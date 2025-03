El 11-M y el artículo de Víctor Hernández Bru

Por Eulogio Paz Fernández*

Con fecha 21 de marzo de este año 2025, Víctor Hernández Bru, licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, ha escrito en Libertad Digital el artículo titulado Del 11-M a la DANA, pasando por el Covid.

Libertad Digital, fue creada por Federico Jiménez Losantos y financiada por la caja B, el dinero negro de la corrupción del PP. El que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relató al juez que fue Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, quien le dio la orden de comprar participaciones de Libertad Digital para aliviar sus problemas financieros. El PP tomó esta iniciativa en una etapa en la que Libertad Digital aireaba la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11-M y la supuesta implicación de ETA en los mismos. En total, según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas del año 2004, el PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros en dinero negro, procedentes de su contabilidad en B. Por lo tanto, con estos antecedentes, que este “licenciado” escriba en un medio de comunicación enfangado en mentiras sobre el 11-M, es ya un indicador a tener en cuenta.

Dice el periodista de Libertad Digital, Víctor Hernández Bru (en adelante V.H.B), que “Mayor Oreja le ha dicho que el 11-M no fue un atentado islamista, según le había confirmado a él, a su vez, un ministro marroquí”. Eso de que “uno me dice que otro le dijo, pero sin decir el nombre del otro” queda muy bien para las malas películas de espías, pero carece de credibilidad. Lo que sí sabemos es que FAES (la fundación de Aznar y del PP en el momento del 11-M), en enero de 2003, o sea algo más de un año antes del 11-M, dijo: “Cabe esperar un recrudecimiento de la amenaza terrorista si es que se produce la guerra contra Iraq, una amenaza que afectará preferentemente a los países que participen en ella”. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer V.H.B. es preguntar a Mayor Oreja qué servicios secretos facilitaron a FAES, al PP y a Aznar esa información en enero de 2003 que de forma tan exacta se cumplió el 11 de marzo de 2004. No lo hará, porque lo de Mayor Oreja es, sencillamente, un bulo conspiracionista más.

V.H.B se deshace en alabanzas a José María Aznar, pero creo que no ha leído o ignora el libro de José María Aznar “Ocho años de gobierno. Una versión personal de España“, publicado el mes de mayo de 2004, o sea sólo dos meses después de los atentados, en el que Aznar dice: “…Debo reconocer, sin embargo, que tal vez la opinión española no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, del alcance de la amenaza del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Sí es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizá los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista…” ¿V.H.B. le ha preguntado a Aznar cuál es la responsabilidad que ha asumido? ¿Le ha preguntado a Aznar por qué mintió en los días del 11 al 14? Si no se lo pregunta, se do digo yo. Mintió porque quería culpar a ETA y así poder ganar las elecciones. Y han seguido mintiendo él, Acebes, Zaplana, Rajoy (el Partido Popular en definitiva), deslegitimando al gobierno elegido democráticamente.

En un «totum revolutum», V.H.B se revuelve contra los resultados electorales del 12 de abril de 1931 y la llegada de la Segunda República, pero claro, en sintonía con el periódico en el que escribe, oculta el Golpe de Estado Franquista del 18 de julio de 1936.

Dice V.H.B. que “todos los españoles” atribuyeron la matanza a ETA. Es una burda mentira. Muchos españoles pensaron que era un atentado islamista motivado por la guerra ilegal contra Iraq en la que Aznar metió a España.

Y ya puestos a relacionar el 11-M con la DANA, V.H.B. debería saber que entre los antecedentes del 11-M tenemos la foto de las Azores –donde Bush, Blair, Aznar y Durão Barroso decidieron la guerra contra Iraq–. Sin embargo, de la comida mantenida por Mazón en el restaurante El Ventorro de Valencia no hay foto –al menos que yo sepa– ni se sabe exactamente (Mazón ha dado diferentes versiones) qué dijo o dejó de decir, qué hizo o dejó de hacer en las horas en las que personas morían anegadas por las aguas, siendo las competencias exclusivamente de la Generalitat Valenciana que Mazón presidía el 29 de octubre de 2024. Al ser aforado, la jueza Nuria Ruiz Tobarra recuerda que “la declaración como investigado o querellado solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si el aforado lo solicitase”. Mazón ha rechazado declarar de forma voluntaria. Todo un síntoma. “Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no declara?”, ha dicho Joaquín Amills, cofundador y presidente de SOS Desaparecidos, la asociación que representa a más víctimas mortales de la DANA. “Me da igual qué hizo Mazón. Me es indiferente si estaba en el gimnasio, comiendo o haciendo ganchillo, pero ¿por qué no estuvo al mando del CECOPI?”, clama en referencia a la comida del dirigente popular con Maribel Vilaplana en El Ventorro para ofrecerla la dirección de À Punt, la televisión pública valenciana, según narra elplural.com en su artículo de fecha 27 de marzo.

En cuanto a lo ocurrido en la COVID, lo mejor que V.H.B. puede hacer es entrevistar a Alberto Reyero (no me consta que sea de izquierdas), Consejero de la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, que criticó con rotundidad la respuesta de la Comunidad de Madrid a la pandemia del Covid en las residencias de mayores, cuestionando la legalidad y moralidad de los protocolos de la Consejería de Sanidad que negaban la asistencia hospitalaria a muchos mayores de residencias.

La realidad es que V.H.B. no dice nada nuevo. Simplemente hace seguidismo de lo dicho por Mazón. En el artículo de fecha 25 de febrero en el periódico 20MINUTOS, José Antonio Martínez Soler escribe: “Mazón recurre al 11-M en casa del ahorcado. No me lo puedo creer. Rodeado de sus colegas del PP, el aún presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, acusó ayer el Gobierno de Sánchez de “instrumentalizar el dolor: ocurrió con el 11-M”. No tengo palabras en mi diccionario para calificar la torpeza o la maldad de este político zombi, presunto responsable de más de 200 muertes (evitables, según la jueza) en la trágica DANA de Valencia. ¿Que pensará el expresidente Aznar, el de las mentiras de ETA EN EL 11-M, el que inició la era de la vileza, al escuchar a su colega Mazón mencionar la cuerda del 11-M en casa del ahorcado?

Después de tres años de dura instrucción y seis meses de juicio, la sentencia del juicio del 11-M determinó la autoría islamista de los atentados y desarticuló las mentiras de Jiménez Losantos y Libertad Digital, de Pedro J. Ramírez y El Mundo, de Aznar y de Mayor Oreja, del PP y demás teóricos de la conspiración. Mazón sigue ligado a su actuación del día 29 de octubre en el restaurante El Ventorro. A las víctimas de la DANA no les queda otra que seguir luchando el tiempo que haga falta para conseguir Verdad, Justicia y Reparación.

* Padre de Daniel Paz Manjón, asesinado a la edad de 20 años por terroristas yihadistas el 11 de marzo de 2004 en un vagón del tren de cercanías en la estación de “El Pozo”, Madrid.

Otras notas del autor

– https://11mcartasaldirector.blogspot.com/

⇒ 11 de marzo ¡Todas íbamos en ese tren! ⇐

Comparte este artículo, tus amig@s lo agradecerán…

Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es; Bluesky: LQSomos;

Telegram: LoQueSomosWeb; Twitter (X): @LQSomos;

Facebook: LoQueSomos; Instagram: LoQueSomos;