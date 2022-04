Ucrania: La situación se torna explosiva para la OTAN

Por Peter Haisenko*. LQSomos.

¿Por qué hay una lucha tan dura en Mariupol? ¿Por qué el ataque con misiles a la estación de tren de Kramatorsk desapareció tan rápidamente de los medios de comunicación? ¿Por qué Estados Unidos guarda silencio sobre los ciudadanos estadounidenses que han muerto en Ucrania? ¿Cuántos soldados de la OTAN están realmente activos, del lado de Kiev, dentro de Ucrania?

Los informes occidentales sobre la operación rusa deben calificarse, por lo menos, como incompletos

Al principio de la operación rusa en Ucrania, cuando se atacaron objetivos dispersos por todo el país, parecía entre arbitrario e incomprensible. Con el correr de los días se hizo evidente que estos objetivos eran lugares en que funcionaban laboratorios biológicos que habían sido instalados y operados allí por estados occidentales. El pánico en Washington, de que se revelara lo que realmente se había hecho allí, era grande. Las conexiones del presidente Biden y su hijo Hunter con los biolaboratorios y su financiación ya están dando que hablar en Estados Unidos, pero apenas se mencionan aquí en Europa. No es de extrañar, ya que los documentos asegurados demuestran que los actores alemanes también están involucrados en el funcionamiento de estos biolaboratorios.

La concentración de las brigadas Azov en Mariupol parece difícil de explicar. Al fin y al cabo, esta ciudad portuaria del Mar de Azov quedó aislada muy rápidamente del mundo exterior. El acceso desde el mar también está bajo control ruso porque pasa por el estrecho de Kerch. Los soldados de Kiev están rodeados y sin suministros. Por lo tanto, no hay ninguna razón estratégica que explique la lucha feroz que se desarrolla allí. Cualquier persona racional tendría que capitular, también para salvar vidas civiles. El caso es lo contrario. Las unidades de Azov utilizan a los civiles como escudos y así se aseguran de que haya grandes daños y muchas muertes en toda la ciudad. Mientras tanto, han sido expulsados en gran medida de la zona urbana de la ciudad y se han retirado al emplazamiento de la gran empresa acerera Azov Steel en las afueras de la ciudad. Lo hacen sabiendo que Rusia no quiere bombardear y destruir esta importante planta industrial. Pero, ¿qué tiene de especial esta planta?

Un informe altamente explosivo en el original

Veamos lo que informan los dirigentes de la República Popular de Donetsk (RPD), es decir, de las nuevas repúblicas del este de Ucrania. Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada (todavía) por otras fuentes. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que un general de división estadounidense fue capturado allí cuando intentaba escapar de esta “caldera”. Su nombre es General de División estadounidense Roger L. Cloutier. Aquí está el informe en original:

«Bajo la zona industrial de Azovstal, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov, supuesto hijo ilegítimo del ex presidente ucraniano Kuchma, hay 24 kms de túneles de hasta 30 m de profundidad.

Allí hay una instalación secreta de la OTAN, la ‘PIT-404’ y un laboratorio secreto de armas biológicas de la OTAN. Hay oficiales de la OTAN en la instalación en el PIT-404 y los túneles están equipados con un sistema de búnkeres blindados.

En esas instalaciones se encuentran unos 240 extranjeros, entre ellos oficiales de la OTAN y de la Legión Extranjera francesa, así como personal del laboratorio biológico. Sus guardias, financiados por Akhmetov, llegan a ser 3.000.

El laboratorio biológico bajo la planta acerera de Azovstal, en Mariupol, en las llamadas instalaciones PIT-404 fueron construidas y son operadas por Metabiota, una empresa vinculada a Hunter Biden, Rinat Akhmetov y Volodymyr Zelensky.

En los laboratorios de esta instalación se realizaron pruebas de armas biológicas. Miles de residentes de Mariupol se convirtieron en «conejillos de indias» en estas terribles pruebas. Y fueron principalmente «especialistas» occidentales los que participaron en estos experimentos inhumanos.

Los oficiales de inteligencia y de las fuerzas especiales francesas no pudieron sacar a sus compañeros de Mariupol. Por eso Macron ha llamado tantas veces al Kremlin rogando por «corredores humanitarios».

Algunos agentes de la inteligencia francesa murieron en la operación de rescate. El jefe de la inteligencia francesa, Eric Videaux, fue destituido el 31 de marzo de 2022 por los fallos de la inteligencia francesa en la guerra de Ucrania.

Oficiales de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Turquía, Suecia, Polonia y Grecia están ahora atrapados en las mazmorras de Azovstal. El teniente general estadounidense Roger Clothier, recientemente capturado por la Milicia Popular de la RPD en un helicóptero derribado, fue localizado por la GRU y la SVR rusas en Mariupol a partir de la vigilancia externa de su amante ucraniana en Turquía, en Esmirna. La ucraniana, conocida por el servicio de inteligencia como Klute, siempre había acompañado al general como esposa viajera, confidente e intérprete. En cuanto se recibió la información de que esta mujer había llegado a Mariupol, Rusia lanzó una operación militar y bloqueó la ciudad.

Occidente tendrá que dar explicaciones

Aunque este informe aún no ha sido confirmado de forma independiente, explica en si muchas cosas. Normalmente, los EE.UU. consideran que cada ciudadano estadounidense muerto es un motivo de guerra. Esto no se aplica en Ucrania. Incluso cuando Rusia destruyó los centros de entrenamiento cerca de Lviv y un notable número de soldados occidentales murieron allí, ningún país occidental levantó la voz. Tampoco podían hacerlo, porque entonces habrían tenido que admitir que las fuerzas activas de la OTAN estaban operando en Ucrania. Lo mismo ocurre, por supuesto, con Mariupol y Asovstahl. Sin embargo, la situación es precaria para la OTAN. Su gente está atrapada y es sólo cuestión de tiempo el que se agoten las municiones y el hambre haga salir a las ratas de sus agujeros. Rusia y la RPD quieren capturar a estas personas vivas, al igual que al General de División de los Estados Unidos. Entonces Occidente tendrá que explicar qué hacía su gente allí.

Ahora a Kramatorsk

En esta ciudad murieron más de 100 civiles cuando un misil cayó en medio de una multitud que esperaba un tren para ser evacuados. Un crimen terrible. Entonces, ¿por qué no se explota esto de la misma manera que las muertes en Butscha? En Butscha, la narrativa está establecida y mientras no haya una verdadera investigación independiente, cada uno tiene que decidir por sí mismo qué versión quiere creer.

En Kramatorsk es diferente. Hay fotos de los restos del misil con números de serie que demuestran que la versión rusa es correcta. Se trata de un tipo de misil que no es utilizado por el ejército ruso desde hace ya mucho tiempo. Y no sólo eso. Con el número de serie es posible demostrar de qué depósito procedía esta arma y no hay duda de que este estaba en posesión del ejército ucraniano. Por esta razón Kramatorsk ha desaparecido de la narrativa occidental. Sin embargo, el aguijón está puesto, porque quien quiera creerlo sólo puede ser iluminado por un desmentido occidental, y no lo habrá.

Ya no se puede negar la existencia de varios laboratorios biológicos

Una cosa es suministrar material de guerra -esto ya convierte al país proveedor en partido en guerra- pero otra cosa es cuando los soldados participan activamente, y sea sólo como instructores. ¿Se trata de especialistas que, por ejemplo, evalúan las imágenes de los satélites para luego transmitir información estratégica a los soldados de Kiev? ¿O incluso dar ellos mismos instrucciones tácticas? Estados Unidos proclama constantemente que no intervendrá en esta guerra. Pero con los entrenadores y la información que ha llegado ahora de Mariupol, esto convierte esas declaraciones en una mentira descarada. Así que no debería sorprender que Estados Unidos guarde un silencio, tan poco habitual, cuando sus especialistas son asesinados en Ucrania.

Será interesante ver con qué bombo propagandístico reaccionará la OTAN cuando Rusia presente a la opinión pública mundial a los prisioneros de la acerera de Mariupol. Ya no se puede negar la existencia de varios laboratorios biológicos. Si, además, Rusia presenta personas que colaboraron activamente, es más, participaron activamente en la guerra, entonces la situación será complicada para la OTAN. ¿Habrá consecuencias esta vez?

La experiencia dice que el monopolio mediático occidental también ha ignorado generosamente todas las mentiras de EEUU en la región árabe. Pero lo importante será que el resto del mundo, fuera de la OTAN, verá quién es realmente el malvado mentiroso. En otras palabras, «el imperio de la mentira», como Putin lo ha llamado tan acertadamente.

Esto aislará aún más a la OTAN, haciendo más difícil encubrir los crímenes imperiales de Estados Unidos como acciones humanitarias. Desde hace varios años, hay guerras de sanciones contra Rusia, que no quiere someterse a la «pax americana». Así que creo que Alemania en realidad no está luchando por Ucrania en absoluto, no puede apoyar a este estado fundamentalmente corrupto, no quiere hacerlo, sino que sólo está luchando contra Rusia como miembro del cártel de la OTAN. Cueste lo que cueste, nos hemos acostumbrado a los crímenes de guerra de los EE.UU. desde la guerra de Vietnam, a más tardar. Sí, ‘nosotros también luchamos contra Rusia, hasta el último ucraniano’.

Publicado en Piensa Chile

* Nota original: Ukraine, Für die NATO wird es explosiv

