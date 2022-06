América, América

América

Por Manuel Salguero. LQSomos.

“De todas las promesas que nos hicieron

solo una cumplieron,

dijeron que se quedarían con nuestras tierras,

y lo cumplieron”

Nube Roja, líder sioux.

Desde la conquista y colonización de América (ABYA YALA, nombre que los habitantes originarios daban al continente) por los españoles en 1492, y posteriormente portugueses, ingleses, franceses y holandeses. En el llamado por los europeos, Nuevo Continente y “desconocido”, un sin fin de atrocidades fueron cometidos contra el mismo y contra sus habitantes originarios, que no tiene en la historia de la humanidad caso comparable en magnitud.

Entrecomillo “desconocido” porque existen datos fidedignos de que antes que Cristóbal Colón, llegaron otros europeos: los vikingos, que siendo grandes navegantes llegaron siglos antes a la hoy Groenlandia y el NE. de Canadá, desistiendo de su ocupación debido a las duras condiciones meteorológicas. Y hay teorías de que Cristóbal Colon no iba tan desinformado como se nos ha dicho, y que su descubrimiento no fue tal, sino más bien fue Colon el que fue descubierto al mundo. También existen datos de la época de los griegos y romanos de árboles desconocidos en África y Europa que el Océano Atlántico traía de vez en cuando a sus costas, y algunos cadáveres arrastrados por el mar con unos rasgos que no se parecían ni a los africanos ni a los europeos.

Las condiciones del descubrimiento y posterior ocupación se realizan tras una larga guerra en España para expulsar de ella a los judíos y musulmanes que llevaban nueve siglos ocupándola.

Tras esta expulsión la ruta de España hacia Oriente se corto. El comercio de seda y especies se redujo drásticamente por lo que se buscó una ruta por Occidente.

El Reino de España formado por Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, se creó en unas condiciones un tanto extrañas por las oscuras muertes de los hermanos de estos, que precisamente eran a los que les correspondía por derecho hereditario la corona de sus respectivos reinos. El Papa se negaba a darles matrimonio como era preceptivo a los Reyes, por lo que tubo que casarlos el arzobispo de Toledo, que accedió sin el beneplácito del Papa. Aunque posteriormente el Vaticano daría su aprobación.

Tras una larga guerra y el ejercito que se necesitó para la expulsión, más el ejercito que se necesitaba para mantener para la defensa y consolidación del nuevo reino, en una situación de amenaza militar desde el Mediterráneo, donde España no podía adentrar. Con una situación económica en la que también buena parte de todo el entramado social se iba con los expulsados, labradores, arquitectos, ganaderos, médicos, comerciantes, ingenieros…, y con ellos las rutas de la seda y las especies.

El “nuevo continente”, supuso una nueva dimensión… de mercado, para el Reino español, y luego para otras monarquías europeas; Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, y después para los EE UU de Norteamérica.

En el 2º viaje de Colon, se llevó caña de azúcar desde las Islas Canarias, y se sembraron en República Dominicana, NE de Brasil, Barbados, Jamaica, Haití, Guadalupe, Cuba, Puerto Rico y Veracruz, para lo cual se arrasaron bosques y se llevaron a América inmensas legiones de esclavos desde África.

Mercantilismo, Feudalismo y Esclavitud, se combinaron en una sola unidad económica y social, que nada tenia que envidiar a las mortales minas de Oro y plata del Potosí, Ouro Preto, Zacatelas y Guanajuato, el azúcar fue el cultivo mas importante durante 3 siglos después del descubrimiento. El azúcar se cultivaba en pequeña escala en Sicilia, Cabo Verde y Madeira, y se compraba a altos precios en Oriente, era tan codiciado en Europa que hasta llegó a figurar como parte de la dote. Se vendía en las farmacias por gramos.

Hasta principios del siglo XIX habían llegado a Brasil entre cinco y seis millones de esclavos. Para entonces ya Cuba era un mercado de esclavos tan grande como todo el hemisferio occidental. La Real Compañía Africana entre cuyos accionistas figuraba Carlos II, daba un 300% de dividendos, pese a que de los 70.000 esclavos que embarcó entre 1680 y 1688 solo 46.000 sobrevivieron.

De las plantaciones coloniales, subordinadas a las necesidades extranjeras, proviene el latifundio de nuestros días. Cuello de botella, que estrangula el desarrollo económico de América Latina, y uno de los factores primordiales de la marginación y pobreza de los pueblos latinoamericanos. Este, mecanizado, multiplica los excedentes de mano de obra. Ya no depende de la importación de esclavos africanos, ni de la “encomienda” indígena.

Al latifundio le basta con el pago de jornales irrisorios, la retribución de servicios en especies ó el trabajo gratuito a cambio del usufructo de un pedacito de tierra; se nutre de la proliferación de minifundios, resultado de su propia expansión, y de la continua migración interna de legiones de trabajadores que se desplazan empujados por el hambre al ritmo de zafras sucesivas.

Esta estructura es un colador para la evasión de las riquezas naturales. Luego, o por la competencia de otros productos sustitutivos, por el agotamiento de la tierra, o por la aparición nuevas zonas con mejores condiciones mercantiles se traslada e negocio dejando tras de si pobreza y miseria.

Cuando en Europa comenzaron a extraer azúcar de la remolacha dejó de interesar el azúcar de América Latina entonces el precio bajó y sucumbió toda la economía de los países a los que se había obligado a mantenerse prácticamente del azúcar de caña. Una gran depresión recorrió Sudamérica y el Caribe llevando a sus poblaciones a una situación más miserable aún de la que tenían, y más atroz y desesperada.

Cinco siglos de opresión crearon: Ignorancia. Falta de cuadros técnicos eficaces. Incompetencia de la Administración. Desorganización del aparato productivo. Burocrático temor a la imaginación creadora. Temor a la libertad de decisión.

Esto interponía obstáculos al desarrollo del socialismo.

No había burguesía al estilo europeo aunque se pusieran de moda las más altisonantes consignas republicanas europeas.

La “burguesía” estaba formada por terratenientes, grandes traficantes, usureros comerciantes, especuladores, políticos de levita y doctores sin arraigo que no estaban dispuestos a resolver la cuestión agraria.

Tras la frustración económica llegó la frustración social y la nacional: UNA HISTORIA DE TRAICIONES SUCEDIÓ A LA INDEPENDENCIA y América Latina continuó condenada al monocultivo y la dependencia.

1522 Dominicana- 1ª Sublevación de esclavos de Diego Colón. Los sublevados terminaron colgados de horcas en los senderos.

1622 Guayana Holandesa- 1ª Gran REBELIÓN DE ESCLAVOS. Quemaron a fuego lento a sus líderes.

1654 Brasil- crisis del AZUCAR. REBELIÓN: Esclavos cimarrones organizan el reino negro de Palmares al N. de Brasil. Su territorio equivalía a1/3 del territorio de Portugal. Portugal movilizó la mayor cantidad de tropas de su historia para reducirlos. Se hicieron invencibles hasta 1693. Tras ser derrotados fueron arrojados a los precipicios o vendidos a los mercaderes de Rio de Janeiro y Buenos Aires. Su jefe Zumbi, considerado inmortal, fue traicionado y los portugueses le cortaron la cabeza en 1695. Las rebeliones siguieron durante bastante tiempo. El capitán portugués, Bartolomeu Bueno Do Prado fue enviado a sofocarlas y regresaría del río das Mortes, con el trofeo de 3.900 pares de orejas de los sublevados.

1786-87 Haití- Llegan a la colonia 60.000 esclavos.

1791 Haití- AZUCAR Crisis – REVOLUCIÓN; el general Toussaint- Louverture acaudilla un ejército de esclavos contra el ejército francés.

1802 Haití- Cae preso el caudillo de los ejércitos esclavos.

1803 Haití- Convertida en un cementerio de cenizas y escombros, además sufre un bloqueo al ser colonia francesa y haber estallado en Francia la Revolución.

1806 Haití- EEUU prohíbe el comercio con este país.

1811-1820 Uruguay- REVOLUCIÓN– José Artigas encarnó la 1ª REFORMA AGRARIA con un ejército de pobres, gauchos montaraces, indios y esclavos. En Uruguay y parte de Argentina; Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba, Expropiaron y decomisaron tierras, pusieron un reglamento aduanero. Sus intenciones fueron de hacer de los más infelices los más privilegiados y evitar que muchas tierras fuesen a pocas manos. Lucharon contra españoles, portugueses y el centralismo de Buenos Aires, traicionado por los oligarcas sucumbió por el juego de pinzas entre Rio de Janeiro y Buenos Aires.

1825 Haití- Francia reconoce la INDEPENDENCIA del país.

1845 México- INVASIÓN por EE UU. Se anexiona los territorios mejicanos de Texas y California, donde se restablece la esclavitud en nombre de la civilización. Tras una guerra, México perdería también, Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah (mas de la mitad del país mejicano).

Mediados del siglo XIX (1853- 1860)– Con el respaldo oficioso de EEUU, el filibustero Will Walter invade Centroamérica con una banda de asesinos que denominaban LA FALANGE AMERICANA DE LOS INMORTALES, con el propósito de imponer la bandera de barras y estrellas, desde el polo Norte al Polo Sur. Se proclamó presidente de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Devastó territorios y reimplanto la esclavitud. Sería recibido en EEUU como un héroe nacional.

1865-70 – Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. GUERRA de la Triple Alianza. Pagada por banqueros británicos y preparada por el ministro ingles en Buenos Aires Edgard Thornton, Brasil, Argentina y Uruguay declaraban la guerra a Paraguay (entonces el país más progresista de América Latina, que construía su futuro sin inversiones extranjeras). Argentina bajo el mando de Venancio Flores invadía Uruguay para después junto a Brasil ocupar Paraguay. Argentina se quedaría con el territorio de Misiones y el inmenso Chaco. Brasil se quedaría con un inmenso territorio al Oeste de sus fronteras. Uruguay gobernado por un títere de ambas potencias no le tocaría nada. El oprobioso tirano paraguayo Francisco Solano López encarnó la heroica voluntad nacional de sobrevivir; el pueblo que hacia medio siglo que no conocía una guerra se inmoló con él, que fue asesinado a bala y lanza en el cerro Corá. Al terminar la guerra solo quedaron 250.000 paraguayos, una sexta parte de los que eran al empezar.

1909 Nicaragua- José Madrid Rodríguez, presidente de Nicaragua, se sale de los cánones de la Santa Alianza y de la política Monroe que favorecía a EEUU y es forzado por las rebeliones conservadoras a abandonar

1910 México- REVOLUCIÓN; Emiliano Zapata, campesino, lideró un levantamiento en armas revolucionario. Desde el pueblo donde vivía, Anenecuildo en el estado de Morelos, su ejército de campesinos se extendió por todo el Yucatán.

1914 México- REFORMA AGRARIA. Zapata conseguiría su reforma agraria en Morelos y la ley de desamortización como la del uruguayo Artigas. Crea: Escuelas zapatistas. Juntas populares de defensa. Promociona los principios revolucionarios. Municipios como células nucleares del gobierno. Los militares debían obediencia a los civiles organizados, Se operaba conforme a las costumbres y usos de cada pueblo (unos sistemas comunales, otros fraccionamientos de la tierra). La gente elegía a sus autoridades, tribunales, policía.

1913 CAUCHO- Se reduce precio ¼ parte. Inglaterra había conseguido llevar semillas de caucho a Ceilán y Malasia.

1914- México (Tampico) Presa de intereses petroleros de EEUU.

1916- Rep. Dominicana dominada por intereses azucareros de EEUU.

1919- México – ASESINATO de Emiliano Zapata en una emboscada de mil hombres. Pero todo Morelos se dispuso a vengarle y seguir su lucha.

1922 -Haití- OCUPADA.

1928 -Colombia- Gran HUELGA en la costa Atlántica. Los obreros bananeros aniquilados a balazos.

1929- CRACK Bolsa de Nueva York. Cae el Caribe. Desalojo de campesinos con violencia febril. Desempleo con grandes huelgas. Los sueldos de los funcionarios se reducen a la mitad. DICTADURAS: En Guatemala Jorge Ubico, en El Salvador Maximiliano Hernández Martínez, en Honduras Tiburcio Carias y en Nicaragua Anastasio Somoza.

1931-Uruguay- PETROLEO.1er país que crea su propia refinería en América Latina. La ANCAP (Administración, Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland). Era la respuesta nacional a los abusos del cártel petrolero colonial.

1932 EL Salvador- LEVANTAMIENTO de campesinos, machetes contra ametralladoras.10.000campesinos muertos.

1933 Nicaragua- ASESINATO de Augusto Cesar Sandino en emboscada, mientras iba a asistir en Managua a una reunión decisiva invitado por el embajador de EEUU Arthur Bliss.

1933 Uruguay- Un golpe de Estado pondría al dictador Gabriel Terra al mando de Uruguay, y anuló el derecho de la ANCAP a monopolizar la importación del combustible, obligándola a comprar un 40% de petróleo crudo sin licitación donde indicase la Standard Oil, Shell, Atlantic y Texaco, es decir el cartel colonial petrolero.

1933 Guatemala- EJECUTADOS 100 dirigentes sindicales.

1934-1940- México- Con la presidencia de Lázaro Cárdenas las tradiciones zapatistas recobrarían vida. Se expropiaron 67 millones de hectáreas en poder de empresas extranjeras o nacionales. Los campesinos además de tierras recibirían créditos, educación y medios para organizar el trabajo.

1934-1939 ALGODÓN Crisis. EEUU inunda mercado mundial con sus excedentes. Se derrumba el precio en Brasil, Paraguay, Guatemala y Nicaragua.

1948-1957 Colombia- Es Jorge Ezequiel Gaitán. Caudillo liberal, que se había ganado un formidable prestigio popular y amenazaba el orden establecido, era asesinado a tiros.

1954 Guatemala- OCUPACIÓN por el coronel Castillo Armas, con tropas entrenadas en EEUU y bajo apoyo de F-47 de EEUU.

1959 – Cuba- Derrotado el dictador Batista por la REVOLUCIÓN.

1959-1961 CACAO- Crisis del en Brasil y Ecuador. Baja su valor 1/3.

1965- Dominicana- MASACRE.

1968 México ASESINADOS 2.800 intelectuales, estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos.

