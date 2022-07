Performance: Franja Morada

Franja Morada

Por Leticia Izrego*.

En la acción «franja morada», la artista con el cuerpo morado se acerca al mástil de la bandera española en una de las entradas de la Av. Príncipe de Asturias de Villaviciosa de Odón en Madrid que nos describe la simbología histórica de un lugar que Felipe V convirtió en Bosque Real. Como contraposición a esta significación, la artista posa generando una imagen irónica como instrumento de crítica y reflexión generando la bandera de la Segunda República española, al añadir el morado de su cuerpo, desnudando la memoria.

La acción a pesar de ser realizada a las 7 am con pocos transeúntes, no dejó indiferente provocando que el cuerpo nacional de policía se acercase a los pocos minutos del inicio para invitar a la artista a irse, según sus palabras: «debido a no ser fotografías apropiadas en el espacio público». Sin embargo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que la libertad de expresión incluye la desnudez en espacios públicos. El delito de exhibicionismo regulado en el artículo 185 del Código Penal, castiga a aquellos que realicen conductas obscenas y/o eróticas delante de menores o personas discapacitadas con necesidad de protección. Incluso en las pocas ciudades donde el nudismo ha sido prohibido por ordenanzas, los tribunales han establecido que se puede realizar cualquier manifestación en desnudez, ya que el derecho de manifestación no puede ser limitado.

El cuerpo morado remite a los diferentes movimientos feministas que emergen en los años 20 a través de colectivos que reclamaron derechos (como la Unión Republicana Femenina, la Asociación Femenina de Educación Cívica, o las anarquistas Mujeres Libres). Facilitando que en la II República la mujer adquiera un papel dinamizador de las luchas sociales para obtener derechos como la Ley del Divorcio, del aborto, o la igualdad en derechos laborales y cargos públicos. Un camino truncado en 1939 con el triunfo del fascismo golpista de la Guerra Civil. La situación de la mujer durante el régimen franquista retrocedió hasta una posición que la redujo a ser tutelada.

Camino en el que seguimos avanzando y en el que muchas mujeres de la II República siguen siendo hoy inspiración.

