El emperador Joe Biden ha girado una visita a sus colonias europeas para presidir reuniones del Grupo de los 7, el Consejo de Europa y la Organización Terrorista del Atlántico Norte (OTAN). Ha aprovechado para pronunciar discursos con los que demuestra su liderazgo único sobre el planeta Tierra. Desde ese cargo garantizado por su poderío nuclear, se ha referido en distintas ocasiones con términos insultantes, impropios de un jefe de Estado (pero él es el emperador) al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, calificado por él de “dictador asesino, matón puro, criminal de guerra y carnicero”.

El 26 de marzo de este 2022, en Varsovia, afirmó religiosamente, porque es un fiel catolicorromano: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder.” La historia demuestra que las advertencias de los emperadores gringos tienen consecuencias trágicas. Por ello el secretario de Estado imperial, Antony Blinken, se vio obligado a precisar a día siguiente: “El presidente no estaba discutiendo el porvenir de Putin, no pretendemos cambiar ningún régimen político.”

Falso, la historia demuestra que los Estados Bandidos de América no han hecho otra cosa que invadir países cuando les ha dado la gana, para cambiar regímenes políticos, deponer a presidentes o asesinar a líderes opositores. Por algo son el Imperio y no hay organización internacional de Justicia o de Derechos Humanos que ose pedirles cuentas o juzgar a alguno de sus dirigentes. He aquí una lista de sus agresiones a terceros países solamente a partir de 1950, para que no resulte interminable su lectura:

— 1950, Corea.

— 1954, Guatemala.

— 1955, Argentina.

— 1959, Vietnam, Laos y Camboya (en guerra hasta 1975).

— 1961, Cuba (pero sufrieron una gran derrota en Playa Girón).

— 1964, Panamá e Indonesia.

— 1965, República Dominicana.

— 1967, Guatemala.

— 1973, Chile (comienzo de la Operación Cóndor finalizada en 1983).

— 1976, Argentina (ampliación de la Operación Cóndor).

— 1983, Granada y Líbano.

— 1986, Libia.

— 1989, Panamá.

— 1990, guerra del Golfo Pérsico.

— 1993, Somalia.

— 1994, Haití.

— 1995, Bosnia y Herzegovina.

— 1998, Sudán y Afganistán.

— 1999, Yugoslavia, Kosovo.

— 2001, Afganistán (en guerra hasta 2021, perdida por los gringos).

— 2002, Filipinas.

— 2003, Irak (en guerra hasta 2011).

— 2004, Haití.

— 2007, Somalia.

— 2011, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán (asesinato de Bin Laden).

— 2014, Yemen, Irak y Siria.

— 2022, Ucrania (no envía soldados, pero sí material de guerra y dinero).

Los Estados Bandidos mantienen una base naval en Guantánamo, contra los deseos de la República de Cuba, un territorio ocupado en 1903 mediante un tratado impuesto por la fuerza. En ella existe un campo de concentración para prisioneros de guerra acusados de terroristas, sometidos a inhumanas torturas denunciadas inútilmente ante organismos internacionales. La base se halla protegida por un enorme campo de minas. Es el único campo de concentración en Occidente, contrario a todas las leyes internacionales, aunque inamovible.

– Imagen de cabecera: Vietnam, 8 de junio de 1972, un avión estadounidense lanzó una bomba de napalm en la zona de la población de Trang Bang. Allí se encontraba Kim Phuc con su familia. La niña de nueve años, quemada, corrió fuera de la población mien-tras se quitaba los restos de su ropa en llamas. Fotografía de Nick Ut.

