Después de la RCEP: relaciones China-Japón

Por Hiroaki Richard Watanabe*. LQSomos.

El 1 de enero de 2022 entró en vigor la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). La RCEP tiene una importancia económica significativa porque es la primera asociación económica integral en el este de Asia que incluye a los tres principales países de la región: China, Japón y Corea del Sur.

Se espera que RCEP profundice la interdependencia económica en el este de Asia mediante la creación de cadenas de suministro más integradas. Aunque la reducción arancelaria del 91 por ciento de RCEP es un nivel de liberalización más bajo que la reducción arancelaria estimada del 98 por ciento en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), RCEP compensa con creces esto en volumen. Con alrededor de 2.300 millones de personas y un PIB combinado de alrededor de 29 billones de dólares estadounidenses, el RCEP es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo y representa aproximadamente el 30 % de la población y el PIB mundiales.

RCEP podría alentar a China y Japón a cooperar en sus inversiones y lograr situaciones de beneficio mutuo en la región, como en el sudeste asiático. La asociación empresarial más influyente de Japón, Keidanren (la Federación Empresarial de Japón), ha buscado expandir las operaciones de las empresas japonesas en el enorme mercado chino y es probable que RCEP brinde más oportunidades.

Sin un compromiso significativo de EEUU en la integración económica regional, Japón ha respondido al ascenso de China desempeñando un papel de liderazgo en la creación del CPTPP

Pero también es probable que la integración intensifique la competencia chino-japonesa por el liderazgo económico en la región, especialmente después de la retirada de Estados Unidos del CPTPP. China ya ha invertido una cantidad considerable de dinero en la construcción de infraestructura a través de la Iniciativa Belt and Road (BRI) y ha promovido sus intereses económicos y políticos en el sudeste asiático y otras regiones. Es probable que la integración económica a través de RCEP mejore la influencia de China en estas regiones, con mayores oportunidades para participar en inversiones y otras actividades relacionadas bajo el BRI.

Después de la retirada de EEUU, China sorprendentemente solicitó ser miembro del CPTPP. Su adhesión inclinaría el equilibrio de poder económico en Asia Pacífico hacia China. Pero todavía hay varios obstáculos. El gobierno chino proporciona grandes subsidios a las empresas estatales (SOE) que mantienen relaciones políticas profundas con el gobierno. Puede ser difícil para China satisfacer las condiciones de entrada al CPTPP reduciendo estos subsidios. Las condiciones de trabajo forzado de China son otro obstáculo, junto con los requisitos para el libre flujo de datos y la protección del medio ambiente. No está claro cómo el gobierno autoritario chino puede abordar estos problemas de una manera que los miembros del CPTPP encuentren aceptable.

Pero los estados miembros originales como Vietnam también tenían el problema de los grandes subsidios a las empresas estatales y se les otorgaron exenciones para unirse al CPTPP. En este sentido, la entrada de China no es imposible. Además, China ha llevado a cabo previamente hábiles negociaciones con algunos estados miembros del CPTPP y puede obtener concesiones que le permitan unirse al CPTPP.

Ya sea que exista una posibilidad real de que China se una al CPTPP o no, la solicitud de ingreso de China proporciona una forma de evaluar las intenciones de Estados Unidos de recuperar un papel de liderazgo en Asia Pacífico. Aunque Estados Unidos ha tenido como objetivo promover el Indo-Pacífico Libre y Abierto para contener a una China en ascenso y propuso un marco económico llamado Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF) , el IPEF no es un acuerdo de libre comercio vinculante y no proporciona un marco económico suficiente para la participación liderada por Estados Unidos en la región. Además, la red Blue Dot lanzada por los Estados Unidos, Japón y Australia para promover la inversión en infraestructura de ‘calidad’ ha experimentado un progreso mucho menor que el BRI.

Sin un compromiso significativo de EEUU en la integración económica regional, Japón ha respondido al ascenso de China desempeñando un papel de liderazgo en la creación del CPTPP. Pero la posición de liderazgo de Japón puede verse amenazada si se acepta la solicitud de ingreso de China. La retirada de India del RCEP también puede socavar los esfuerzos de Japón por mantener el liderazgo. Al final, China puede convertirse en la potencia económica dominante en la región al establecer reglas de comercio e inversión que la beneficien.

Si bien Japón tiende a considerar la competencia con China cuando promueve la integración económica regional, Japón también podría lograr beneficios significativos. Además de adquirir un acceso más fácil al enorme mercado chino con aranceles reducidos o sin aranceles sobre sus exportaciones, Japón también puede inducir a China a observar reglas de inversión y comercio internacional más liberales . En última instancia, la cooperación económica con China puede fortalecer la seguridad en la región.

* Artículo publicado originalmente en East Asia Forum.

