Respaldo a la actriz Emma Watson y solidaridad con palestina

Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Jim Jarmusch, Peter Capaldi, Harriet Walter, Viggo Mortensen, Maxine Peake, Asif Kapadia… entre los que apoyan la publicación de solidaridad con Palestina de Emma Watson

Hace dos semanas, Emma Watson compartió una publicación con las palabras «solidaridad es un verbo» sobre una imagen que mostraba banderas palestinas. Ampliamente elogiado, este mensaje de solidaridad también provocó la furia de los sionistas israelíes.

Ahora, más de cuarenta figuras del mundo del cine, incluido el guionista y productor ganador de múltiples premios James Schamus (Crouching Tiger, Hidden Dragon), los directores nominados al Oscar Asif Kapadia (Amy), Mira Nair (Salaam Bombay) y el escritor/productor Oren Moverman (The Messenger) – han respaldado el mensaje de Watson.

En una declaración conjunta, los firmantes, que incluyen al doble ganador de la Palma de Oro Ken Loach (I, Daniel Blake), los actores Michael Malarkey (The Vampire Diaries) y Matt McGorry (Orange Is the New Black, How to Get Away with Murder), y la diseñadora de producción ganadora del Emmy Gemma Jackson (Games of Thrones), dicen:

“Nos unimos a Emma Watson en apoyo de la simple declaración de que ‘la solidaridad es un verbo’, incluida la solidaridad significativa con los palestinos que luchan por sus derechos humanos en virtud del derecho internacional”.

Citando informes recientes sobre el apartheid israelí de Human Rights Watch y la principal organización de derechos humanos de Israel, B’Tselem, los artistas, incluidas las coprotagonistas de Watson en Harry Potter, Miriam Margolyes y Julie Christie, afirman:

“Reconocemos el desequilibrio de poder subyacente entre Israel, la potencia ocupante, y los palestinos, el pueblo bajo un sistema de ocupación militar y apartheid”.

Los firmantes, que también incluyen al director de Wolf Hall, Peter Kosminsky, y a los actores Liam Cunningham y Khalid Abdalla, hacen referencia a los desalojos forzosos de palestinos de sus hogares por parte del gobierno israelí:

“Nos oponemos a los continuos intentos israelíes de desplazar por la fuerza a las familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah, Silwan, en Jerusalén Este, y en otros lugares del territorio palestino ocupado”.

Los actores, directores y otros concluyen citando al difunto arzobispo Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Agregan:

“Prestando atención al llamamiento moral de Tutu, estamos del lado de la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todos. Esto es lo mínimo que podemos hacer”.

La respuesta organizada de apoyo para Watson vino desde la organización Artists for Palestine UK (Artistas por Palestina Reino Unido) que publicó una carta abierta donde más de 40 celebridades apoyan a Watson y su mensaje de solidaridad.

La carta completa:

Nos unimos a Emma Watson en apoyo de la simple declaración de que ‘la solidaridad es un verbo’, incluida la solidaridad significativa con los palestinos que luchan por sus derechos humanos en virtud del derecho internacional. Nos oponemos a la injusticia en cualquier parte del mundo y apoyamos a todos aquellos que buscan el fin de la opresión.

Nos oponemos a los continuos intentos israelíes de desplazar por la fuerza a las familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah, Silwan, en Jerusalén Este, y en otros lugares del territorio palestino ocupado.

Reconocemos el desequilibrio de poder subyacente entre Israel, la potencia ocupante, y los palestinos, el pueblo bajo un sistema de ocupación militar y apartheid, como lo describen Human Rights Watch, B’Tselem, la principal organización de derechos humanos de Israel, y los palestinos e internacionales. expertos en derechos humanos.

Condenamos todas las formas de racismo, incluido el antisemitismo y la islamofobia. La oposición a un sistema o política política es distinta de la intolerancia, el odio y la discriminación dirigida a cualquier grupo de seres humanos en función de su identidad. Vemos lo primero como una forma legítima y necesaria de expresión política y ética y lo segundo como racismo, puro y simple.

El difunto Desmond Tutu dijo una vez: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Prestando atención al llamamiento moral de Tutu, estamos del lado de la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todos. Esto es lo menos que podemos hacer.

Firman:

Khalid Abdallah, actor. Udi Aloni, director. Carter Burwell, compositor. Pedro Capaldi, actor. Kathleen Chalfant, actriz. Henry Chalfant, director. Julie Christie, actor. Elaine Collins, productora ejecutiva. Steve Coogan, actor, comediante. Liam Cunningham, actor. Carlos Danza, actor. Andy de la Tour, actor. Frances de la Tour, actor. Esteban Dillane, actor. Brian Eno, compositor. Bella Freud, diseñadora. Gael García Bernal, actor. Kerry Godliman, actor, comediante. Gemma Jackson, diseñadora de producción. Jim Jarmusch, director. Asif Kapadia, director. Aki Kaurismäki, director. Peter Kosminsky, escritor, director. Ralf Little, actor. Jim Loach, director. Ken Loach, director. Michael Malarkey, actor, músico. Arte Malik, actor.n Miriam Margolyes, actriz. Matt McGorry, actor. David Michôd, director. Viggo Mortensen, actor. Oren Moverman, escritor, director, productor. Mira Nair, directora. Rebecca O’Brien, productora. Maxine Peake, actor. Michael Radford, escritor, director. Dominic Rains, actor. Mark Ruffalo, actor. Susan Sarandon, actriz. James Schamus, guionista, director. Elhum Shakerifar, productor. Robyn Slovo, productor. V (Eve Ensler), dramaturga. Gato Villiers, productor- Harriet Walter, actor. Mat Whitecross, director. Susan Wooldridge, actriz. Ramy Youssef, actor, productor

