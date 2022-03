¿Cuándo una guerra ha solucionado algo?

Por Manuel Salguero. LQSomos.

“La especie humana es única en el reino animal, ya que no hay correspondencia entre su dotación anatómica hereditaria y sus medios de subsistencia y defensa. Somos la especie más peligrosa del mundo no porque tengamos los dientes más grandes, las garras más afiladas, los aguijones más venenosos o la piel más gruesa, sino porque sabemos cómo proveernos de instrumentos y armas mortíferas que cumplen la función de dientes, garras, aguijones y piel con más eficacia que cualquier simple mecanismo anatómico. Nuestra forma principal de adaptación biológica es la cultura, no la anatomía”. Marvin Harris

No cabe duda de que con la II GM los poderosos del mundo se quitaron del medio la intención de los revolucionarios. Esa de crear un hombre nuevo que dejase de ser el “Homo homini lupus”, que decía el cómico grafista Plauto (254-184 a. C.), y que sostenía el filósofo Hobbes en el siglo XVII.

Uno flipa con la velocidad que los poderosos, sus representantes y seguidores se cambian los ropajes de belicistas a pacifistas y viceversa, en la pasarela de las masacres humanas.

Hemos visto como país tras país las poblaciones se levantaban contra la gestión de sus gobernantes, más cerca de ser mafiosos económicos, usureros, que no hacían ni puñetero caso a sus propias poblaciones.

Tenemos tantos casos, tantos ejemplos y procesos, que dejarían enana a la pirámide de Keops, en esta estructura social piramidal de ordena y mando, que están dejando rácanas nuestras libertades civiles y nuestra seguridad en todo el mundo.

Ya vimos como aplaudían las burguesías occidentales las órdenes de Boris Yeltsin de cañonear el Kremlin, como eran rojos, que se matasen entre ellos. De aquello salió Putin, no lo olviden. Y todo esto con conocimiento del otro bloque, y el compromiso de no aprovechar la situación para aumentar el radio de acción de la OTAN, y que la OTAN se ha pasado por el forro todas las veces que ha querido.

Se callan como Alemania y el Vaticano fueron los dos primeros estados que reconocieron como independiente Eslovenia, desatándose la guerra en Yugoslavia, y era Europa, eh. Esa guerra “liberadora” en la que se enseñó a organizarse a los “guerrilleros de Alá”, Al Qaeda (LA RED, de entramado, no de rojo), para quitar de Afganistán la influencia de Rusia, pese a que en Afganistán nunca se había conseguido un sistema de libertades como ese.

También había que quitarse de en medio a Sadam Husein, el hombre de USA en 1978, y que buen trabajo les realizó contra la revolución Iraní, hecha por trabajadores y estudiantes, a los que el hombre de USA les declaró la guerra, y los occidentales obligaron a Irán a poner a un clérigo al mando, Jomeini, educado en las victorianas escuelas de la Gran Bretaña.

Gran Bretaña, donde está ahora el equipo del presidente Ucraniano, ya que salieron que se las pelaban en sus jet privados, nada más oír los primeros tiros de la contienda.

Gran Bretaña, esa que pagó un millón de pesetas de las de 1936 a cada uno de los generales fascistas que se levantaron contra la Republica de trabajadores española, si, el señor Churchill, ese liberal que tenía un Dios que le encendía los puros. Muy liberal él, como Putin y el presidente ucraniano. El mismo Churchill que ante la propuesta de Stalin de intervenir contra Franco tras el término de la II GM, se negó. Muy liberal.

¿Se puede recordar, no? Se puede recordar como en Odessa, ese flamante equipo del presidente Ucraniano quemaba el edificio de los sindicatos con trabajadores dentro, causando 60 muertos. ¿Qué hacia el presidente, mirar para otro lado? ¿No eran ucranianos los trabajadores sindicados?

¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana se ha pasado de considerar a los ucranianos, mafiosos, tratadores de blancas, de tripas de alquiler, de contrabandistas de armas y drogas, y de repente ser la antorcha de las libertades? ¿Hay que creerse ese lavado de conciencias? Si es por ir contra el comunismo. Putin ni es del Partido Comunista Ruso.

Hay guerras y guerras. Cuidado, miren al suelo que los perros de las mismas lo ponen todo perdido, sobre todo los caniches. Ah, es que siendo caniches la cosa cambia. Es un perro pero es su perro.

No se puede negar que Ucrania ha sido estos 8 últimos años en campo de entrenamiento de los grupos fascistas y nazis europeos. ¿Por qué esto ha sido digerible durante estos 8 años para la burguesía de Europa? ¿O es que buscaban las armas de destrucción masiva que perdió el Trio de las Azores?

Ninguna guerra ha solucionado nada, ni a las poblaciones nos preguntan para comenzarlas. Ni la guerra civil que comenzó el Maiden al perder las elecciones en 2014, ni la de Putin ahora. ¿Se hizo algo para evitar ambas?

Si vis pacem, parabellum, de nuevo. Qué asco, ya no hay revoluciones, solo guerra. Los que alientan a echar más leña al fuego, podrían invertir un hijo en el negocio de la guerra, quizás salgan en los libros de historia para beneficio de su egolatría.

