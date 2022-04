Sierra de Madrid: No al gasto policial en Bustarviejo

Por Agencia Mp3*. LQSomos.



No al dron de vigilancia. Gasto policial para recursos sociales

El actual gobierno de PP-PSOE en la población de Bustarviejo anunciaba hace unos meses, el gasto de 45.000€ en material policial, según fuentes del propio equipo de gobierno de dicha población.

Estos 45.000€ se dividirían así: 25.500€ en la compra de un nuevo vehículo policial, 7.000€ en la compra de un dron y el restante en mejoras de las instalaciones policiales, equipos informáticos para el cuerpo policial, etc.

Desde CNT-AIT Sierra de Madrid nos preguntamos qué sentido tiene fortalecer el control y vigilancia mientras dejan de lado las distintas carencias existentes en el pueblo.

La decadencia de los parques infantiles; la falta de espacios municipales estables y diarios tanto para pequeñxs, adolescentes, como adultxs; la ausencia de servicio de pediatría en una localidad con un número importante de población infantil; instalaciones deportivas, como la pista de futbol sala y sus gradas en situación ruinosa; la falta de voluntad para remunicipalizar las labores del “punto limpio”, campamentos de verano; etc. Estos son solo algunos ejemplos de dichas carencias que, pensamos, deberían ser cubiertas con la máxima premura.

Resulta aún más curioso, que antes del anuncio por parte del ayuntamiento de este gasto policial, se aprobara en pleno la venta de parcelas públicas, alegando que dicha medida hacía falta para poder sufragar los gastos de mantenimiento y mejora de las instalaciones y recursos del pueblo.

Así pues, hacemos un llamamiento a lxs vecinxs de Bustarviejo para que no toleren esta actitud del equipo de gobierno, que decide gastar el dinero común de los fondos del ayuntamiento, que no proviene de ninguna subvención de la Comunidad de Madrid, en recursos policiales que no son para nada una necesidad de lxs residentes en esta localidad.

Por ello, CNT-AIT Sierra de Madrid exige la no utilización del dron policial para la vigilancia de lxs bustareñxs, el gasto 0 en recursos policiales y que se dediquen dichos recursos al gasto social, cubriendo necesidades populares que no son, a buen seguro, que nos vigilen por tierra y aire.

¡Abajo el dron! ¡Gasto policial para recursos sociales!

* CNT-AIT Sierra de Madrid

