El sacrificio de los pollos

Por Betzie Jaramillo. LQSomos.

Ahora mismo hay unos 20.000 millones de pollos, 3 por cada ser humano. Es la cifra oficial de los pollos censados en las granjas. Se supone que hay otros 20.000 millones de “sin papeles” a los que nadie los cuenta, que son esos miles de millones que viven en aldeas, patios traseros y hasta en terrazas en la ciudad. Son muchos pollos, tantos que cuando excaven en el futuro lo que más encontrarán serán los huesos de los que nos comimos fritos, asados o en pepitoria. “Pollófagos” dirán los humanos que queden en el futuro cuando describan el salvaje sigo XXI.

¿Cómo llegaron a ser el pájaro más numeroso del planeta desde que correteaban salvajes por los campos de Asia? Por mansos, porque comen poco y cualquier cosa, son fáciles de criar, su carne es buena y ponen huevos. Eso es lo que los condujo a la esclavitud y al holocausto permanente. Fuente de proteína idónea, son esenciales en la alimentación de todos los humanos carnívoros y ninguna religión lo prohíbe. Esenciales, lástima de palabra, que parece que se dice de algo muy importante y necesario, y sin embargo están en los últimos peldaños del maltrato. Se trate de pollos o de humanos esenciales.

En el caso de los pollos, su calvario comenzó a principios del siglo XX con la invención de las granjas industriales, sus campos de concentración. Mueren pronto, a las 4-6 semanas, cuando su esperanza de vida es de 10 a 15 años. O sea, los matan o sacrifican según usted prefiera. Ante las evidencias de crueldad en las granjas matadero, ahora se opta por el aturdimiento previo, que consiste en colgarlos de las patas, ponerle unos electrodos en la cabeza y sumergirlos en agua y electrocutarlos un mínimo de 4 segundos. Después de eso, ya los matan definitivamente. Esta norma de la Unión Europea aconseja también fijarse bien y no echarlos vivos a los estanques de agua hirviendo. Imaginen cómo era antes de estas directrices para el “bienestar animal”. Hay pollos con peor suerte aun: los pollitos machos, que van directamente a la trituradora poco después de salir del huevo. En España se deshacen con este método unos 35 millones. Triturar pollitos suena feo y por eso están buscando formas de detectar machos en el huevo e impedir que nazcan. No pollitos machos, no problema.

Buena parte de los ocho mil millones de humanos actuales les debemos al sacrificio de las gallinas nuestra cuota de proteínas. Y más que se van a sacrificar, porque la OCDE – FAO anuncia que el pollo será el rey de las carnes, destronando al cerdo, y aportará el 41% de la carne que comeremos de aquí al 2030. Lo que se llama morir de éxito. No tienen escapatoria, como ningún animal del planeta ante nosotros. Inermes, sin posibilidad alguna de defenderse, están condenados. Y a nuestra conciencia que “te la pique un pollo” mientras corremos hacia la incertidumbre como pollos sin cabeza.

In memoriam de Blanca, la gallina de mi abuela a la que le decías “¡muerta!” y estiraba la pata. Luego se levantaba y seguía con sus cosas de gallina.

Normativa EU: Como aturdir/matar las aves de corral en la granja

