Pantallazos en movimiento: 7 – 13 febrero

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– «Me autoinculpé, con el infierno que me hicieron pasar no podía hacer otra cosa»

Recomendamos (aunque no es en absoluto agradable) ver el vídeo completo de la declaración de Iratxe Sorozabal que aparece en este artículo de @naiz_info. «La tercera opción» como práctica común para conseguir que alguien se autoinculpe tras haber sido TORTURADA…



– La tortura en los últimos 35 años, entrevista a Paco Etxeberria

Al hilo del desgarrador testimonio del vídeo anterior, recuperamos esta entrevista a Paco Etxeberria uno de los forenses más reputados del mundo, pero también un intenso conocedor de la lacra de la tortura en Euskal Herria, dado que visitó a detenidos en Donostia y alrededores desde inicios de los 80 hasta una década después.

– Joxe Arregi: 41 años del crimen, un cuerpo destrozado por la tortura

Domingo 13 de febrero 2022: se cumplen 41 años. Las imágenes del cuerpo torturado de Arregi son un icono en la lucha contra la impunidad ¿Quienes y cómo hicieron esas fotos? Juan Kruz Unzurrunzaga poco antes de morir explicó públicamente por primera vez cómo realizaron aquella operación. Contó como sacaron fotos al cadáver el mismo día que fue enterrado en Zizurkil. Actuaron de noche, horas después que recibiera sepultura. Jueces y policías habían prohibido abrir el ataúd, querían evitar que se viera el cuerpo del delito, las pruebas eran demasiado evidentes, Unzurrunzaga lo hizo ayudado por el pintor Vicente Ameztoy: «Abrimos el ataúd, sacamos el cadáver, pusimos varias sábanas para que nadie detectara en qué sitio se habían sacado las instantáneas, y luego volvimos a poner el féretro bajo la losa. El cemento estaba todavía fresco». El vídeo es en euskera. La transición ensangrentada…

– Colombia es una dictadura narco-paramilitar

Un país de 51 millones de personas, lo controlan 54 familias políticas o también conocido como clanes. Para dominar se dividieron el poder y los 32 departamentos del país, a su vez crearon nuevos partidos para dar una ilusión de pluralidad política. Azul Turquesa

– Espacio inventArte en LGN Radio

Aunque es un espacio de radio, lo puedes disfrutar doblemente en este video. Rosa Mendoza desde LGN Radio habla con Luis Celaá Morales autor del «Ocaso zombi», una novela en el que se narra como el mundo se ha sumido en el caos, por culpa de un extraño virus que ha transformado a la gente en zombis. Todo comenzó en Madrid y ha afectado a la mayoría de la raza humana. Unos pocos luchan por sobrevivir…. ¡Ojo! escrito antes de la pandemia ¡Disfruta de la entrevista!

– ¡Insistimos! Reforma Laboral

Lo publicamos hace tres semanas, como hacemos siempre con todos los trabajos de este estupendo canal que es “Octuvre”. Y sí, repetimos, lo puedes volver a ver entero, pero si no te apetece o lo has visto ya, te pedimos que veas desde el minuto 7:17 hasta 7:59 ¡Bendita hemeroteca! Debate de la Reforma Laboral: faltaban los currantes

– Los maquis de la imposible esperanza

Octubre de 1937: el Norte de España cae en manos de los franquistas. Los vencedores se ensañan con «la España Roja». Unos cuantos republicanos, los huidos, consiguen esconderse y luego, poco a poco, organizarse. En 1945, los maquis de Cantabria se constituyen en Agrupación Guerrillera de Santander. En febrero de 1946, unos guerrilleros españoles que han contribuido a liberar Francia, intentan llegar a Asturias…

– Los hombres que no amaban a las mujeres

Presentación en el CAUM de Madrid, del libro Los hombres que no amaban a las mujeres de Teresa Galeote, escritora, ensayista, articulista, la acompañan Miguel Ángel de Rus, escritor, editor, director del programa literario «Sexto Continente»; y Susana Oviedo, dramaturga, actriz, activista social. Un ensayo que ofrece datos sobre la situación de la mujer a lo largo de la historia. Se plantea la evolución desde el comienzo de los tiempos de la opinión sobre la mujer que han mantenido pensadores griegos, hombres de la Iglesia y destacados científicos.

– Andy y Lucas actúan con Álex Ubago en Miami, donde sí encarcelan menores

Con festivales internacionales, como el San Remo Music Awards, apoyado –por cierto- por la UNESCO, Cuba trata de reactivar su turismo y obtener ingresos, tanto para el sector privado como público. Este último los destina a sostener el presupuesto de Cultura de un país sometido a una despiadada guerra económica. Con la que Álex Ubago, Andy y Lucas han colaborando de una manera indecente.

– Lanonyme – Freedom Polisario

«Freedom Polisario», un nuevo título puesto en línea la noche del viernes pasado por el rapero «L’anonyme», en el que canta el compromiso por la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática de la colonización marroquí y recuerda el apoyo inquebrantable de Argelia a esta noble causa. Rap por la última colonia en África

Pantallazos anteriores

Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos