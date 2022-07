Delia Giovanola: militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría

Delia Giovanola

Por Agencia Mp3.

Murió a los 96 años Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo… “La vida me dio y me sacó, me castigó pero fui feliz”

Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, falleció este lunes 18 a los 96 años, dejando una larga trayectoria de lucha en la defensa de los Derechos Humanos y tras buscar intensa e incansablemente a su nieto Martín, con quien pudo reencontrarse y abrazarse en 2015, tras casi cuarenta años de lucha.

Delia Giovanola nació en La Plata el 16 de febrero de 1926. Su padre era Francisco Giovanola, nacido en Milán y escultor, y su madre era Angelica Viñales, oriunda de Lobos y ama de casa.

Estudió en la escuela Mary O. Graham y se graduó de maestra, al igual que su hermana. Empezó a ejercer en 1945 en distintas escuelas de La Plata y en 1946 se casó con Jorge Narciso Ogando, quien había sido su novio desde los catorce años y con quien tuvo su único hijo, Jorge Oscar Ogando, el 28 de noviembre de 1947.

Tras la desaparición de su hijo, Delia buscó durante varios meses a sus familiares sola y sin apoyo, hasta que a comienzos de 1977 integró el primer grupo de madres y familiares que se comenzaron a reunir en la Plaza de Mayo, que luego fue conocido como Madres de Plaza de Mayo.

«Enorme tristeza. Aún no caemos. Falleció Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría. En 2015, tras casi 40 años de lucha, pudo encontrar a su nieto Martín», dice el mensaje con que Abuelas despidió a Delia desde su cuenta oficial en Twitter.

Desde el gobierno argentino también lamentaron con «inmenso dolor» la muerte de la integrante de Abuelas, a quien reivindicaron como un «ejemplo de resistencia y compromiso».

«Despedimos con inmenso dolor a nuestra querida Delia Giovanola, una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ejemplo de resistencia y compromiso», destacó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en su cuenta oficial en Twitter. Desde donde en un hilo de tuits, la Secretaría recordó además que «tras 39 años de búsqueda, en 2015, Delia encontró a su nieto Martín nacido en cautiverio y nunca abandonó la lucha por encontrar a los demás».

Por último, la Secretaría de Derechos Humanos expresó: «Abrazamos a sus afectos y la recordaremos siempre con el compromiso de continuar con su trabajo por la memoria, verdad y justicia».

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires también sumó su pesar por el fallecimiento de la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien recordó como «una de las primeras madres que comenzó a dar vueltas en la Plaza de Mayo para enfrentar a la dictadura y exigir la aparición con vida de su hijo Jorge».

Delia fue una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los hijos nacidos en cautiverio de los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), ella encontró a su nieto Martín en noviembre de 2015, tras 39 años de búsqueda.

Su partida deja un vacío enorme pero también un gran aprendizaje: el de nunca claudicar en nuestras luchas.

Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo: ¡Hasta siempre, querida Delia!

