NTVG: rock uruguayo de gira en España

NTVG

Por Juan Sotelo*. LQSomos.

El grupo uruguayo de rock No Te Va Gustar vuelve a España con su gira ‘Luz’ 2022

No Te Va Gustar, también conocida por sus siglas NTVG, es una banda de rock de Uruguay. Sus integrantes son: Emiliano Brancciari (voz yguitarra), Guzman Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo tenor), Marcel Curuchet (teclados) y Pablo Coniberti (guitarra).

NTVG es considerada una de las bandas de rock en castellano más conocidas de Latinoamérica. En el mes de agosto estarán de gira por diversos puntos del estado español:

En Barcelona se les podrá ver en la Sala Apolo los días 3 y 4.

En Calviá, Mallorca, actúan el 5 de agosto, en Live Summer.

En Madrid tocarán el día 7, dentro del programa de los ‘Veranos de la Villa’.

En Málaga será el día 11, en la Sala Trinchera.

En Valencia actúan el día 12, en la Sala Repvblicca.

En Aranda de Duero suenan el día 14, en el festival Sonorama Ribera 2022.

Esta banda formada en 1994 tiene a sus espaldas una década de giras que les ha llevado por América del Sur, Canadá, Estados Unidos y diferentes países de Europa. Con letras sentidas e inteligentes NTVG logra un sonido que viaja entre lo autóctono y lo cosmopolita, manteniendo un difícil equilibrio entre el dolor existencialista y el optimismo más guerrero. 28 años de carrera en los que han publicado ya diez discos

Fusionando distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska en base a las influencias de cada uno de sus miembros, los uruguayos NTVG presentan en esta gira su nuevo trabajo de estudio, Luz, nominado a la última edición de los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum, y con participaciones excepcionales como Nicki Nicole. Conciertos en los que sonarán canciones guitarreras y estribillos memorables y en el que no faltarán hits como No era cierto, No hay dolor, A las nueve o Cero a la izquierda.

NTVG – No Te Va Gustar – Sitio Oficial

* Miembro del Centro Uruguayo en Madrid

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos