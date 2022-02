Sociosanitarias de Atención en el Domicilio toman las calles de Madrid

Agencia Mp3. LQSomos.

“Solas somos divisibles pero unidas invencibles”

Más de dos mil trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de diversos puntos del estado han recorrido las calles de Madrid para volver a exigir sus reivindicaciones.

La manifestación partía de la madrileña Plaza de la Villa a las doce del mediodía, con una comitiva que dejaba en diferentes pancartas y gritos sus reivindicaciones: que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales en el sector, reconocimiento de las enfermedades profesionales, aplicación del epígrafe reductor de la edad de jubilación, desprivatización del SAD.

La manifestación ha recorrido la calle Mayor en diversos bloques, marcados por la participación territorial: Galicia, Valencia, Extremadura, Cuenca, Asturias, Aragón, Andalucía, Valladolid, Murcia, Madrid…

Durante el trayecto se han oído cánticos y consignas como:

¡Estoy hasta la patata de tanta subcontrata!, ¡Con estas manos cuidamos tus ancianos!, ¡Dependencia sí, dependencia no y la gente se muere sin una solución!, ¡Basta ya de precariedad!, ¡El SAD no se vende, el SAD se defiende!, ¡Yolanda escucha, el SAD está en la lucha! Lemas que no han parado de sonar durante todo el recorrido en una manifestación mayoritariamente de mujeres.

A la llegada a Sol, se ha leído un manifiesto unitario de las diversas Plataformas de trabajadoras organizadoras de esta manifestación, y se ha recordado a las trabajadoras SAD de Ucrania, víctimas, ahora más, del capital mundial, un ¡No a la guerra! ha resonando con fuerza entre las miles de personas que estaban en la plaza. De momento la manifestación ha servido para poner encima de la “mesa” la vergonzosa situación de estas trabajadoras esenciales para el funcionamiento del país: jornadas laborales agotadoras, contratos parciales y sueldos de miseria, enfermedades y lesiones no reconocidas, y además explotadas por empresas privadas que degradan el servicio al usuario y precarizan a las trabajadoras.

Con llamadas a organizarse y a continuar la lucha se ha cerrado la manifestación.

#SADEsencialesNuncaMásOlvidadas #CuidemosALasQueCuidan #SADEnLucha

