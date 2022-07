Obituauario al genocida Miguel Etchecolatz… con hurras!

Etchecolatz

Salvaje genocida, torturador y apropiador de niñ@s

No conoció el remordimiento, por el contrario hizo del regocijo el emblema de su cruzada asesina. “¿Por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos”, decía el excomisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz en los tiempos en que gozaba de impunidad. “Por ambos fundamentos, volvería a hacerlo”, prometía el genocida que murió en la madrugada de este sábado 2 de julio, a los 93 años mientras cumplía sus condenas en una cárcel común y repudiado incluso por quienes fueron su familia.

Nosotras le ponemos, al final, un sentido obituario, y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ha manifestado mediante una nota de prensa, que reproducimos a continuación, su sentir…

Nota de prensa:

Se fue físicamente Miguel Osvaldo Echecolatz parte del horror de la dictadura cívico militar que asoló nuestra Patria. Se fue en una cárcel y con 9 condenas perpetuas firmes y otros procesos aún abiertos por sus crímenes. Se fue con la posibilidad de haber podido defenderse siempre en un tribunal, cuestión que siempre negó a sus cientos de víctimas.

Se fue sin arrepentirse por sus aberrantes crímenes y afirmando que volvería a cometerlos. Se fue el torturador y asesino de los pibes de la noche de los lápices. Se fue sin decir que paso con Jorge Julio López y con cada una de las cientos de personas que torturó y asesino. Se fue, pero el dolor que causó aún sigue presente en sus víctimas, en sus familias y en el Pueblo.

Se fue, pero seguiremos exigiendo memoria, verdad y justicia y si existe una justicia divina, seguramente, nunca descansará en paz.

Asociación Judicial Bonaerense

Avellaneda/Lanús

Obituario con hurras

(Publicado en 1963)

Vamos a festejarlo

Vengan todos

Los inocentes

Los damnificados

Los que gritan de noche

Los que sufren de día

Los que sufren el cuerpo

Los que alojan fantasmas

Los que pisan descalzos

Los que blasfeman y arden

Los pobres congelados

Los que quieren a alguien

Los que nunca se olvidan

vamos a festejarlo

vengan todos

el crápula se ha muerto

se acabó el alma negra

el ladró

el cochino

se acabó para siempre

hurra

que vengan todos

vamos a festejarlo

a no decir

la muerte

siempre lo borra todo

todo lo purifica

cualquier día

la muerte

no borra nada

quedan

siempre las cicatrices

hurra

murió el cretino

vamos a festejarlo

a no llorar de vicio

que lloren sus iguales

y se traguen sus lágrimas

se acabó el monstruo prócer

se acabó para siempre

vamos a festejarlo

a no ponernos tibios

a no creer que éste

es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo

a no volvernos flojos

a no olvidar que éste

es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo

a no volvernos flojos

a no olvidar que éste

es un muerto de mierda.

Mario Benedetti

