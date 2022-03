Las portadas de discos más importantes en la historia del rock

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Rock Covers reúne 750 portadas de discos que marcaron la historia del rock. Desde estrenos legendarios hasta rarezas discográficas, de Elvis Presley a Iron Maiden, estos hitos inolvidables vienen acompañados de fichas informativas, entrevistas en profundidad y listas con los álbumes favoritos de los mejores especialistas en rock

Desde Elvis a Nirvana

Hay quien afirma sin duda con parte de razón que la implantación desde mediados de los 80 del pasado siglo como formato discográfico básico del compact-disc restó ese halo de obra de arte que habían logrado los diseños de las portadas de discos. Hasta entonces, y en el momento actual en gran medida también al recuperarse el vinilo como nuevo formato en alza, las portadas de los álbumes de larga duración tenían una importancia capital en el lanzamiento de un álbum, en ocasiones tan importante o más que su contenido musical.

La carátula del álbum está indeleblemente ligada a nuestra memoria musical colectiva; cuando cada uno de ustedes piensa en sus álbumes favoritos, la portada acude a la memoria inevitablemente. Infinidad de fotógrafos, ilustradores y directores de arte se han convertido en celebridades a partir de las ilustraciones de sus álbumes, cuyos mejores ejemplos pasarán a la historia como elementos permanentes de la cultura popular. Rindiendo tributo a esta forma de arte, el libro que hoy ocupa nuestra sección, ‘Rock Covers’, obra elaborada por Jonathan Kirby, Robbie Busch y Julius Wiedemann como editor gráfico, nos ofrece una selección de más de 750 portadas de álbumes notables, desde lanzamientos de discos legendarios como diseños menos conocidos y más heterogéneos.

Artistas tan variados entre sí como Elvis Presley, The Beatles, Sex Pistols, Pink Floyd, The Cure, Iron Maiden y Sonic Youth se reúnen en este proyecto, nuevamente afrontado por la editorial Taschen, de la que ya nos ocupamos no hace muchas semanas para hablar de su libro de fotos de la historia de los Rolling Stones para celebrar la portada que definió sus álbumes y su estatus de culto a ese nivel. Cada portada va acompañada de una hoja informativa que enumera el director de arte, el fotógrafo o el ilustrador, el año, la compañía que lo editó y otros muchos detalles, mientras que casi 250 discos que marcaron puntos de inflexión particulares para una banda, un artista o el género musical en el que están ubicados, se destacan con breves descripciones.

Este amplio catálogo de rock visualizado se contextualiza con entrevistas a cinco profesionales que dieron forma a la historia del rock y con listas de los 10 mejores discos de diez coleccionistas de rock de fama y prestigio internacional. El libro será editado en inglés, francés y alemán, no teniendo a la hora de cierre de la edición de la revista noticias acerca de si alguna editorial española esta en tratos con Taschen para poder hacer una edición en castellano de este brillante trabajo.

Vale la pena, para entender mejor el valor que este libro posee, echar un vistazo al currículum vitae de sus autores. Robbie Busch, también conocido como “McBoing Boing”, es un DJ y coleccionista de discos reconocido internacionalmente. Ha desempeñado muchas funciones artísticas a lo largo de los años en diferentes ámbitos de la industria musical, entre los que podemos destacar su trabajo como consultor y productor de numerosos sellos discográficos, escritor y fotógrafo de revistas como ‘Wax Poetics’, ‘Big Brother’ y ‘XXL’ y dibujante y guionista de cómics.

Jonathan Kirby es otro conocido coleccionista de discos, además de ser escritor y periodista musical. Editor de la revista de música ‘Wax Poetics’, ha colaborado en publicaciones como ‘Oxford American’ y ‘The Fader’ y actualmente es A&R en el famoso sello discográfico Numero Group de Chicago, donde también elaboró el recopilatorio ‘Purple Snow: Forecasting’ sobre el sonido de Minneapolis.

El editor Julius Wiedemann estudió diseño gráfico y marketing y fue director de arte para periódicos y revistas de diseño en Tokio antes de unirse a Taschen en 2001. Sus títulos incluyen ‘Illustration Now!’ y la serie ‘Record Covers’, así como una vasta colección de infografías y libros sobre publicidad y cultura visual.

Hay no obstante dos defectos que restan calidad a este libro. Inexplicablemente, el libro está estructurado en orden alfabético en lugar de década a década, por lo que el contexto sociopolítico, cultural y generacional en el que apareció cada uno de esos discos se diluye y en muchos casos, no llega a explicarse bien el porqué del impacto que esas portadas alcanzaron. Otra gran deficiencia a mi juicio es la ausencia de un índice, lo que hace que esta publicación sea inútil como herramienta de referencia, cuando por su contenido lo tiene todo para llegar a serlo.

https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/music/all/03405/facts.rock_covers.htm

