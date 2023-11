Transición sangrienta: tras 46 años, el asesino de Arturo Ruiz ha sido localizado

¿Lo qué?



Pensiones

Una parte de políticos (profesionales) de diversas siglas y colores, mantienen el mantra de que las pensiones no son sostenibles, pero no cuestionan el mantenimiento con dinero público de entes parasitarios como la monarquía o la iglesia, no cuestionan el despilfarro del presupuesto militar o sus propios sueldos. Lo peor de todo es que los fondos de las pensiones los hemos construido con nuestra cotización ¡Nos mean y dicen que llueve! … Iñaki Alrui