Pablo González: tres meses más contra los Derechos Humanos

El próximo 28 de agosto, Pablo cumplirá un año y medio de prisión en estas condiciones inhumanas que violan todos los tratados de Derechos de la Unión europea e internacionales

La noticia nos llegaba el miércoles 16, un mensaje de Ohiana Goiriena, esposa de Pablo González nos decía escuetamente “… por esas fechas saldrá la resolución oficial por escrito, pero la vista ha sido hoy. Sólo sé que le vuelven a prorrogar. No tengo más datos sobre plazos ni argumentos”; a día de hoy no hay más datos. Pero lo que es realidad es que el estado polaco prorroga por sexta vez la prisión provisional para el periodista español Pablo González, tal como ayer adelantaba Nacho Calle en el diario Público… por cierto que para el resto de medios no debe de ser noticia, andan todos enfrascados en mostrar el sufrimiento de un descuartizador de personas que anda por Tailandia y que también es español, con la delegación diplomática española apoyándolo día tras día, a él y a su familia. Tal vez otro día tengamos que hacer una comparativa y repasar las sangrantes diferencias de trato de la diplomacia española y los medios de comunicación compinches del poder hacia los ciudadanos del estado español con problemas fuera de nuestras fronteras.

El titular de esta nota no busca ser sensacionalista o engañoso. El titular se ciñe a la verdad y para el que siga estas páginas no hará falta explicaciones, pero por si acaso, no nos cansaremos en insistir con esta denuncia, copio y pego el resumen que hacia mi compañero Javier Munilla en un reciente artículo:

“Una celda de 5 metros, en la que debe pasar 23 horas al día aislado. Hace unos cuatro meses, comparte celda con un polaco con deterioro cognitivo. Una hora de paseo en un patio de apenas 10 metros. Cada vez que es sacado de la celda es cacheado y esposado. Al entrar, de nuevo cacheado. Desde que fue detenido, 28 de febrero de 2022, sólo ha podido recibir la visita de su esposa dos veces, la última el 16 de junio, con Ohiana, la esposa, acompañada por la madre de Pablo y del hijo mayor que veía y oía por primera vez a su padre desde entonces. Ambas visitas se celebran en presencia de un carcelero y un agente de los servicios.

No se le permite la comunicación telefónica con ninguno de sus tres hijos, lo que ya está causando daños psicológicos en el hijo menor, de 8 años. Las cartas le llegan, si le llegan, censuradas y meses después de su envío. Su abogado español, Gonzalo Boyé, pasó casi un año sin poder hacerse cargo de la defensa, por impedimentos burocráticos polacos.”

Igual que de forma obligada hay que denunciar sin tregua la situación que está padeciendo este preso político de la Unión Europea, es necesario denunciar la intencionada ineptitud del gobierno español, encabezada por su Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno, quien deliberadamente no se conforma con ignorar a Pablo, sino que a través de sus contactos de siervos, pelotas y lameculos se dedica a mandar informaciones, sin ningún dato, a los medios de comunicación advirtiéndoles de que es un caso muy grave y que no se metan… tal como ha declaradoél mismo, textualmente, en televisión, vulnerando el derecho a la presunción inocencia de un ciudadano español. ¡El mismísimo ministro!

Y hay más, mucho, la mismísima Comisión Europea ha “recomendado a Polonia que Pablo González sea llevado a España hasta un posible juicio”. Así lo expresaba el comisario de Justicia, D. Didier J. L. Reynders, en respuesta a una pregunta de la europarlamentaria, Idoia Villanueva. Una gestión que no se ha preocupado tampoco de hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores, y no por que sean algo incompetentes, después de año y medio dejan claro su desprecio al Derecho a la Información y a la supuesta Libertad de Prensa. No ignoremos que Pablo es un preso en un país miembro de la Unión Europea.

Personalmente, tengo muy pocas esperanzas de que el nuevo gobierno cambie de actitud ante este error estratégico al inicio de la guerra ruso-ucraniana. Pablo González fue detenido ocho días después del recién iniciado conflicto, pretendía ser un “aviso a navegantes (informadores)”, sumándose a la vergonzosa campaña rusófoba bajo los dictados de la OTAN, ahora no saben por dónde salir con este caso, pero eso sí, de momento Pablo sigue pagando con su libertad este desatino.

Un año y medio sin escrito de acusación oficial, es algo insólito para cualquier persona, y especialmente para un periodista detenido cuando realizaba su trabajo de informador y acusado de espía; el montaje político-judicial al que quieren someterle se les está retrasando escandalosamente.

Con esta nueva decisión de la Injusticia polaca, Pablo González vuelve a tener por delante tres meses de “secuestro” en la prisión conocida como el Guantánamo polaco. Aunque la defensa de Pablo González recurrirá la decisión, no se esperan cambios en esta decisión.

Mientras tanto, desde estas páginas de LoqueSomos, seguiremos intentando hacer de altavoz de esta denuncia, sumándonos a los grupos de apoyo, de amigos y de la familia a la principal reclamación frente a esta injusticia, que es tan simple y sencilla como que se respeten los derechos del periodista y que tenga un juicio justo lo antes posible. ¡Seguimos!

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?

