Pantallazos en movimiento: 21 – 27 febrero

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Las Guerras Mienten – Eduardo Galeano

Un momento para recordar las palabras del maestro Eduardo Galeano. Un buen, también triste, momento para recordarlo al calor de la guerra televisada de Ucrania, y de todas la NO televisadas: Siria, Yemen, Etiopia, Palestina Sahara ocupado… Guerra a la Guerra

– Bardenas, donde se cuece la guerra

a escalada de tensión entre la OTAN y Rusia tiene su inevitable efecto en Nafarroa, ya que el Polígono de Tiro de Bardenas es el campo de entrenamiento de los aviones de la Alianza Atlántica. En Bardenas es dónde se cuecen las guerras que luego nos muestran en TV, mientras los grandes medios de comunicación nos ocultan las verdaderas razones de estos conflictos. Ahotsa.info ha entrevistado al analista de Geopolitikaz Gabirel Ezkurdia y a Noemi Solana de Bardenas Libres.

– ¿Apoyan a Rusia en China?

Es posible que China no condene ni sancione a Rusia por sus acciones, pero no está nada claro que vaya a reconocer a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. China no quiere una tercera guerra mundial y teme las sanciones pero al mismo tiempo guarda un muy mal recuerdo de sus roces con la OTAN y sabe que los Estados Unidos pueden hacerle mucho daño instigando sus separatismos y sus disputas territoriales.

– La polémica startup de los hijos de Uribe radicada en un paraíso fiscal

La Haus, inmobiliaria de los hijos de Uribe, está radicada en Delaware, considerado por varios paraíso fiscal. En 2021 recibieron $135 MM de dólares y no habrían tributado a Colombia. Además, La Haus tiene relación con una firma de abogados que asesoró a acaparadores de tierras. Aquí Colombia

– Ley Omnibus: atentando a la democracia, la pluralidad y la transparencia

Más de cinco mil personas, se han manifestado este sábado en lMadrid para «frenar» el avance de la Ley Ómnibus, que supondrá la «uberización del taxi» y permitirá los «pelotazos urbanísticos», además de «un retraso» en la protección del medio ambiente… Miles de personas contra la Ley Omnibus

– Entrevistas Desenfocadas #2

Mayte Blasco es entrevistada por Dani Chinaski… El oficio de bibliotecaria, distopías a la vuelta de la esquina y héroes modernos en jaulas de hormigón.

– Espacio inventArte en LGN Radio

En Espacio InventArte con Fermi Cañaveras, una mujer escritora, historiadora y valiente como sus heroínas, dispuesta a romper el silencio y el olvido con su novela » Putas de campo», una historia de mujeres valientes luchadoras contra el fascismo y el nazismo que nos devuelve la memoria tan necesaria para seguir construyendo nuestra vida, la de todas y todos.

– Acto de presentación campaña Contracumbre OTAN Madrid 2022

Reportaje completo del acto de presentación de la campaña contra la Cumbre de la OTAN en Madrid, organizado por el FAI y la Asamblea OTAN No Madrid, que se celebró en el Teatro del Barrio de esta ciudad el pasado martes 8 de febrero. Junio 2022: El Sindicato del Crimen aterriza en Madrid

– La vida en 11 segundos

Es difícil ¡imposible! explicar la vida en once segundos, muy metafórico pero nos dice mucho este micro vídeo de lo que es el transcurrir de su existencia para algunos…

– Bach: Concerto for oboe & violin BWV 1060

Ta animamos a cerrar los ojos mientras escuchas esta actuación y dejar tu mente volar con esta maravillosa interpretación de esta jovencísima orquesta, con sus dos solistas destacadas: Alicja Matuszczyk en el oboe, y Julia Iskrzycka al violin ¡A disfrutar! Bach, siempre Bach.

