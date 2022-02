¿Por qué Biden llamó a Putin?

Por Andrei Martyanov*. LQSomos.

“Tengo constancia de que Rusia no teme a las «sanciones» y no podría haber ninguna respuesta militar de la OTAN porque la única respuesta que Estados Unidos puede ofrecer militarmente es nuclear, pero incluso los halcones más dementes de Washington DC quieren vivir”

Simple: para asegurarse de que en caso ocurra una bandera falsa (que es lo más probable) los activos estadounidenses y los «centros de toma de decisiones» no sean aniquilados. Pero no es así como va a funcionar.

Según la Casa Blanca, Biden advirtió a Putin que Estados Unidos y sus aliados “responderían de manera decisiva e impondrían costos rápidos y severos a Rusia” en caso de una invasión, y que tal acción militar “disminuiría la posición de Rusia”. internacionalmente. Biden, que hasta ahora ha descartado enviar tropas estadounidenses a Ucrania, dijo que si falla la diplomacia, Estados Unidos está “igualmente preparado para otros escenarios”.

Ambas partes saben que militarmente EEUU (y la OTAN) son impotentes. La duplicidad estratégica de Rusia es lo que vuelve loco a Washington. Después de todo, Rusia puede decidir ir con todo, pero en este caso no será solo Ucrania . ¿Quién dijo que los países bálticos no pueden ser «incluidos» en el paquete? Hay muchas posibilidades.

RT informa:

“En caso de que Rusia tome medidas militares, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió el sábado a su homólogo ruso, Sergey Lavrov, sobre una “respuesta transatlántica decidida, masiva y unida”. Sin embargo, el presidente Biden ha descartado hasta ahora enviar tropas estadounidenses a Ucrania y, en cambio, ha optado por enviar miles a Polonia y Rumania”.

Antes de hablar con Biden, Putin habló por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante casi dos horas. Funcionarios franceses dijeron a la AFP que Putin quiere una Ucrania independiente que permanezca fuera de la alianza de la OTAN, algo que los líderes occidentales han descartado. Moscú ha insistido durante mucho tiempo en que las armas de la OTAN en su frontera constituirían un riesgo de seguridad inaceptable.

Tengo constancia de que Rusia no teme a las «sanciones» y no podría haber ninguna respuesta militar de la OTAN porque la única respuesta que Estados Unidos puede ofrecer militarmente es nuclear, pero incluso los halcones más dementes de Washington DC quieren vivir, con la excepción de una docena o dos de fanáticos totales en la Administración y el Congreso de EE.UU.

Mi conjetura es que los «estrategas» estadounidenses (Consejo de Relaciones Exteriores, Consejo Atlántico, AEI, etc.) son ponis de un solo truco, desarrollaron una «estrategia» que fue diseñado sobre la base de una «comprensión» defectuosa del conflicto y la falta de conocimiento de Rusia, y la esperanza intimidar a Rusia. No pudieron calcular las consecuencias porque no tienen conciencia de la situación.

Rusia respondió de la misma manera y continúa mostrando un palo muy grande que sobresale detrás de la espalda de Rusia. Y ahora, EEUU está acorralado y entra en pánico, porque los ejercicios militares de Rusia son una buena muestra de una capacidad militar que es excesiva para la hipotética «invasión» de Ucrania pero, que es suficiente para lograr objetivos mucho más grandes. Y Washington no sabe cuáles pueden ser esos objetivos.

Lo que no dicen los medios occidentales

El general Milley llamó al general Gerasimov ayer por una razón. Rusia tiene fuerzas suficientes para aplastar a la OTAN en Europa del Este sin mucho esfuerzo. Aquí hay solo un ejemplo:

MOSCÚ, 12 de febrero. /TASS/. Rusia entregó una nota al agregado militar estadounidense en relación con el incidente del submarino de propulsión nuclear estadounidense en aguas rusas cerca de las Islas Kuriles.

En la nota de este sábado el Ministerio de Defensa dice:»El 12 de febrero, un representante de la oficina del agregado militar para asuntos de defensa en la Embajada de EE. UU. en Moscú recibió una nota en la Dirección Principal de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa de Rusia en relación con la violación de la frontera marítima de Rusia por un submarino de la Marina de los EE. UU.»

Los submarinos en las áreas de ejercicio no son nada nuevo, Rusia, EEUU, Reino Unido hacen esto todo el tiempo, lo nuevo es que este fue detectado y rastreado dentro de las aguas territoriales de Rusia.

Según el ministerio, un submarino clase Virginia perteneciente a la Marina de los EEUU fue detectado el 12 de febrero de 2022 a las 10.40 (hora de Moscú) en el área de ejercicios de la Flota del Pacífico cerca de la isla Iturup de las Islas Kuriles. Según los documentos de orientación sobre la protección de la frontera estatal rusa en el entorno submarino, la tripulación de la fragata Mariscal Shaposhnikov de la Flota del Pacífico utilizó los medios apropiados para el caso. El submarino estadounidense inició un simulador autopropulsado para dividir la imagen del objetivo en el radar y los medios de control acústico en dos partes y se retiró de las aguas territoriales rusas a la máxima velocidad, dijo el ministerio.

Y este movimiento muy público de Rusia también se hizo por una razón: demostrar que hay suficientes fuerzas para hacer frente a cualquier amenaza. Rusia también planea comenzar los ejercicios de una tríada nuclear muy pronto . Entonces, al parecer habrá más potencia de fuego en exhibición. ¿Aterrador, verdad?

* Experto militar ruso. Observatorio de la crisis

