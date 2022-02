Rusia tomó la decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk

Agencia Mp3*. LQSomos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin decidió reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL), ubicadas en el este de Ucrania

«Considero necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk», subrayó el mandatario ruso, Vladímir Putin, quien a la vez pidió a la Asamblea Federal de Rusia que apoye esta decisión y ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas.

El mandatario subrayó que la situación en Donbás es crítica y solicitó al Parlamento ruso ratificar todos los documentos necesarios para reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Según Putin, el Gobierno de Kiev «declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto» y «no está interesado en una solución pacífica».

«Por el contrario, está intentando organizar de nuevo una ‘blitzkrieg’ (guerra relámpago) en Donbás, como ya sucedió en 2014 y 2015», agregó. Mientras tanto, Rusia ha hecho todo lo posible para preservar la integridad territorial de Ucrania, aseveró.

«Se hizo evidente que Donbás estaba al borde de otra aventura militar ucraniana, al igual que en 2014 y 2015. (…) No podemos permitir esto. Por lo tanto, el presidente de Rusia hizo caso a la opinión de los parlamentarios y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia», explicó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nebenzia subrayó que el reconocimiento de Donetsk y Lugansk no cambia a las partes de los Acuerdos de Minsk.

El embajador remarcó que Ucrania debía cumplir varias cláusulas de esos acuerdos en 2015, pero no lo hizo y desde hace tiempo las sabotea abiertamente con el amparo de los países de Occidente.

El diplomático acusó a Estados Unidos y otros países de la OTAN de militarizar Ucrania con armas e instructores militares.

«Inflando desde hace varias semanas el pánico infundado sobre una supuesta incursión de Rusia en Ucrania, los países occidentales inundaron descaradamente este país con armas, enviando a sus instructores y empujando, de hecho, a los ucranianos, que concentraron un contingente de 120.000 soldados en la línea de separación, a las provocaciones armadas en Donbás», apostilló.

La burbuja, dijo Nebenzia, que inflaron Occidente y Ucrania explotó y el pasado fin de semana se intensificaron los ataques ucranianos a las zonas residenciales de Lugansk y Donetsk.

Ni un solo día sin bombardear las localidades del «Donbass»

El presidente de Rusia recordó que actualmente «prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass», mientras que también «se ha formado una gran agrupación militar y se utilizan constantemente drones de ataque, equipo pesado, cohetes, artillería y lanzacohetes múltiples». «No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos», lamentó Putin, al tiempo que agregó que «el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera».

Durante su mensaje a la nación Putin subrayó que el Gobierno de Kiev «declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto» y que «no está interesado en una solución pacífica». «Por el contrario, están intentando organizar de nuevo un ‘Blitzkrieg’ (‘Guerra relámpago’) en el Donbass, como ya sucedió en 2014 y 2015. Recordamos cómo terminaron entonces estas aventuras», dijo.

«Todos estos años [Rusia] luchó persistente y pacientemente por la implementación de la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de febrero de 2015, que consolidó el paquete de medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015 para resolver la situación en el Donbass. Todo fue en vano», señaló el mandatario ruso.

«Cambian los presidentes y los diputados de la Rada [el Parlamento ucraniano], pero no cambia la esencia, el carácter agresivo y nacionalista del propio régimen que tomó el poder en Kiev. Es totalmente producto del golpe de Estado de 2014, y quienes entonces se embarcaron en el camino de la violencia, el derramamiento de sangre y la anarquía no reconocieron y no reconocen ninguna otra solución al problema del Donbass que no sea la militar», subrayó.

Ucrania y Francia llaman a reuniones de emergencia

El presidente de francés, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de seguridad nacional de emergencia para abordar los acontecimientos relacionados con la crisis en Ucrania.

El Palacio del Elíseo hizo el llamado tras comunicarse con el canciller alemán Olaf Scholz y los líderes de la Unión Europea (UE), para coordinar la reacción del bloque de 27 países a los últimos acontecimientos.

La UE se unió a los llamados de Kiev y Washington para que Rusia no se anexione ni reconozca las regiones ucranianas separatistas y advirtió sobre las sanciones económicas que podría emitir en su contra, si decide atacar a su vecina nación.

El pronunciamiento tuvo lugar luego de que Putin informara tanto a Macron como a Scholz durante llamadas telefónicas que planeaba firmar un decreto para reconocer a las dos regiones separatistas de Ucrania como entidades independientes.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, informó que el canciller ruso, Sergei Lavrov, aceptó su invitación a viajar a París el próximo viernes 25 de febrero para una reunión sobre la crisis en Ucrania.

La cita fue programada durante una llamada telefónica este lunes, en la que el diplomático francés expresó a su homólogo ruso la «fuerte preocupación» del Gobierno de Emmanuel Macron por las confrontaciones actuales.

Pese a semanas de advertencias desde Europa sobre sanciones a Moscú en caso de una invasión, el jefe de política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y algunos ministros de Exteriores del bloque, afirmaron que los 27 países aún no planean dar ese paso.

* Con información de Agencia Sputnik, France 24 y TV-Novosti

Rusia – LoQueSomos

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos