Según los informes, ALEXANDER NAKONECHNY, jefe del departamento regional de la SBU en la región de Kirovograd, fue encontrado muerto en su casa después de una herida de bala

Los informes iniciales que han circula ayer, domingo 21 de agosto, indican que Alexander Nakonechny, quien ha sido jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la región de Kirovograd desde principios de 2021, fue encontrado muerto en su casa en Kropyvnytskyi como resultado de un herida de bala.

Los primeros informes sugieren que Nakonechny murió de una herida de bala en su apartamento en la calle Tarkovsky en Kropyvnytskyi, una ciudad en el centro de Ucrania en el río Inhul, alrededor de las 10:50 pm del sábado 20 de agosto (hora local), el cuerpo de Nakonechny fue descubierto por su esposa. La policía en el lugar sospecha que el jefe de la SBU “cometió un acto de suicidio con una pistola”.

La noticia saltó en las redes sociales.

La cuenta de Twitter @Russiaconflict escribió: “ÚLTIMA HORA: El jefe de la SBU en la región de Kirovohrad, Nakonechny, fue encontrado muerto con una herida de bala en su cuerpo en su casa en Kropyvnytskyi”.

