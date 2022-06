Colombia: el pueblo dijo ¡Sí se puede!

Colombia

Por Agencia Mp3. LQSomos.

«Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir, para que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir sabroso»

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, la fórmula presidencial del Pacto Histórico, integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez, obtuvo 11 millones 281 mil 13 votos en la elección de este domingo 19 de junio, para un 50,44 por ciento.

En tanto, Rodolfo Hernández y Marelen Castillo alcanzaron 10 millones 580 mil 412 de sufragios, para un 47,31 por ciento de los votos válidos.

Tras conocer el resultado electoral, Gustavo Petro junto a su compañera de proyecto, Francia Márquez, se reunió en el coliseo M. Arena en Bogota con miles de simpatizantes donde aseguró que no defraudará a quienes con su voto lograron la victoria del Pacto Histórico.

“Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo… Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, y en ello comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar a ese electorado que lo que le ha gritado al país, a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia», enfatizó Petro.

“No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana… Las elecciones de hoy mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos, y nosotros queremos que sea en medio de su diversidad una sola Colombia” subrayó.

En un discurso conciliador, aseguró que llegó el gobierno de la esperanza y agradeció a las miles y miles de personas que durante días y meses fueron a seducir el voto y a dialogar con aquellas personas que no creían aún en su proyecto.

Recordó que esta fuerza expresada por el pueblo en las urnas viene de antaño, de generaciones que ya no están, y las fuerzas que contribuyeron al triunfo del Pacto, son un acumulado de cinco siglos de resistencia y rebeldías contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad.

Dijo que esa fuerza viene de la juventud y sus luchas a lo largo de la historia, y en tal sentido solicitó al fiscal general de la nación que libere a los jóvenes, en particular a los detenidos en estos días previos a la jornada electoral.

También pidió a la procuradora general que restituya a los alcaldes suspendidos en este contexto electoral.

¡Libertad, libertad, libertad! corearon los miles de colombianos en la instalación capitalina.

Petro invitó a quienes votaron por Rodolfo Hernández, su contendiente, a participar en su gobierno y al propio excandidato al diálogo. Todos serán bienvenidos a la Casa de Nariño, no habrá persecución política, señaló Petro quien aboga por una democracia, profunda, multicolor y de hombres y mujeres libres.

Este gobierno que comenzará el 7 de agosto será el gobierno de la vida que significa: paz, justicia social y justicia ambiental, enfatizó.

El líder del Pacto Histórico recalcó que Colombia no tendría un gobierno de la vida sino se construye la paz.

#ColombiaDecide #PactoHistórico #PetroPresidente #VivirSabroso #SinMiedo #Elecciones2022 #SíSePuede

Colombia – LoQueSomos

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos