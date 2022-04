¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 11 – 17 abril

Redacción. LQSomos.

– Libertad para Pablo – Free Pablo

Desde el 28 de febrero detenido e incomunicado en Polonia. Sin hablar con su familia ni con su abogado. ¿Por qué las autoridades españolas y europeas permiten esta vulneración de los derechos de Pablo González? ¡Libertad de Comunicación! ¡Derecho a la información! El estado español da VERGÜENZA

– Milagro Sala. Presa política argentina

“La política me metió presa y la política me tiene que liberar. No me pueden dar indulto porque son causas provinciales, no federales. Me van a dar la libertad el día que Morales no esté un Jujuy” Aquí nos cuentan la Injusticia contra Milagros.

– Béisbol cubano en Miami: suflé mediático y rodillo totalitario

Les contamos la última sobre libertades made in Miami. Desde hace semanas, en dicha ciudad, se habla a bombo y platillo de la creación de una selección cubana de béisbol “independiente”, compuesta por jugadores cubanos de las Grandes Ligas de EEUU…

– Ucrania: ¿Qué relación hay entre Azov- Kolomoisky- Zelenskiy y Biden?

La guerra en Ucrania pone sobre la mesa la dimensión de problemas que tienen que ver con la manipulación de la opinión pública, con los intereses de quienes, a todas luces, no quieren la paz, sino sacar beneficio del conflicto.

– Venezuela podría ser potencia en poco tiempo…

La realidad supera ampliamente a la ficción y los expertos están desconcertados sobre lo que sucede en Venezuela.

– Productores de lácteos reclaman un precio justo y que se cumpla la Ley de cadena Alimentaria

Este mediodía ganaderos productores de leche han llevado sus reclamaciones hasta una gran superficie de Iruñea para reclamar a las distribuidoras un precio justo por sus productos. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y que ninguna distribuidora compre por debajo de los costes de producción.

– Caos logístico en China: camioneros vs medidas Covid

Los brotes de coronavirus ómicron que afectan ya a tantas provincias han hecho que cada uno aplique la política de 0 casos a su manera, exigiendo test pcr y pases que a veces no se reconocen en otros territorios. El resultado es un infierno para muchos camioneros chinos que se ven prácticamente encerrados en sus cabinas hasta llegar a destino o teniendo que conducir de vuelta al punto de partida. También hay quienes se han tenido que quedar confinados en ciudades como Shanghái. El problema ha afectado al transporte de todo tipo de productos hasta el punto de notarse incluso en zonas con muy pocos casos y sin confinamientos. Los medios chinos denuncian la situación y se espera que el gobierno central encuentre una solución para que seguir frenando al virus sin castigar a la economía.

– La maleta de Mauthausen

Los directores de Missions Possibles i Fusilados, Manuel Rosell y Lucas Moro, dirigen para CAMDE-PV esté documental. Esta vez, se acercan a la historia de Joaquín Tarín, suecano nacido en Amposta, que tras luchar en la Guerra de España, sobrevivió a Mauthausen y pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Su nietas, Rosa y Virtudes, y sus bisnietas, Roser y Laura, nos abren la valiosa maleta que conserva documentos de excepción, algunos de los cuales, verán la luz por primera vez. Participan en él, el catedrático de Filosofía Juan Carlos Castelló, la historiadora Rosa Torán y el profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UV, Carlos Fuertes.

– Acetre. Alborada de Jarramplas, en directo con la Orquesta de Extremadura

Creado en 1976, Acetre es uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura y su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk de los últimos años tanto dentro de su región como en el resto de España

la Alborada de Jarramplas es tradicional de Piornal, Cáceres, e interpretada durante las fiestas de Jarramplas. Versión y arreglos: J. Tomás Sousa. Orquestación: Jerónimo Gordillo.

