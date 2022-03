Pantallazos en movimiento: 27 febrero – 6 Marzo

Redacción. LQSomos.

¡Nota de redacción!

Como en algunas ocasiones nos hubiera gustado elegir algún video del canal Russia Today, Ahí les va, Sputnik… para estas recomendaciones, pero el gobierno de España ha censurado este espacio informativo, así como el portal Youtube, ambos hacen gala de su desprecio total a la Libertad de Comunicación y el Derecho a la Información.



– El siguiente vídeo contiene información para poder burlar la censura de los “Amos de la verdad” y poder acceder a ver los canales censurados ¡Vamos!. La ola de censuras continua imparable

– Cordura en medio de la escalada belicista

Quién nos iba a decir que terminaríamos reproduciendo un vídeo con las declaraciones de un general del ejército retirado, José E. Ayala. Y es que es difícil encontrar opiniones sensatas y reflexivas sobre la locura de la guerra y la IRRESPONSABILIDAD del estado español en estos días, escuchen. ¡No a la guerra!

– La solidaridad y la acogida de refugiados es fundamental…

Solo preguntas: ¿Cuál es la diferencia para la acogida en el estado español? ¿La procedencia? ¿La religión? ¿El color de piel? ¿Lo anterior y además venir de un país aliado de la OTAN? ¿Por qué las personas que quieren entrar por Melilla no son bien recibidas? ¿Dónde están los procesos para garantizar el efectivo derecho a la protección internacional y el derecho a una acogida digna?… ¡Refugees Welcome!

– La transición fue sangrienta: Vitoria, 46 años

Calles semidesiertas, grupos armados en puntos neurálgicos, patrullas móviles recorren la ciudad cercada. Centenares heridos y cinco muertos. Cientos de casquillos en el asfalto… ¿Ucrania? No, Vitoria, hace 46 años. Terrorismo de Estado contra obreros desarmados. ¿Y la Justicia? 46 años de impunidad, 46 años de recuerdo

– Piden 3 años y 9 meses para 5 de los 6 detenidos en el desalojo del Gaztetxe de Arrotxapea

El próximo 15 de marzo serán juzgados 6 jóvenes detenidos a raíz del desalojo del Gaztetxe de Arrotxapea y la petición fiscal para 5 de ellos es de 3 años y 9 meses y de dos años para el sexto acusados de delitos de atentado y lesiones, todo ello basándose en la versión policial, según denuncian. Convocan a una concentración el 15 de marzo día del juicio frente a los juzgados de Iruñea. Gaztetxe de Arrotxapea: desalojo y mucha policía

– Un debate en la UNED sobre la crisis ucraniana

El 23 de febrero, víspera de la intervención militar rusa en Ucrania, se celebró un debate en la sede madrileña de la UNED sobre la actual crisis. La lucidez de Rafel Poch es desbordante… Nadie imaginaba que pocas horas después se iniciara una invasión militar rusa en toda regla. Artículos de Rafael Poch de Feliu, clic aquí

– Trabajadoras del SAD en lucha

El pasado domingo 27, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) volvieron a reivindicar sus derechos, y los tuyos, por el centro de Madrid. Las cuidadoras son un sector olvidado, precarizado y subcontratado. Su lucha no es sólo una reivindicación laboral, si no que también es la defensa de un servicio de cuidados que se sostiene con dinero público. “Solas somos divisibles pero unidas invencibles”

– ¿China se suma a las sanciones contra Rusia?

En teoría China no aprueba la ofensiva del ejército ruso, pero denuncia las oleadas de expansión de la OTAN como detonante y no apoya las sanciones por considerar que añaden más leña al fuego. Sin embargo, parece que algunas empresas chinas como Didi o Lenovo no lo tienen tan claro y Occidente podría presionar a gigantes como Xiaomi, Huawei o SMIC para que se sumen a las sanciones. El problema de esta jugada está en que parte de los consumidores chinos no parecen entusiasmados con el doble rasero y el tono que se desprende de todo ello. Mientras tanto, exoficiales de defensa y seguridad de los EEUU visitan Taiwan enviando un mensaje incierto…

– ¡Novedad editorial! Presentación en el CAUM

Presentación del libro Talento y exilio: la diáspora del conocimiento, en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, a cargo de la coordinados de la edición, Pilar Nova Melle, profesora de la UNED y presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español; Pedro López López, profesor de la Universidad Complutense y activista social (DDHH, laicismo, memoria histórica), y Juan Miguel Sánchez Vigil, profesor de la Universidad Complutense. Talento y exilio: la diáspora del conocimiento

– Majorité Opprimée

«Mayoría oprimida» es un cortometraje francés de 2010 de Éléonore Pourriat. Muestra el día de un hombre en un mundo con roles de género invertidos. Lo vemos siendo acosado o despedido por varias mujeres, culminando en un asalto por parte de algunas adolescentes, por lo que tanto una mujer policía como su propia esposa básicamente lo culpan. 8 de marzo: La movilización feminista vuelve a la calle

– Noches Desenfocadas #8: En dos lugares de la Mancha

En esta Noche Desenfocada #8, Dani Chinaski, Miguel Martí y Don Shave hablan sobre el nostálgico libro de memorias «Feria», de Ana Iris Simón, y rescatan «El árbol de la ciencia», la maravillosa novela del escritor Pío Baroja, miembro destacado de la Generación del 98. Dos libros ambientados en La Mancha, dos historias que nos hablan de una España en crisis

– Temazo musical: ¡Los Borbones son unos Ladrones!

Repetimos con este cierre musical, que de momento parece ser que es lo único que podemos hacer, y con cuidado, sobre los temas monárquicos. Al menos es la sensación que se nos queda después del carpetazo esta semana de la fiscalía a los casos abiertos de corrupción contra el rey emérito. ¡Ojo! El carpetazo no sinónimo de inocencia, la culpa queda, pero no se juzga. Normalizando la corrupción ¡Carpetazo de la fiscalía!

