Bote: ¡no, gracias!

No a las propinas

Y SÍ a salarios dignos y condiciones de trabajo pactados (mediante acuerdos colectivos o sindicales) …

Las propinas NO son salario. NO las deben quitar los patronos (Y menos, ¡quedarse con ellas!) Las deben quitar los trabajadores en pro de su Dignidad.

Cómo decían los viejos ´proletarios` de toda ideología (anarquistas, socialistas, comunistas): “La propina denigra a quién la da, y humilla a quién… la recibe”.

Apuntes:

– En muchas peluquerías, bares y comercios de la primera mitad del siglo XX -en régimen cooperativo o con dueños “de la cáscara amarga”-, figuraba esta frase o el más escueto letrero: En este establecimiento… “No se admiten propinas ¡Gracias!”

– Durante el franquismo y contra la política paternalista y servil de las propinas había un ejemplo contrario. Era el que se daba en la Cafetería “Santander”, ubicada en la Plaza de Alonso Martínez de Madrid, en dónde un pequeño cartel recordaba a los parroquianos que se abstuvieran de dejar propinas.

– En bares y restaurantes a la hora de abonar la consumición suelen dar la cuenta y/o el cambio en un platillo para facilitar el que los clientes dejen propina o al menos la calderilla sobrante. Con el extendido pago mediante tarjeta o a través del “listófono” esta costumbre malsana pierde adeptos. En sectores con trabajadores precarios -¿colaboradores?- y ´uberizados` como el de los “traedores” (repartidores de comida rápida, de paquetería, etc); de taxis – ´cucarachas` u otros cualquier tipo de migajas monetarias pueden suponer un alivio a sus escasos ingresos mensuales; lo cual no obsta para dejar de combatir todo tipo de feudalismo / paternalismo laboral.

Notas:

