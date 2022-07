Uruguay: hay que acabar ¡YA! con la impunidad criminal del pasado

Uruguay

Grupo de trabajo de la ONU da un tirón de orejas a Uruguay y exhortan al gobierno “a tomar medidas eficaces para acabar con la impunidad por los crímenes del pasado”

El jueves 14 de julio el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias culminó su visita oficial a Uruguay y presentó sus observaciones preliminares en conferencia de prensa en Montevideo. La conferencia fue conducida por el Sr. Luciano Hazan (Presidente-relator), la Sra. Aua Baldé (Vicepresidenta) y la Sra. Gabriella Citroni.

El Grupo de Trabajo de la ONU, al final de su visita oficial al país, destacó que, hasta la fecha, “no se ha realizado un ejercicio exhaustivo de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad”.

En un serio llamado de atención, aseveraron, “Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad por violaciones a los Derechos Humanos, intensificando los esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas y para llevar a los perpetradores ante la justicia”.

Al final de su visita oficial al país presentaron sus observaciones preliminares destacando que, hasta la fecha, “no se ha realizado un ejercicio exhaustivo de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas”.

“Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente la escasez de avances en materia de búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo de más de cinco décadas. Uruguay debe tomar medidas eficaces para acabar con la impunidad por los crímenes del pasado”, sentenciaron los expertos.

“Es urgente una política de Estado integral, coherente y participativa, que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales”, señalaron.

Saludaron “la búsqueda incesante de la verdad, la preservación de la memoria histórica, la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el periodo de actuación ilegitima del Estado y dictadura, entre 1968 y 1985”, dijeron los expertos de la ONU. Destacaron también “la incansable labor de los colectivos de víctimas y familiares en la generación de un consenso social que reconoce y rechaza los crímenes de la dictadura”, así como su esfuerzo permanente en la construcción del “nunca más”. Por otra parte, lamentaron la existencia de un posible “cambio de narrativa, incluyendo iniciativas tendientes a diluir la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado”.

El Grupo de Trabajo destacó positivamente la labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que según los expertos, “goza de un alto grado de credibilidad y confianza entre las víctimas”. La INDDHH, según comunicó el domingo 19 de julio, reanudarán las excavaciones en predios militares del Servicio de Material y Armamentos (SMA), utilizado como centro de tortura en los años de 1975 a 1977.

Se mostraron preocupados por el hecho de que los criterios establecidos para recibir reparaciones no se ajustaran a las normas internacionales. “Muchas víctimas que fueron desaparecidas forzadamente y sometidas a actos de tortura y violencia sexual durante su detención no han sido reconocidas oficialmente hasta la fecha, y por lo tanto no se beneficiarían de las medidas de reparación” Las leyes de reparación en Uruguay: “No incluyen a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el periodo 1968-1985”, expresaron con preocupación los expertos.

En el marco de la Operación Cóndor, el Grupo de Trabajo instó a Uruguay a redoblar sus esfuerzos para prestar todo el auxilio judicial internacional necesario en lo que respecta a los procesos penales. “Uruguay debe cooperar proactivamente con otros Estados en el auxilio, búsqueda, y localización de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la exhumación, identificación y restitución de sus restos”, dijeron las y los expertos.

El Grupo de Trabajo también llamó la atención sobre las desapariciones de niñas, niños y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales; así como las desapariciones de mujeres, posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata.

“Existe un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos”, concluyeron.

El Grupo de Trabajo presentará sus observaciones finales sobre la visita en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2023.

* Fuente: Oficina Regional para América del Sur de la ACNUDH

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-relator es el Sr. Luciano Hazan (Argentina); y la Vice-Presidenta es la Sra. Aua Baldé (Guinea-Bissau); los demás miembros son la Sra. Gabriella Citroni (Italia); el Sr. Henrikas Mickevičius (Lituania); y la Sra.Angkhana Neelapaijit (Tailandia).

El Grupo de Trabajo fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para asistir a los familiares de personas desaparecidas en la averiguación de su paradero o la suerte que hubieren corrido.

