la vida dels presos polítics durant el franquisme al penal de Burgos i ha estat escrita gràcies a la generositat de persones com l’Enric, que ens van donar la seva imatge, la seva veu i el seu testimoni per a poder dur a terme aquest projecte de recuperació de la memòria històrica.

– La batalla del lago Changjin -Online-

Los soldados chinos ganaron la batalla en el lago Changjin, también conocida como la batalla del embalse de Chosin, en condiciones climatológicas extremas. La lucha entre Estados Unidos y China, que tuvo lugar desde el 27 de noviembre al 24 de diciembre de 1950, es considerada como una de las batallas más violentas de la Guerra de Corea.



– PoeMAS: Luis Ramiro (Música y poesía de cantautor)

El proyecto PoeMas de la UNED nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la poesía a través de la música esta vez acompañados por Luis Ramiro. El compositor y cantante nos descubre su experiencia en su descubrimiento como poeta.

