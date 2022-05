El nuevo supergrupo de las vacas sagradas del grunge: 3rd Secret

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Quienes rompieron todos los moldes musicales hace 30 años, a día de hoy pueden hacer y de hecho hacen muy buena música, pero ya no van a volver a cambiar la historia del rock

Ya desde antes de la explosión del fenómeno Grunge desde su epicentro en Seattle–yo aún lo recuerdo: el término “grunge” tardó en popularizarse en nuestro país, en la prensa musical hasta bien entrado 1993 todavía hablábamos de “Sonido Seattle”– en este entorno musical, dada la relación personal y la cercanía entre la mayoría de sus miembros, fue frecuente que formasen diversos proyectos paralelos en los que diferentes miembros de Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden se encontrasen. El más conocido obviamente fue Mother Love Bone, la banda de cuyas cenizas tras la muerte de su cantante Andrew Wood nació Pearl Jam, así como Temple Of The Dog, proyecto formado en 1990 por músicos de Pearl Jam y Soundgarden a modo de homenaje a Wood. Ahora, a 30 años del momento álgido del Grunge, nos encontramos con un nuevo súper grupo del que participan varios de los protagonistas de aquel periodo.

El guitarrista de Soundgarden, Kim Thayil, el bajista de Nirvana, Krist Novoselic y el batería de Soundgarden y Pearl Jam, Matt Cameron, se han unido para formar 3rd Secret. El nuevo súper grupo también cuenta con Bubba Dupree, guitarrista de la pionera banda de hardcore D.C. Void y las vocalistas Jennifer Johnson y Jillian Raye, quienes también forman parte de la otra banda de Krist Novoselic, Giants in the Trees. En la segunda semana de abril se puso en circulación en streaming de las canciones de su homónimo álbum debut. En estos mismos días, Cameron filtró la noticia de la formación del grupo al compartir una foto de ellos realizando un concierto secreto reciente en el Museo de Cultura Pop de Seattle.

Pero el álbum aparentemente se puso en streaming de manera tan inesperada y precipitada que el propio grupo tuvo que publicar en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Informes que llegan directamente a través de 3rd Secret conforman que el álbum aún no está en Apple Music. Tened paciencia ya que el trabajo se subió el sábado por la noche y necesita tiempo para llegar a las plataformas de transmisión”. Agregaron posteriormente: “Recomendamos escuchar en YouTube “I Choose Me” y las otras del álbum, hasta que vuestro servicio de streaming preferido se ponga al día”.

Cameron y Novoselic se encuentran entre los principales compositores de 3rd Secret, como muestran los créditos del álbum. El LP marca el primer álbum de Cameron y Thayil juntos desde la muerte en 2017 del cantante de Soundgarden Chris Cornell, aunque los dos colaboraron en una canción de Pretty Reckless de 2021, “Only Love Can Save Me Now”. Este debut de 3rd Secret ha despertado también gran expectación al conocerse que su productor es Jack Endino, el productor más afamado de la era Grunge y al que recurrió, entre otros, Bruce Dickinson para intentar dar credibilidad a su intento de carrera en solitario fuera de Iron Maiden reconvertido como artista “grunge”, intento que se saldó con un notorio fracaso.

Imitando la estrategia para suscitar interés y curiosidad sobre el lanzamiento de un disco, sus miembros jugaron en las últimas semanas al despiste dejando diversas pistas acerca de este nuevo proyecto. Novoselic previamente insinuó la existencia del álbum en febrero, según la conocida revista inglesa New Musical Express. “Estoy muy ocupado tratando de terminar un disco. En medio de algunos problemas, buscando poder sacarlo a mediados de marzo”, dijo el bajista de Nirvana en un tweet ahora eliminado. “¡Pero es un secreto, así que no se lo digáis a nadie!”. Thayil también sugirió en una entrevista en video el mes pasado que probablemente se reuniría con sus ex compañeros de banda de alguna manera. “Creo que los tres tenemos interés en hacer cosas nuevas”, dijo sobre Cameron y el bajista de Soundgarden, Ben Shepherd. “Ciertamente nos gusta trabajar juntos”.

Escuchado el disco, lo cierto es que aunque indudablemente hay originalidad, buenas ideas y una reconfortante sensación de sinceridad y honestidad, hay algo que es necesario entender: Quienes rompieron todos los moldes musicales hace 30 años, a día de hoy pueden hacer y de hecho hacen muy buena música, pero ya no van a volver a cambiar la historia del rock. O dicho de otra forma, las canciones de 3rd Secret son buenas, se escuchan con agrado y sin lugar a dudas van a tener su nicho de mercado, pero suenan a lo que ya escuchamos hace 30 años, son previsibles, fácilmente identificables con un sonido, un estilo y unas influencias que ya conocemos. Y es natural que sea así, en modo alguno pienso que eso deba ser objeto de una crítica negativa. Ahora bien, que nadie espere que 3rd Secret provoque lo mismo que sus miembros fueron capaces de provocar en 1991.

Un ejemplo significativo: abriendo con una cálida guitarra acústica, “Rhythm Of The Ride” es una canción folk nostálgica en la que las vocalistas Jillian Raye y Jennifer Johnson ofrecen aliento y esperanza. Con una letra en la que se dice: “Sé que todo estará bien / así que mantente fuerte, mi amor” cantada sobre melodías delicadas y suaves, la canción está a un mundo de distancia de la agresividad y la desesperación que capturó los corazones de una generación alienada en el años 90. De hecho, la mayor parte de las letras tratan sobre el amor no correspondido, el sentimiento de pérdida y la venganza, pero desde la óptica de unos músicos que ya han cumplido más de 50 años.Por supuesto, hay momentos en los que las leyendas del grunge salen a rockear, con voluntad aunque transmitiendo poca convicción, como sucede con la melancólica arrogancia de “I Choose Me” y la dolorosa teatralidad del rock & roll de “Diamond In The Cold”. “Somewhere In Time” presenta guiños en su letra tanto a Alanis Morrisette como a Christina Perri y Kim Thayil logra recrear la esencia más pura de Soundgarden en “Last Day Of August” con una guitarra acústica. Sin embargo, en su mayor parte, “3rd Secret” suena como un grupo de buenos amigos ya maduros recordando viejos tiempos sentados tranquilamente alrededor de la chimenea y tocando canciones de juventud, en lugar de tratar de revivir sus días de gloria o de atreverse a intentar desafiar su legado. “Lies Fade Away” podría ser algo parecido a ese intento, pero como decía antes, le falta convicción. En última instancia, el álbum debut de 3rd Secret suena tenue y sin apenas intensidad, dos cosas que el Grunge, con independencia de que gustase más o menos, nunca fue en aquella primera mitad de la década de los 90.

