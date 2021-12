Por Marta Haserrea. LQSomos.

Crisis sanitaria por un virus originado por explotación capitalista y alteración del ecosistema, pero ni unos ni otros plantean revisar el sistema y sus métodos.

Unos que dicen abiertamente que no van a hacer nada para contener los picos de contagios y otros que no lo dicen abiertamente pero que no lo hacen de facto.

Hospitales sin médicos, despidos de sanitarios, pero mascarilla al aire libre, bares a tope y comercios a rebosar.

Farmacéuticas haciendo el agosto con el negocio de las patentes mientras medio mundo se queda sin acceso a la inmunidad.

Tú diciendo que la culpa la tienen los que no se vacunan, que ayer el vecino estaba sin mascarilla en el parque y que eres más de Ayuso o de Sánchez porque son todos muy tontos, pero hay uno que te convence más.

Compadecen los gobiernos fingiendo que discuten y disienten entre ellos, aparentando que su torpeza es mala gestión mientras nos preguntamos si será prudente juntarnos por navidad.

Que nos han terminado de robar el Estado de Bienestar mientras nos dan el confinamiento como única alternativa y si eres de los muy modernos pues te lo saltas y ya está.

Que ni son imbéciles, ni tienen diferente plan ¡joder! que lo que están es TODOS bajo cuerda: Privatizando definitivamente la Sanidad.

Que el problema de las vacunas no es que hay quien no se quiere vacunar, sino que la mitad de la humanidad quiere vacunarse y no lo hará.

A ver si va a resultar que son más listos que la hostia y que los gilipollas somos todos los demás.

– Ilustración de Acacio Puig

