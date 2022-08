Primer Homenaje a la orchovana represaliada

Por Adolfo Pastor Monleón. LQSomos

A los rinconeros y orchovanos represaliados por el franquismo

El 15 de agosto se ha realizado un sentido homenaje a los represaliados por el franquismo en el corazón del territorio maquis, donde tuvo su base de operaciones la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). En Las Rinconadas, una pequeña aldea conquense perteneciente al municipio de Santa Cruz de Moya, se juntaron familiares de les represaliades para compartir recuerdos, dialogar y hacer de la memoria un invocación de futuro.

Marco histórico geográfico

Por los vestigios ibéricos, romanos, árabes de nuestros alrededores rinconeros y orchovanos, hubo, desde los primeros tiempos, abundantes núcleos de población, supongo que debido a la abundancia de agua.

Fue pasando el tiempo, fue aumentando la población en Orchova y empezó a existir nuestra Rinconadas.

Por lo que explicaban nuestros abuelos o bisabuelos, los renteros y las renteras tenían una vida con sus necesidades cubiertas, su par de machos, sus cabríos o sus ganados, sus demás animales, sus bancales en secano para cereales, sus parcelas en la huerta.

La igualdad republicana no era muy difícil llevarla a cabo, pues aquí no se daban como sí en aquellos lugares de grandes latifundios como Andalucía o Extremadura, las enormes desigualdades.

El aumento de la población infantil y juvenil en Orchova y las ideas de ansias de cultura de la Segunda República hizo que los renteros y las renteras vieran la necesidad de una escuela. Los muchachos y las muchachas habían de recorrer demasiados kilómetros hasta la de Las RINCONADAS.

Ya la tenían aprobada, aprobado el maestro, los libros y demás material almacenado en la casa del Amo y esperaban, con ilusión, que pasara aquel verano. En septiembre de 1936 vendría el maestro o la maestra y se inauguraría la escuela. Pero no pudo ser. El 18 de Julio se sublevaron unos cuantos militares contra la República y vino la guerra.

Aquella guerra fue la gran represión para todas y todos. Toda esta zona desde Valencia a Teruel permaneció republicana durante los tres años de guerra. Pero los hombres en edad tuvieron que marchar al frente. Aquellos soldados que lucharon por la República fueron los primeros represaliados y las mujeres que se quedaron sin su ayuda lo mismo.

En el frente de Teruel, el frío glaciar aumentó las torturas

Casi todos los que se fueron volvieron, alguno perdió la vida. Hermenegildo fue uno.

Pero la gran represión vino después de perder la guerra. Una dictadura cruel sembró la muerte, el dolor, la desgracia por todos los rincones. Enorme cantidad de republicanos y republicanas tuvieron que exiliarse, entre ellos los soldados, la mayoría a Francia.

Estos soldados se unieron a los aliados en la lucha contra el fascismo que fue derrotado. En su mente seguía vivo el recuerdo de la injusta derrota en una guerra injusta. Después de la lucha contra el fascismo en Europa había que luchar como lo habían hecho en los tres años de guerra, para derrotar la dictadura.

Confiando en la ayuda de los que ellos habían ayudado, pasaron los Pirineos, después de una preparación guerrillera de urgencia. Confiando también en la ayuda de todas las gentes del país se extendieron por todos los montes, Bercolón, Casas del Marquès, Casillas, Landete…esperando el momento propicio.

Llegó un grupo por las Casas del Marquès y otro por Camarena. Se unieron, redactaron normas y se fueron introduciendo en las humildes casas de masías, rentos, aldeas, pueblos…solicitando ayuda y extendiendo sus ideas de lucha para quitar la dictadura y volver a traer la libertad, la justicia, la igualdad de la traicionada República.

Pero la dictadura no dormía. Sembró entre la población el terror contra los que colaborasen con aquellos “bandoleros forajidos y salteadores”.

Y la gran represión se extendió por todos los rincones contra los guerrilleros y sus puntos de apoyo.

Por Orchova y las Rinconadas había casas de más fácil acceso para los maquis y más ocultas para la guardia civil. Tal es el Puntal y las Casas Nuevas, Quemás y el Molino…

REPRESIÓN

Sobre todo, después de la llegada del general Manuel Pizarro a Teruel, la guardia civil tenía carta blanca. Podía torturar o matar impunemente. La famosa ley de fugas asesinó a pobres indefensos cuya gran fechoría había sido vender un pan, o dejar cocinar, o preparar una cena a aquellos luchadores.

Los interrogatorios fueron otro medio de represión. «Debidamente interrogado…» Cuando leemos esta frase en un sumario ¿Qué podemos pensar? Y » firma la presente declaración que dice haber hecho libremente sin coacción ni amenaza alguna…» ¿ Nos lo podemos creer?

Finalmente la cárcel o el fusilamiento después de aquellos juicios sumarisimos llenos de falsedades.

Los delatores

En una de las mesas de las Jornadas del Maquis organizadas cada año por la Gavilla Verde en el pueblo, Santa Cruz de Moya, después de hablar de mi padre, Olga, la nieta del tío Manuel el Veterinario, me preguntó si sabía quién lo había delatado. Le dije que no ni me interesaba. Cualquiera puede haberlo hecho.

Una cosa es la brigadilla, los del somatén que ayudan a conciencia a la dictadura, ayudando a los represores, la guardia civil en contra de sus paisanos. Estos merecen todo el desprecio. De estos sí había en Las RINCONADAS. Tenían su arma y colaboraban. Yo solo sé de uno, mala persona, que creo acabó sus días por Suramérica. No he sentido atracción por indagar entre esta basura.

Sí tuvo fama un policía secreta, natural de Corcolilla, que se avecindó por Santa Cruz, se hacía pasar por amigo, sonsacaba a los inocentes familiares y después los denunciaba de manera traicionera. El Diablo se llamaba. Y no estoy seguro, pero pudo ser él quien denunciara a mi padre.

Los mismos represaliados tenían sobre su cabeza la espada de la guardia civil con la amenaza de que tenían que dar parte, al momento, si veían a los forajidos. Alguna vez, después de acordar entre todos no decir nada, alguno, con todo el miedo en el cuerpo por si lo veían los maquis, acudía al cuartel de Las RINCONADAS a dar parte. Esto no le servía, sino que, después, era represaliado como los demás, interrogado y encarcelado.

Represaliados según estos grupos:

POR LA guardia civil SIN JUICIO ALGUNO

Adolfo (muerto)

Juan, el padre de Adolfo

Gregorio T M (muerto)

Amparo (muerta)

Pepe

Abel

Crescencio (Arrancapinos) (muerto)

Hilario (Arrancapinos)

Raúl

Germán (muerto)

INTERROGATORIOS

Pedro

Antonino

Casildo

Jeremías

Valeriano

Antonio

Julián

Nicolás

Manuel

Orencio

Fausto

PRISIÓN

Los mismos de los interrogatorios

CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Adolfo

Miguel (su primo) (muerto)

Hilario (primo)

Francisco o Valero (su primo)

MUERTO EN LA GUERRA

Hermenegildo

El homenaje a todos estos paisanos nuestros y nuestra paisana es recordarlos y recordarla, es poder hablar de ellos y de ella, con la cabeza bien alta. Son personas como cada uno de nosotros, buenas personas, con sus virtudes y sus defectos.

Al recordarlas hacemos que vivan entre nosotros y que su ejemplo nos pueda servir para, no, como ellos y ella, humildemente, luchar para que haya más justicia, más libertad y más solidaridad entre nosotras y nosotros.

El homenaje se repetirá todos los 15 de agosto venideros…

