Un proyecto general, educativo, cultural, científico, social, tolerante, coeducativo, laico, estético, ético, de progreso y modernidad de la histórica “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) -del exilio republicano español- para el siglo XXI

EL “PROYECTO” GENERAL educativo, cultural, científico, social, tolerante, laico, coeducativo, estético, ético, de progreso y modernidad de la histórica “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) del Exilio republicano para el Siglo XXI en España comprende las fundaciones de:

UN CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES “Francisco Giner de los Ríos”, para: la “recuperación” -definitiva- de la verdadera y completa “memoria histórica” (historia) y del importante “legado” (herencia) intelectual, filosófico-político, educativo, cultural, científico, social, estético y ético, de carácter liberal, democrático, republicano, socialista y exiliado; y, también, el «restablecimiento» (reapertura), la continuidad, el desarrollo y el progreso presente y futuro de las históricas “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), Residencia de Estudiantes de Madrid, Residencia de Señoritas, Instituto-Escuela, Misiones Pedagógicas, etcétera, en la Universidad española. Período histórico comprendido: desde los orígenes de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) hasta la Segunda República y el Exilio. Incluidos también los Colegios de enseñanza y la Universidad del Exilio republicano, socialista e “institucionista” español en diversos países. Docencia (enseñanza); Formación (cursos, seminarios, coloquios, charlas, etc.); Investigación (tesis, ensayos, artículos, etc.); y, Divulgación (publicaciones, conferencias, exposiciones, etc.) universitarias, para el profesorado, alumnado y público en general.

UN COLEGIO DE ENSEÑANZA (EDUCACIÓN) “Manuel B. Cossío”, en todos los niveles (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y COU), inspirado y basado en los “humanistas” -liberales, democráticos, tolerantes, laicos, coeducativos, sociales, estéticos y éticos- “Programas” educativos (pedagógicos) originales (verdaderos) de las entidades históricas: la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE); el Instituto-Escuela; la Segunda República; y, también, en los Colegios del Exilio republicano, socialista e “institucionista” español, con la adaptación correspondiente a la realidad presente y futura. Este nuevo “Colegio” será -siempre- nuestra querida pequeña gran “República” educativa, cultural, científica, social, tolerante, laica, coeducativa, estética y ética. Educación e Instrucción, instruir educando.

Y, también, UNA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS “Alberto Jiménez Fraud”, y UNA RESIDENCIA DE SEÑORITAS “María de Maeztu Whitney”, inspiradas (basadas) en: los «Programas» educativos, culturales, científicos y sociales; y, también, en los “valores” intelectuales, estéticos y éticos, de tolerancia, coeducación y laicidad, y en el “espíritu” de las históricas Residencia de Estudiantes de Madrid y Residencia de Señoritas.

En conclusión, UN “PROYECTO” GENERAL educativo, cultural, científico, social, estético y ético, del Exilio republicano, socialista e “institucionista” español, para (finalidad) el desarrollo, el progreso, la modernidad, el bienestar y la paz social, en libertad, igualdad, fraternidad (solidaridad), democracia, justicia, tolerancia y ética de la actual y futura España. Un “nuevo florecer de España…” (F. Giner de los Ríos / A. Machado).

¡Salvemos pues, “restablecimiento” (recuperación), continuidad, desarrollo y progreso, a la verdadera, histórica, liberal, democrática, republicana, socialista, exiliada, tolerante, laica, coeducativa, social, estética y ética “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), y demás entidades o instituciones de inspiración «institucionista», la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Residencia de Señoritas, el Instituto-Escuela, las Misiones Pedagógicas, los Colegios de enseñanza y la Universidad del Exilio republicano español, etcétera!

Un «proyecto» universitario de creación del Centro de Estudios e Investigaciones “Francisco Giner de los Ríos”, sobre la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (jJAE), la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Residencia de Señoritas, el Instituto-Escuela, las Misiones Pedagógicas, etcétera, en la Universidad Española

UN “PROYECTO” universitario de creación del Centro de Estudios e Investigaciones “Francisco Giner de los Ríos”, sobre la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Residencia de Estudiantes de Madrid, la Residencia de Señoritas, el Instituto-Escuela, las Misiones Pedagógicas, etcétera, para (objetivo general): la justa, necesaria y urgente “recuperación” definitiva de la verdadera y completa «memoria histórica» (historia) e importante “legado” (herencia) intelectual (filosófico-político, educativo, cultural, científico, social) y ético, de carácter liberal, democrático, republicano, socialista, tolerante, laico, coeducativo y ético, de las prestigiosas entidades o instituciones educativas, culturales, científicas y sociales españolas, perseguidas, castigadas, silenciadas, ocultadas, olvidadas, manipuladas, tergiversadas o falseadas, utilizadas, y por ello desconocidas -actualmente- siguientes: la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE); la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE); la Residencia de Estudiantes de Madrid; la Residencia de Señoritas; el Instituto-Escuela; las Misiones Pedagógicas; etcétera, para el desarrollo, el progreso, la modernidad y el bienestar de una “nueva” España liberal, democrática, republicana, socialista e “institucionista” presente y futura.

Es de justicia, necesario y urgente el estudio (conocimiento) científico y académico de la verdadera y completa “memoria histórica” (historia) e importante “legado” (herencia) intelectual (filosófico-político, educativo, cultural, científico y social) y ético, de las entidades o instituciones culturales, científicas y sociales, de carácter liberal, democrático, republicano, socialista, tolerante, laico, coeducativo y ético, siguientes: la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), fundada en 1876 entre otros por el insigne Francisco Giner de los Ríos; la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907 siendo su presidente Santiago Ramón y Cajal y secretario José Castillejo Duarte, discípulos de Francisco Giner; el Centro de Estudios Históricos (1910); el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (1910); la Residencia de Estudiantes de Madrid (1910); la Residencia de Señoritas (1915); el Instituto-Escuela (1918); las Misiones Pedagógicas (1931); etcétera. A éstas pertenecieron también algunos ilustres intelectuales «institucionistas», como Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes y su colaborador en ella el poeta José Moreno Villa. Por último, a la «Institución Libre de Enseñanza» (ILE) pertenecieron también dos ilustres grandes poetas «institucionistas» muy admirados y queridos, como fueron Antonio Machado (alumno y profesor de la “Institución”) y Juan Ramón Jiménez (residente y director de publicaciones de la “Residencia”).

La verdadera y completa «memoria histórica» (historia) e importante “legado” (herencia) intelectual (filosófico-político, educativo, cultural, científico, social) y ético de todas estas entidades o instituciones “institucionistas”, fueron también defendidos, conservados y desarrollados -después de la Guerra Civil- en el Exilio republicano, socialista e «institucionista» de México y otros países. Destacando al respecto otro ilustre intelectual el arquitecto, exdiputado y exministro de la Segunda República española Bernardo Giner de los Ríos García (sobrino de Francisco Giner) (Málaga, 1888 – México, 1970) y la “Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto-Escuela y la Residencia de Estudiantes de Madrid (Grupo de México)”, creada por el mismo y otros “institucionistas” exiliados, a través de reuniones y publicaciones, destacando su modesto e importante Boletín. Todo ello, no ha sido todavía recuperado -desgraciadamente- a fecha de hoy a pesar de su relevancia educativa, cultural, científica, social y ética.

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA podría convertirse pues en la receptora, incorporadora y desarrolladora presente y futura; y, también, tener como “ideario”, señas de identidad y excelencia académica, la verdadera y completa «memoria histórica» (historia) e importante “legado” (herencia) intelectual (filosófico-político, educativo, cultural, científico, social) y ético “institucionista” con las correspondientes enseñanzas e investigaciones sobre: la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE); la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales; la Residencia de Estudiantes de Madrid; la Residencia de Señoritas; el Instituto-Escuela; las Misiones Pedagógicas; etcétera. A través de la creación de un Centro o Cátedra de Estudios e Investigación “Francisco Giner de los Ríos”, que llevaría a cabo una importante labor docente, investigadora y de divulgación.

Las actividades a realizar en dicho Centro o Cátedra universitaria podrían ser las siguientes: docencia (formación), cursos, conferencias, charlas y reuniones; investigación, tesinas, tesis doctorales y ensayos; y, divulgación, publicaciones, congresos y exposiciones. Dirigidas al profesorado y alumnado de la Universidad, y también al público en general.

Un “proyecto” educativo (pedagógico), cultural y social para los colegios de enseñanza privados o públicos

UN “PROYECTO” educativo (pedagógico), cultural y social para los Colegios de enseñanza (educación) privados o públicos para (objetivo general): la «recuperación» definitiva, la continuidad, el desarrollo y el progreso del “ideario” y “programa” educativo (pedagógico) de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), liberal, democrático, progresista, social, educativo, cultural, científico, tolerante, laico, coeducativo, estético y ético, de progreso, modernidad y europeo de su antigua Escuela o Colegio; y, también, del Instituto-Escuela.

La “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) y el Instituto-Escuela, importantes entidades o instituciones educativas, culturales, científicas, sociales, estéticas y éticas de la España contemporánea, son hoy día unas grandes desconocidas -desgraciadamente- en nuestro país. Por tanto, no es pues de extrañar que en la actualidad no exista en España ninguna Escuela o Colegio de enseñanza (educación) (privado o público) que realice la verdadera educación (pedagogía) de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) y del Instituto-Escuela.

Los Colegios de enseñanza (educación), infantil, primaria, secundaria, bachillerato y COU, privados o públicos podrían convertirse en los primeros (pioneros) que recojan, realicen y desarrollen el importante “ideario” y “programa” educativo (pedagógico) de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE) y del Instituto-Escuela en la presente y futura España. Serían pues, los verdaderos “herederos” intelectuales -como parte integrante del pueblo español- en la práctica de esa importante “tradición” liberal, democrática, republicana, socialista, educativa, cultural, científica, tolerante, laica, coeducativa, estética y ética, de progreso y modernidad, española y europea. Y, en última instancia, constituyendo ello los nuevos “idearios” y “programas” educativos (pedagógicos), señas de identidad, distinción y excelencia de las Escuelas o Colegios de enseñanza (educación).

Las actividades a realizar podrían ser (entre otras posibles más) las siguientes: formación (información) presencial y on-line (cursos, seminarios, etc.) del profesorado (maestros y profesores) de los Colegios de enseñanza (educación), infantil, primaria, secundaria, bachillerato y COU, acerca de la historia, el pensamiento y la obra educativa, cultural, científica, social y ética de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), el Instituto-Escuela, y otras importantes entidades o instituciones de promoción e inspiración “institucionista”; y, también, asesoramiento, apoyo y coordinación (supervisión) educativa (pedagógica) y cultural permanentes en el tiempo.

* Hijo del Exilio republicano, socialista e “institucionista” español. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (UGR), Doctor en Derecho, Ex Profesor Titular de Historia del Derecho Español de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA), y Ex Secretario Judicial.

