Girona derrota a los borbones

La Plataforma Antimonàrquica de Girona, integrada por una docena de asociaciones y colectivos, organizó una serie de actos reivindicativos entre el 4 y el 10 de mayo de 2022, para exigir la desaparición de la impopular Fundació Princesa de Girona. Había sido creada en 2009 por la Cámara de Comercio de Girona, Caixa Girona, La Caixa y la Fundación Gala—Dalí, con la intención de promocionar la figura del presunto heredero del trono borbónico. Para ello otorga anualmente 20.000 euros en premios, divididos en cinco categorías. Se hallan tan devaluados que su concesión constituye un insulto. Dos de los galardonados, Romain Quidant y Bernat Ollé, exigieron que sus nombres desaparecieran de la lista de premiados.

Los gironinos, como dicen ellos, que no gerundenses, tienen declarada la guerra a los borbones, y la están ganando. El llamamiento de la Plataforma Antimonàrquica ha sido atendido por la mayoría de la población. El día 4 fue quemado en la Plaça d´Espanya un ninot vestido de militar con una fotografía de Felipe de Borbón en el lugar de la cara, acompañado por banderas rojigualdas, entre carteles con la indicación “Fora borbons de Girona”. El fuego fue avivado por los gritos de la muchedumbre, que reclamaba la proclamación de la República ya.

El día 9 ha tenido lugar el acto principal, una manifestación callejera en la que se corearon constantemente gritos contra los borbotes y a favor de la República. Comenzó en la Plaça del Vi, encabezada por una gran pancarta con la simple inscripción “República” con grandes letras negras, y se prolongó durante una hora con incesantes invocaciones a la República y muestras de enorme desprecio a la borbonería. No se produjo ningún incidente, porque agentes municipales desviaban la circulación para dejar paso libre a los manifestantes. Fue, en resumen, una exhibición de republicanismo.

Girona no tiene princesa

Las demostraciones de desprecio absoluto a la borbonidad, y de rechazo a que la familia utilice el título de princesa de Girona para aplicarlo a la supuesta heredera del trono, son antiguas. El 26 de enero de 2016 el pleno del Ajuntament acordó exigir a la Casa Irreal que no se utilice el titulo de princesa de Girona, por no existir ninguna vinculación entre la provincia y la borbonidad, así como privar a Felipe de Borbón de la medalla de oro, el bastón de mando y la espada concedidos en otros tiempos.

El 29 de junio de 2017 fue aprobada por el Ajuntament una moción para declarar persona non grata a Felipe de Borbón, lo que le impide penetrar en terrenos de la provincia. En 2018 la alcaldesa de la localidad, Marta Madrenas, de Junts per Catalunya, como una Pasionaria republicana, dijo que “¡No pasarán los borbones!”, y negó a la Fundació el uso del Auditori–Palau para celebrar la entrega de los premios. Ante su firme decisión, los borbónicos se rindieron y trasladaron el ya nada solemne acto a un restaurante de Vilablareix, localidad que vota muy mayoritariamente a Esquerra Republicana de Catalunya y por lo mismo detesta a la borbonidad.

Atendiendo a la prohibición de reunirse la Fundació en Girona, su Patronat, en cónclave celebrado en el Palacio Real de Madrid el 11 de diciembre de 2018, presidido por los reyes nuestros señores, aprobó que tanto las sesiones deliberativas para la elección de los premiados como la entrega de los galardones, se realicen en diversas ciudades, para así vincularlas a la Corona, y desde entonces andan errantes por la geografía nazional.

Es un subterfugio que no engaña a nadie, porque todos sabemos que no se atreven a ir a Girona porque no se lo permite la valerosa alcaldesa antiborbónica. En consecuencia, los premios de 2019 se entregaron en el Palau de Congressos de Barcelona, al año siguiente la pandemia impidió que se celebrara el acto, y en 2021 volvieron a Barcelona, ya que su alcaldesa, Ada Colau, está borbonizada. Para este 2022 se anunció la concesión de un premio internacional que los gironinos quieren boicotear, para que el nombre de su tierra no siga unido a la dinastía borbónica. Lo están consiguiendo, porque nadie con dignidad puede aceptar el insulto de recibir esos premios vergonzosos. Ahora hay que acabar con la Fundació.

