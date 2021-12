Un clásico social: “Odio en las entrañas”

Por Pepe Gutiérrez-Álvarez. LQSomos.

Tiempos eran tiempos: después de El espía que surgió del frío (The spy who came in from the cold, USA, 1965), el “black liste” Martin Ritt llevó a cabo otra adaptación literaria, concretamente de la novela Lament for the Molly Maguires de Arthur H. Lewis que aquí editó Bruguera como Te veré en el infierno, y el guion del también “black liste” Walter Bernstein. La película se llamó aquí Odio en las entrañas (Molly Maguires, 1970), que se centra en la actividad de la sociedad secreta de carácter sindicalista (y de autodefensa que no desdeña la acción terrorista) como los Molly Maguires, o los mineros de origen irlandés en las minas de carbón de Pennsylvania acogidos a verdadera de la antigua orden de los Hibernians, usado como núcleo argumental.

Se trata de un enérgico testimonio fílmico sobre esta lejana liga de los Molly MagGuire, y en la que se ofrece una penetrante aproximación al tema de la traición de clase, un tema inherente al movimiento obrero, concretamente a unos inicios de sindicalismo basada en la acción directa, y la contra-violencia proletaria que antecede la creación de la Industrial Workers of the World (IWW).

Aunque fue un fracaso en su momento, se trata de una película que ha ido ganando reconocimiento con el tiempo, y que se ha erigido en un pequeño mito entre los propios obreros. El tono de trama de violencia y de traición se sitúa en una época (1876) en la que aparición de los primeros sindicatos obreros era combatida con la represión policíaca, complementada por la actuación especializada de los agentes de Pinkerton, la única fuente existente sobre los acontecimientos, lo que vale decir que la novela rescata la historia de las manos de los peores sabuesos. El film no se centra sólo en la crónica de unos hechos de base histórica, sino en las dudas morales del agente McParlan una vez ha conocido las condiciones de explotación de los activistas, y en el eterno debate sobre los fines y los medios.

Evoca el caso de un antiguo minero que “está cansado de mirar siempre hacia abajo”. Los activistas tienen que trabajar clandestinamente, utilizando muchas veces el amparo de sociedades religiosas, como es el caso de una comunidad minera situada en Pennsylvania. Los mineros son galeses o irlandeses, obligados a emigrar huyendo del hambre y en busca de su tierra de promisión. La represión patronal era especialmente brutal, y por lo tanto los métodos organizativos resultan muy estrictos ya que se tienen que enfrentar con la patronal, la policía y los “Peelers” o esquiroles.

Bajo el amparo de una organización religiosa y mutualista amplia, se esconden la Liga de los Molly Maguires, que toman el nombre de una banda rebelde que existió en Irlanda, y que no duda en emplear la contraviolencia cuando lo cree necesario.

A través del policía, que representa a la fuerza que salvaguarda el poder de los patronos, se describen las condiciones opresivas de vida y de trabajo de los mineros, los abusos en los salarios y en unas secuencias aparecen los esbirros empleados en las minas. Por un momento parece que el policía va a reaccionar y ser solidario con los compañeros, pero es lacayo al servicio de la represión brutal y no duda en el asesinato.

Obviamente, Martin Ritt nos hace simpatizar con los mineros que luchan por la justicia y padecen por ello. Esquemáticamente como corresponde a una situación de injusticia social flagrante, la película subraya la brutalidad de la represión, como en el plano final, donde el policía permanece impasible ante el cadalso que se prepara para dar muerte a los sindicalistas o en el empleo de la fuerza sucia por parte de la policía. Los Molly Maguires aparecen como un grupo que no descarta la acción terrorista y que llega a emborracharse con la violencia a la que se han acostumbrado (secuencia en la que destruyen e incendian el almacén de ropa) y apenas se indican las causas de sus acciones de sabotaje.

Sólo cuando asesinan al superintendente nuevo de la mina en un pueblo cercano dicen hacerlo a petición de los mineros de ese y debido a que el empleado abusaba de su posición y recortaba salarios. La película ha sido apreciada de modo diverso. Se le ha criticado el enfoque simplista, algo que suele ser habitual cuando el cine se pone al lado de los trabajadores. Cierto es que según como la lucha social puede aparecer como una cuestión “de cojones” para los mineros, y que el duelo entre los dos protagonistas, el que representa la fidelidad de clase y el turbio traidor, puede parecer propio de un “western”. Se puede decir que la película es mejorable desde este punto de vista, pero en lo fundamental, creo que todo resulta claro. Por ejemplo, cuando la chica que quiere salir de allí prefiere seguir en aquel “pozo” antes que transigir con la traición.

Odio en las entrañas no se habría hecho de no haber sido por el apoyo de su protagonista, Sean Connery que se encontraba en su mejor momento (gracias a su colaboración con Sidney Lumet en películas tan notables como La ofensa, o La colina, esta última es un árido alegato antimilitarista), que apoyó el proyecto e incluso hasta ejerció como coproductor. Le acompañaron con no menos convicción Richard Harris como el traidor, la estupenda Samantha Eggar (recién salida de El coleccionista), así como una buena lista de secundarios al frente del cual encontramos a Frank Finlay. La fotografía de James Wang Howe y la música de Henry Manzini han quedado para la historia del cine. Una película para recordar que la lucha por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras sigue siendo una tarea primordial.

