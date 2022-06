Andalucía: cuando la Abstención expresa el Desamparo de los más pobres

Andalucía

Andalucía, la comunidad más extensa y más poblada de país, vuelve a batir récord en la cuantía de electores potenciales que no acudieron a las urnas el 19-J, en estos comicios de 2022 la cifra ascendió a 2.647.627 personas y esos números son más expresivos que los porcentajes.

Votaron 3.668.573 electores, pero se abstuvieron muchos más de la mitad de votantes. Esa es la gran cuestión que debe interpelar a las izquierdas transformadoras, a las que se sitúan más allá de las políticas encarnadas por la socialdemocracia.

No dudo que tanto los modestos incrementos de SMI, pensiones, e incluso tímida reforma laboral, han buscado paliar la pobreza de los más desfavorecidos, pero la carestía de alimentos y combustibles, el paro y el subempleo agrícola e industrial, devoró muy pronto esos alivios; máxime en una comunidad con profundas brechas sociales históricas como es Andalucía.

En Andalucía son cientos de miles de personas y familias quienes se “van quedando atrás” y su vivencia del desamparo sistémico se traduce en rechazo y distanciamiento de los mecanismos hegemónicos propios de esta democracia representativa. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero parece que se tratase de población invisible, la que no cuenta porque no parece determinar el mapa institucional y tampoco el de la acción social.

Los datos recabados por el abrumador informe Foessa de este año ratifican al alza los anteriores:

Y anunciaban que la suma de exclusión severa y exclusión moderada hundía en la escasez a más de dos millones de personas, una cifra muy próxima a la de abstencionistas que pudieron contabilizarse en la última convocatoria autonómica de hace unos días. No se trata del verano, la playa y tampoco de la falta de tiempo prelectoral suficiente para movilizar esa inmensa franja de andaluces.

Es simplemente la pobreza y la vivencia de que las ayudas sociales son insuficientes, no llegan… y de que a los antiguos problemas estructurales se superponen los devastadores efectos de la crisis de 2008, de la pandemia y de la actual crisis que no cesa en un contexto de explotación del trabajo en el medio rural, de insuficiente industrialización, de deterioro de la sanidad y enseñanza públicas… en definitiva, de garantías de empleo estable y de cuidados. Y es que el supuesto “alibi del turismo” y los trabajos de temporada, no basta para garantizar unas condiciones de vida dignas a lo largo de todo el año.

Que las izquierdas de voluntad transformadora han operado mal, sin sentido pragmático y manteniéndose a la greña hasta hilvanar dos listas electorales en competencia (Por Andalucía y Adelante Andalucía) es evidente y los resultados son expresivos (descenso en votos, escaños y porcentajes). Pero esa cuestión es solucionable si se cambia la competitividad por el apoyo mutuo, el chauvinismo organizativo por la generosidad, la cortedad de miras por la inteligencia y el aspaviento, por el debate y la aceptación de la diversidad.

Sin embargo, lo que supone un reto mucho mayor y requiere paciencia y mucha constancia es la atención y oferta de proyectos de organización y reivindicación a esa enorme multitud de “condenados de la tierra” que habitan Andalucía. Y eso supone acercarse a ellos y a ellas (no solo llamarles a que voten) y construir con ell@s una sólida alternativa social, sindical e institucional.

La Segunda República Española las perdió en Andalucía por su excesiva prudencia respecto a la Reforma Agraria y su ingenua confianza en los poderes fácticos. La Tercera República no podrá construirse sin ellos, sin los condenados de la tierra.

