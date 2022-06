Boris Johnson ordena extraditar a Assange

Assange

Por Agencia Mp3. LQSomos.

Reino Unido aprueba la extradición de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, a EEUU

El imperio abre la boca para tragarse la LIBERTAD de INFORMAR, una vez mas. Mientras, los que dicen defender la Libertad de Expresión consienten que la trituren…

La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha aprobado este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para que se enfrente a cargos penales, acercando su larga saga legal a una conclusión.

Las autoridades estadounidenses reclaman a Assange por 18 cargos, entre ellos el de espionaje, en relación con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de documentos militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos que, según ellas, han puesto vidas en peligro. Pero la realidad es que estamos ante un héroe de la Libertad de Información y Comunicación, que es víctima por haber sacado a la luz las irregularidades cometidas por Estados Unidos en los conflictos de Afganistán e Irak, y que su procesamiento es un ataque por motivos políticos contra el periodismo y la Libertad de Expresión.

