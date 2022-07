¡Salvemos la Casa de Vicente Aleixandre! ¡Salvemos La Casa de la Poesía!

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

En marzo de 1995 un grupo de amigos iniciaron una importante campaña de protesta -encabezada por el poeta y crítico José Luis Cano y Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre- para denunciar el lamentable e incomprensible abandono que padecía el histórico inmueble de Velintonia 3 desde el fallecimiento del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre, en 1984. Desde entonces las adhesiones han crecido al igual que la campaña de protesta.

A día de hoy, la casa de nuestro Premio Nobel sigue olvidada por las administraciones públicas… Treinta y siete años de olvido y veintisiete de lucha.

Comunicado de la Asociación de amigos de Vicente Aleixandre, leído y entregado el 4 de julio de 2022 frente al Ministerio de Cultura y Deporte:

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre quiere expresar, en primer lugar, su profunda indignación ante la injusta y caprichosa decisión política que ha tomado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid al declarar BiP y no BiC, mediante decreto (https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/06/01/comunidad-madrid-declara-casa-vicente-aleixandre-bien-interes-patrimonial-su-valor-simbolico) la casa de nuestro poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. Una protección esta, escasa y peligrósamente permisiva, que propiciará, si no lo impedimos, que «el inigualable santuario de la poesía» acabe, como ya apuntó nuestro amigo Fernando Aramburu hace unas semanas (https://elpais.com/opinion/2022-06-21/casa-rota.html) , «convertido en una tasca» o en cualquier otra cosa contraria a lo que es y representa en la historia de la poesía y de la literatura española del siglo XX. Debemos recordar que protegiendo solo algunas estancias de Velintonia no se salva Velintonia. Velintonia hay que salvarla en su integridad por su incuestionable «valor excepcional» y por su «especial relevancia histórica», aunque no haya nada dentro, como han esgrimido algunos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid a lo largo del tiempo para evitar protegerla como corresponde. Es significativa, por otra parte, la ocultación que ha hecho nuestro Gobierno autonómico a lo largo de los años de un importante informe técnico de la Consejería de Cultura y Turismo, fechado el 26 de marzo de 2008 (https://mega.nz/file/etdwAZyB#JTIJO17dCDgU6tZ7422_V33vRw0Bdfc4MB0u15cuFwg) , que proponía, exactamente, lo que hemos venido reclamando, la protección como BiC, que es la que realmente hubiera garantizado no solo la conservación plena del histórico edificio y de sus espacios, sino el fin cultural que la casa merece.

Esta infame decisión política va a permitir, entre otras cosas, que la residencia de nuestro Nobel salga a subasta pública en unos días sin que las administraciones puedan ejercer el legítimo derecho de tanteo, lo que posibilitará también que pueda acabar en manos de cualquier especulador. Volvemos desde aquí a apelar a la responsabilidad de todos los españoles, de todos los ciudadanos amantes de nuestro patrimonio histórico y cultural, para que inviten a que nadie puje en esta subasta judicial y quede así desierta. ¡Extendamos solidariamente nuestra denuncia y nuestro grito!

El Ministerio de Cultura, ante el desprecio manifiesto y reiterado de los Gobiernos autonómico y municipal por Vicente Aleixandre y por su legado, tiene ahora la honrosa responsabilidad de impedir la destrucción de Velintonia. Y debe hacerlo con urgencia y firme decisión. Si no es así, también será responsable, también será culpable.

Velintonia es un bien histórico y cultural que pertenece a todos los españoles, a todos los ciudadanos del mundo. Ningún transitorio gobernante debería poder privar a las generaciones futuras de la casa de nuestro universal poeta. Debemos conseguir también que su importante archivo, para el que solicitamos hace años la declaración como BIC (nadie lo había hecho hasta el momento), vuelva de su largo secuestro a Velintonia, al lugar de donde lo sacaron. Y no porque haya que vincular necesariamente la casa con el archivo (son bienes distintos e independientes, con naturaleza propia), sino porque Velintonia es el mejor lugar para albergar todo el legado material de nuestro poeta. Velintonia debe convertirse en lo que siempre fue, en la Casa de la Poesía, Velintonia debe seguir siendo la casa de todos los poetas, de todos los amigo, de todos sus lectores… Es oportuno recordar ahora, en este sentido, las palabras que el poeta irlandés y premio Nobel Seamus Heaney nos envió por carta en 2006, ante el abandono institucional de Velintonia: «Es por lo tanto imperativo que la casa de Vicente Aleixandre sea preservada como símbolo del compromiso de España con su gran herencia cultural y como lugar en el que la posteridad pueda seguir dedicando «un breve recuerdo a esa laureada cabeza».

Señor ministro de Cultura: estamos frente a su casa institucional porque queremos que escuche a los centenares de poetas, escritores, artistas, músicos, lectores, asociaciones culturales y en defensa del patrimonio, fundaciones, ciudadanos, etc., que quieren que Velintonia sea la Casa de la Poesía, que quieren que Velintonia no acabe destruida o convertida en cualquier cosa, que es lo mismo. Queremos que actúe con voluntad, por la poesía, por la cultura y por la historia.

En 2027 conmemoraremos el centenario de nuestra mítica generación del 27, a la que Velintonia está tan ligada desde sus orígenes. No queremos hacerlo frente a una casa destruida, mancillada, usurpada… Queremos hacerlo dentro, con toda la dignidad que merece. Contribuya, Sr. ministro, con verdadera voluntad y desde hoy mismo, a ello. Aún está a tiempo de impedir lo irreversible, de salvar Velintonia de la ignorancia de unos pocos. ¡Únase a nosotros y acabe ya con este sinsentido que no favorece ni a la imagen de nuestra ciudad ni a la de nuestro país!

Asociación de amigos de Vicente Aleixandre

@AleixandreMerlo

* Una información y recopilación enviada por @CementerioLibro

