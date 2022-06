Las bases de la OTAN… y estos 40 años de lodos

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

Se cumplen 40 años de la entrada de España en la OTAN. Muchos de los que también tenían cuarenta años por aquel entonces ya no están entre nosotros. Ley de Vida. Dentro de 40 años muchos de nosotros tampoco estaremos en el 80 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Ley de Vida. 40 años pasan volando y aunque este país jamás ha diseñado algo pensando en el largo plazo otros si lo hacen: diseñar planes para España a 40 años vista.

40 años duró la dictadura y otros 40 esta transición hacía absolutamente ninguna parte.Te dirán, nos dirán, que todo ha cambiado, que nada es como antes y aunque es obvio —es imposible que el hoy sea el mismo que el antes—, también es mentira. Una mentira tan grande tan grande como una base de la OTAN en España. No tan grande como la suma de todas las bases norteamericanas en el mundo. Una mentira, quizás, tan grande como la consulta para entrar en la OTAN (nunca hubo tal cosa, no entramos, nos metieron) o una mentira tan pequeña como la consulta para continuar en la OTAN. «¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?«, fue la pregunta después de 4 años de habernos metido. Juntas dos mentiras que nunca se habían juntado antes. Y el mundo cambia. La gente quizá no lo advierta en el momento, pero no importa. Julian Barnes sabía lo que decía cuando juntas dos cosas que nunca lo habían estado antes…, pero se quedó corto: cuando juntas dos mentiras el mundo cambia completamente. Franco mintió y además de dictador vendió España por un plato de lentejas al Cainato americano, y aunque fue la UCD la que nos metió de lleno en la OTAN, el mundo, nuestro mundo, cambió cuando el PSOE nos dijo aquello de «entramos pero sin formar parte de la estructura militar», «no te la meto, solo la puntita» se decía entonces.



40 años después…desde nuestro país se atacó a Libia en 1986, nos hicimos unos golfos en 1990 enviando barcos de guerra para que Irak dejase de invadir Kuwait e Israel pudiera continuar sus matanzas y conquistas en Palestina. Bombardeamos a la antigua Yugoslavia cambiando FuenteOvejuna por aviones de la OTAN han bombardeado Belgrado. En 1992 España no es que formase parte la estructura militar de la OTAN sino que incluso lideró el primer ataque aereo bajo el paraguas de la OTAN. Así, sería falso decir que España bombardeó Yugoslavia, fue la Fuenteovejuna, la OTAN, señor.

Poco a poco las nuevas generaciones nacen y viven bajo el ambagaje de la OTAN. España no está en guerra con nadie, es la OTAN. Las acciones militares especiales se suceden cada lustro (atacamos a pescadores africanos menesterosos a los que tildamos de piratas, buscamos amapolas durante 20 años en Afganistan, nos vamos de Irak pero nos metemos en los paises balticos..). Las bases norteamericanas van creciendo en España, se multiplican los barcos de guerra que forman parte del escudo antimisiles, aunque ese escudo para la estrellas no impide a miles de personas morir ahogadas al intentar cruzar el estrecho durante la Luna llena. Los cuatro destructores norteamericanos que hay en Rota (Cadíz) pueden detectar misiles balisticos a 500 km de distancia pero no pueden detener ni el contrabando, ni las mafias que controlan el paso del estrecho. Llega un momento en el que uno se pregunta si tantas muertes en el Mediterráneo se deban precisamente a las zonas de exclusión que cualquier barco de guerra pone en torno a ellas.

Lodo y más Lodo. Han pasado 40 años y España pese a ser un Airbnb del Ejercíto americano es cada vez más pobre. Nuestra deuda vuela casi tan alta como un F-35 bombardeando Palestina. Nuestro paro es poco, descontando el desempleo cronico—un invento del siglo XXI— que viene a decir que aunque son casi cuatro millones de parados al descontar el cronico se queda en 2 millones de parados. En España todo es cronico. La transición es cronica, el paro es cronico, la OTAN es cronica. En un mundo en el que todo tiene un precio, Estados Unidos no paga nada por estar de alquiler en España, seguramente por ser la propietaria.

