Lo fundamental es que el mundo ya no será como antes y el proyecto de un orden justo, multilateral, de asociación cooperativa, se implementará mucho más rápidamente, debilitando el llamado ‘mundo libre’ que sólo beneficia a naciones colonialistas”

Ucrania-Rusia: Entrevista a Carlos Santa María

Se ha revelado que una de las armas biológicas desarrolladas en Ucrania afectaría el sistema reproductivo y la inmunidad de determinados grupos étnicos, mediante enfermedades: genocidio sin necesidad de recurrir a las guerras. Un “arma étnica” contra determinada población eslava. Además, proyectos secretos de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania investigaban la “transmisión de enfermedades de animales a humanos”, de forma similar a lo que se supone causó el COVID-19.

Durante años, y bajo el control de “expertos estadounidenses”, se llevó a cabo estudios sobre la transmisión de enfermedades a los humanos mediante murciélagos, aves silvestres como vectores portadores de gripe aviar altamente patógena, etc. Se sabe que contratistas del Pentágono trabajaron en biolaboratorios ucranianos, lo que hace años denunció la periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva sin ser escuchada, y las nuevas revelaciones desafían la declaración del gobierno estadounidense de que el Pentágono “sólo financió los biolaboratorios, pero no tiene nada que ver con ellos”.

Según documentos internos, a los contratistas estadounidenses se les dio “pleno acceso a todos los biolaboratorios”, mientras que a los «expertos independientes» se les negó incluso una visita.

Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, confirmó que “Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica” y que “Estados Unidos está preocupado que esos materiales de investigación puedan caer en manos rusas…”.

Las actividades del Pentágono fueron financiadas por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA), que designó millonarios recursos al menos desde 2019-2020 -pero incluso mucho antes-, y se implicaron empresas estadounidenses como Black & Veatch Special Projects Corp., y CH2M Hill, entre otras.

Vasili Nebenzia, embajador ruso ante las Naciones Unidas (ONU), acusó a EEUU, ante el Consejo de Seguridad, de haber apoyado investigaciones científicas en Ucrania que podrían producir “armas biológicas” y presentó “una pequeña parte” de las presuntas pruebas contra EEUU y Ucrania, acusando al Departamento de Defensa estadounidense de desarrollar en una treintena de biolaboratorios, mediante convenios con el Ministerio de Sanidad de Ucrania, un programa de “armas biológicas”. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, pidió a EEUU que “dé a conocer todos los detalles de sus laboratorios biológicos en Ucrania”. EEUU, firmante de la Convención de ‎la ONU que prohíbe las armas biológicas, “respeta” esa Convención en suelo estadounidense, pero ‎la “viola” en el extranjero. El Pentágono mantendría más de 330 biolaboratorios en unos 30 países.

Entrevistamos a Carlos Santa María, Ph. D. en Educación, analista de canales mundiales, escritor de una veintena de libros y conferencista internacional, creador además de las disciplinas Humanología y Geopoder.

-¿Qué significa el descubrimiento de laboratorios de guerra biológica del Pentágono en Ucrania?

“Los laboratorios de guerra biológica fueron descubiertos al huir desesperadamente los científicos y técnicos dejando documentos e instalaciones que no pudieron destruir, gracias a lo cual se descubrió lo peligroso de la acción que realizaban, en primer lugar, estudios de aves migratorias que se desplazaban a Rusia para distribuir virus mortales en esas zonas. Además, al descubrirse esos laboratorios que afectan los sistemas reproductivos en forma de virus étnico, Victoria Nuland, secretaria de Estado, vocera del Pentágono, rechazó la información, luego de la evidencia aceptó, aunque sólo financieramente y finalmente se confirmó que existían expertos estadounidenses experimentando sobre la transmisión de enfermedades a los humanos mediante murciélagos, aves silvestres como vectores portadores de gripe aviar altamente patógena, etc.

Las denuncias de la extraordinaria periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva y las nuevas revelaciones de la mantención de laboratorios de guerra biológica en más de 30 naciones por EE.UU., han sido confirmados plenamente”.

El temor de los neonazis al permitir salir a los civiles es que tienen que enfrentarse a militares que saben su trabajo. El Batallón Azov no ha confrontado directamente a combatientes experimentados y por ello los civiles les sirven de escudos humanos ya que saben que serán eliminados. En su cobardía sólo pueden utilizar el terrorismo y la indefensión”…

-Detrás de Ucrania está la OTAN y EEUU, y en menor medida la pandilla lacaya de la Unión Europea. Volodímir Zelensky no es más que una marioneta de EEUU y de los neonazis. A Washington le conviene prolongar las hostilidades para consolidar la bochornosa subordinación política de Europa. Hace 8 años, EEUU ‎organizó un cambio de régimen en Kiev con la cooperación de grupúsculos armados que dicen ser “nacionalistas” y “ucranianos verdaderos” -de origen escandinavo o ‎protogermánico y no eslavos como los rusos-, que reivindican a Stepan Bandera, el jefe de los colaboradores ucranianos de los nazis. En 2021, Zelensky ‎promulgó la Ley N° 38 sobre los pueblos autóctonos, una ley racial. Un papel crucial juegan en Ucrania Dimitro Yarosh, Andrei Biletsky, el Batallón Azov, Pravy Sektor, Igor Kolomoiski, entre otros. Existen indicios de que tropas especiales de la OTAN entrenan y ayudan a nazis ucranianos, y se sabe que EEUU prepara a terroristas islámicos en At-Tanf, base militar en terreno usurpado a Siria, trasladados luego a Ucrania… Ucrania se negó a aplicar los Acuerdos de Minsk, a pesar de firmarlos, y armó milicias contra el Donbass, cometiendo genocidio.‎ Francia y ‎Alemania también son responsables. Pero los planes de EEUU que se conocen para Ucrania datan desde 2004, oficializados en 2014 y confirmados en 2019 con el informe de la Rand Corporation… Volodímir Zelensky anunció en Münich, ‎durante la Conferencia de Seguridad, su intención de “obtener ‎la bomba atómica”, lo cual constituye una violación del Tratado de No Proliferación de las armas ‎nucleares, tratado firmado por Ucrania. ‎Además, las fuerzas rusas revelaron un documento de trabajo ‎del gobierno ucraniano que demuestra que Ucrania tenía previsto iniciar un ataque militar ‎a gran escala contra el Donbass y Crimea el 8 de marzo… Según la investigación realizada por usted referente al conflicto en Ucrania: ¿Cuál es verdaderamente el origen del conflicto y qué motivó la reacción tan airada de Estados Unidos y la OTAN?

“El origen tiene dos aristas: una, la obligatoriedad de una nación de proteger su integridad esencial como nación y pueblo y, dos, el golpe de estado dado por Estados Unidos en 2014 a través de componentes ultranacionalistas y nazistas debido a que su presidente legítimo, Víctor Yanukovich, decidió hacer un acuerdo económico con Rusia y no con la Unión Europea afectando sus intereses económicos y geopolíticos. Ello se convirtió en una amenaza existencial para Rusia.

Crimea decidió oponerse a dicho golpe y realizó un referéndum para convertirse en parte de Rusia, así como las provincias de Lugansk y Donetsk (Donbass), se declararon Repúblicas Populares.

Como se sabe, desde esa fecha se ha realizado una dura represión a todos aquellos de ciudadanía o considerados pro-rusos realizando ataques al Donbass, impidiendo su comercio, negando el subsidio económico y las pensiones a los jubilados, declarando la prohibición de la lengua rusa, reprimiendo y asesinando a todo opositor al gobierno.

El motivo que tanto ha sacudido al Pentágono y la OTAN es que la inteligencia rusa supo que la concentración militar muy cerca de las Repúblicas Populares tenía por objetivo un ataque masivo a éstas para resolver militarmente la situación en marzo de este año. La operación militar especial los dejó atónitos pues nunca pensaron que se pudiera dar con una precisión tan alta, adelantándose a sus propósitos y dejándolos en una situación impensada estratégicamente.

Si se une a la declaración del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky anunciando en Münich, ‎durante la Conferencia de Seguridad, su intención de ‘obtener ‎la bomba atómica’ que pondría a Rusia bajo el dominio neocolonial (respaldada con un aplauso cómplice), la suerte estaba echada”.

-Respecto a la táctica militar: ¿Es cierto que el gobierno de Volodímir Zelensky está haciendo una resistencia heroica, que hay ‘miles de muertos rusos’, y que ‘se empantanó la operación militar especial’?

“Para responder con consistencia veamos primero la estrategia militar: a) Ninguna operación dura sólo una semana a no ser que sus oponentes sean tan cobardes y huyan despavoridos como ocurrió recientemente en Afganistán con el ejército de Estados Unidos; b), el avance depende tanto del objetivo básico como de las defensas, lo que implica una línea de procedimiento; c), lo propuesto, recuperar los territorios del Donbass y derrotar a los componentes nazis se está logrando paso a paso; d), no hay resistencia ‘heroica’ sino utilización de los civiles como escudos humanos por parte del Batallón Azov y otros grupos que siguen también a Stepan Bandera, símbolo de Hitler en Ucrania.

El proceso seguirá su dirección intentando no arriesgar la vida de civiles. Por tanto, lo que hay es un mandatario inconsciente que para ganar notoriedad sacrifica a miles de jóvenes ucranianos por su servil obediencia a las élites occidentales ávidas de sangre.

Las recientes declaraciones de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene manifestando públicamente que Washington debe exigir al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, que deje de torturar a su propio pueblo y que su país no gaste miles de millones de dólares en ayuda a posibles nazis que torturan a personas inocentes en Ucrania es diciente. Su frase sobre la tortura y abusos al pueblo ucraniano, incluyendo mujeres y niños por parte de los nacionalistas, así como el operativo militar de Rusia en el país vecino, han sido un detonante”.

-¿Está aplicando el ejército ruso la misma táctica que en Siria: cercar ciudades que ‎sirven de refugio al enemigo, abrir corredores humanitarios para posibilitar la salida de ‎los civiles y finalmente bombardear a las fuerzas enemigas? ¿Es por eso que los neonazis bloquean los corredores e impiden la salida de la población para utilizarlos como escudos humanos? ‎

“Exactamente. Combina dos aspectos: el ejército ruso en conjunto con el de las Repúblicas Populares no desean tomar Kiev sino sitiarla mientras cumplen otras metas antes, razón por la cual están relativamente distantes. La pausa activa es una forma de realizar la estrategia. ‎

El temor de los neonazis al permitir salir a los civiles es que tienen que enfrentarse a militares que saben su trabajo. El Batallón Azov no ha confrontado directamente a combatientes experimentados y por ello los civiles les sirven de escudos humanos ya que saben que serán eliminados. En su cobardía sólo pueden utilizar el terrorismo y la indefensión”.

-¿Son fundamentales los corredores humanitarios? ¿Qué papel cumplen? ¿Hace algo la ONU o sigue como siempre oculta y con discursos simplemente?

“Los corredores humanitarios son una herramienta para salvar vidas en un conflicto armado preferentemente. Rusia los propuso con el fin de que no sea utilizada la población como escudo humano o fallezca al estar ubicada en lugares de confrontación, combinándolos con toneladas de ayuda en medicina y alimentos.

El gobierno de Zelensky ha declarado héroes de guerra a marinos que han sido tomados presos y a los ‘mártires’ de Mariúpol -al abandonarlos a su suerte, recomendándoles morir o huir disfrazados entre los desplazados-, así como a oficiales que propiciaron masacres en el Donbass. Su posición lo convierte en un criminal de guerra.

Ahora bien, la ONU es un encuentro de diplomáticos que hoy, en este nuevo mundo que se avecina ya no puede hacer de instrumento de represión y debe quedarse en el campo de las condenas y palabras vacías. Esa es la realidad”.

La Unión Europea continuará como el ‘patio trasero’ de Estados Unidos y la Corporatocracia entregando su soberanía por sobre su pueblo y haciendo el mandado que se le ordene sin ningún escrúpulo…

-Ucrania se convirtió en un centro del “lavado de dinero” con miles de millones de dólares estadounidenses blanqueados allí por el gas y hoy por el tráfico de armas… Burisma Holdings la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania, tenía a Hunter Biden, segundo hijo del presidente Joe Biden de EEUU -al que Putin alude cuando habla de una “banda de drogadictos”- como un “importante” miembro de dicho holding. Burisma explota yacimientos petrogasíferos en la zona… Si producto de las sanciones contra Rusia que está adoptando la Unión Europea se interrumpió el acuerdo con Rusia para el gasoducto Stream 2, se benefician precisamente las empresas transnacionales de gas y petróleo de Estados Unidos y la Unión Europea… Hunter Biden es investigado por el principal fiscal federal en Delaware, en EEUU, por “evasión de impuestos y lavado de dinero”, y Zelensky era investigado en Ucrania por “corrupción”. ¿Existe una guerra mediática con una narrativa de falsos positivos?

“Esta verdadera guerra comunicacional la está ganando Estados Unidos y la OTAN ya que manejan cerca del 90% de la información mundial, sin oposición alguna, so riesgo de cerrar algún medio opositor, encarcelar o simplemente desaparecer al esclarecedor.

Los Medios Masivos de Desinformación no explican el origen del conflicto, el apoderamiento y ocupación de toda Europa para las élites o Corporatocracia, el colonialismo y masacre de millones de personas, junto con el ocultamiento del genocidio en Yemen, Palestina, lo hecho en Irak y la invasión de Siria, por dar algunos de los cientos de ejemplos.

Lo que han ocultado al mundo es que Ucrania tenía un ejército muy poderoso conformado por más de 280.000 efectivos y 300.000 reservistas, presentándolos como un componente muy pequeño y heroico debido al amplio número de bajas. La realidad es que hoy -22 de marzo-, se ha realizado el primer intercambio de nueve soldados rusos por el alcalde de Melitópol, Mariúpol está sitiada y se avanza lentamente pues las fuerzas nazis se esconden con escudos humanos y en la infraestructura, avanzando hacia Nikolayev desde varios lados con el fin de rodear la ciudad, con una deserción masiva del ejército ucraniano en los diversos frentes del sur.

Se ha denunciado internacionalmente al jefe del Servicio Médico de Ucrania, Gennady Druzesco, por emitir estrictas órdenes de castrar a los soldados rusos capturados por ser ‘cucarachas’ y ‘no humanos’, tal como mostró el canal Ucrania 24″.

-Usted usualmente realiza predicciones o prospectiva de los hechos y ello usualmente lo confirma. ¿Qué cree usted que pasará al respecto en próximos días o meses?

“Ocurrirá lo que la lógica dialéctica indica al tener un conocimiento sobre este fenómeno.

Zelensky, judío, lo que no lo exime de ser sionista así como se encuentra Palestina hoy, seguirá incrementando su imagen de prócer y enviando a morir a su pueblo y juventud, además de atizar el fuego con declaraciones como el que no habrá victoria mientras un alma esté en pie o que ya viene la invasión de Europa por Rusia. Sin embargo, al verse acosado absolutamente actuará de otra manera.

La narrativa ‘occidental’ seguirá negando la verdad, incentivando odio y rusofobia, ocultando que la mayoría de países no sancionarán a Rusia, unificando un pensamiento con base en eliminar toda competencia informativa de canales alternativos, demostrando que castigando al diferente simplemente confirman su falta de democracia. Sin embargo, la verdad va a ir adquiriendo peso paulatinamente mostrando los falsos positivos.

Considero que, una vez reconfigurado el Donbass a como era antes del golpe de estado del 2014 con la operación militar especial de liberación, las fronteras permanecerán inalterables. Asimismo, la captura de Kiev no es el objetivo único, sino proteger a toda la familia ruso ucraniana despertando sus afanes independentistas por lo cual es factible que algunos territorios busquen ser Repúblicas Populares o adquieran un estatus especial.

Al realizarse un Acuerdo, una vez se destruyan los componentes nazis, el carácter neutral puede ser concebido por los militares o clase política como una forma de poder y desarrollo de su propia sociedad.

La posición de China seguirá inmutable. El desafío de Estados Unidos por Taiwán, puede crear un fenómeno agresivo que desemboque en nueva confrontación, aunque Estados Unidos nunca se ha enfrentado a un ejército de similar condición ya que ha triunfado relativamente sobre países con menos capacidad militar y que incluso lo han derrotado como Vietnam y Afganistán.

La Unión Europea continuará como el ‘patio trasero’ de Estados Unidos y la Corporatocracia entregando su soberanía por sobre su pueblo y haciendo el mandado que se le ordene sin ningún escrúpulo.

Lo fundamental es que el mundo ya no será como antes y el proyecto de un orden justo, multilateral, de asociación cooperativa, se implementará mucho más rápidamente, debilitando el llamado ‘mundo libre’ que sólo beneficia a naciones colonialistas”.

