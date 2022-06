Una curiosidad ¿Quiénes representan al mundo “mundial”?

Una curiosidad

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

En el mundo que llamamos occidental, me incluyo, nos creemos que cuando damos datos o hablamos de representaciones estamos en mayoría y con la absoluta verdad… y en realidad somos una minoría opinando, dirigiendo y expoliando en un mundo distorsionado en grupos de control, algo similar a lo que pasa con la representación de Europa (o el norte) en los mapas, unas dimensiones totalmente alejadas de la realidad.

Muy acertadamente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, durante la reunión de los países BRICS de la pasada semana, publicó una imagen en su cuenta de Twitter, en la que se compara la población de los Estados miembros del BRICS y del G7, evidenciando que la de los países del bloque asciende a 3.200 millones, mientras la de las naciones del grupo es de 777 millones.

So next time when they talk about «international society», you know what they mean… pic.twitter.com/3sV23dxLCp

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 28, 2022