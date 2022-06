¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 30 mayo-5 junio

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Un abrazo para Petro del presidente de México

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del viernes 3 de junio, mando una emotivo abrazo de apoyo al candidato del ‘Pacto Histórico’ a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, “quien está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde…” Colombia ¡Sí se puede!

– 40 años: OTAN de entrada NO

¿Te acuerdas? ¿No habías nacido? Pues este pasado lunes 30 de mayo. Se han cumplido 40 años de una manipulación inolvidable, España entraba en la OTAN, a pesar de que la mayoría de la opinión pública era contraria. Pero el miedo enviado desde el gobierno y los discursos manipuladores hicieron el trabajo necesario… Hoy como ayer ¡OTAN no, bases fuera!. Las bases de la OTAN… y estos 40 años de lodos

– Israel sigue asesinando: Ghofran Warasnah, periodista de 31 años

Soldados israelíes mataron este pasado miércoles 1 de junio a tiros a la joven reportera Ghofran Warasnah en la entrada del campo de refugiados de Al-Arroub, cerca de la ciudad de Al-Jalil (Hebrón), en la ocupada Cisjordania… Asesinato de otra periodista palestina a manos del sionismo israelí

– El Complejo Militar Industrial en Ucrania

La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado 40 mil millones de dólares para Ucrania, la mayor parte en armamento. Es el mayor paquete para un país en guerra desde Vietnam.

– Iruñea: PAH denuncia la venta de viviendas de alquiler subvencionado a un fondo buitre

enuncian que unas casas de precio tasado donde las y los inquilinos pagaban alquileres subvencionados han sido compradas por un supuesto fondo buitre para según denuncian, venderlas. Algunos de los inquilinos han podido hacer frente a la compra pero la gran mayoría no y debido a la falta de alquileres pueden verse en situación de riesgo

– Perú impone una sexta multa a Repsol por el derrame de crudo

El Gobierno de Perú impuso una sexta multa a Repsol por el derrame de petróleo frente a las costas de la región de Ventanilla ocurrido en enero. La petroquímica deberá pagar un monto equivalente a unos 124 mil dólares, por el incumplimiento de la ordenanza de limpiar el área contaminada por el crudo-. Según las autoridades, hasta la fecha la empresa española ha violado siete de las 16 medidas administrativas impuestas, por lo que se ha hecho acreedora a uno 730.000 dólares en penalizaciones.

– La Unión Europea entre la crisis política, energética y social

En un contexto global de crisis entrecruzadas, agravadas por la guerra en Ucrania, la Unión Europea busca frenar la tendencia a su declive reforzando su dependencia geopolítica de EE UU. Erika González, Manolo Gari y Emmanuel Rodríguez nos ofrecen algunas claves de análisis y respuestas necesarias desde la izquierda anticapitalista.

– El Testigo

Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado. Exposición producida por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Registro de guerra gritos por la paz

– Noches Desenfocadas #11: Genialidad o locura

Nos hablan de libros… Dani Chinaski, Don Shave y Miguel Martí conversan sobre «Mis días con los Kopp», de Xita Rubert, y «The Yellow Wallpaper», de Charlotte Perkins Williams. Salud mental, literatura feminista, genialidad y mucho más.

– Solo leía teleprónter (confesiones sobre mi desempeño periodístico)

Como todavía no me ha contactado Kim Jong-Un para su nuevo canal en español y como todas esas teorías conspiranoicas sobre mi persona y mi supuesto fichaje por la CNN miamera por un saco de millones de dólares tampoco es que acaben de concretarse en la realidad visible y, sobre todo, contable, he decidido seguir haciendo lo que me dé un poco la gana. Y en este caso, voy a ir contestando a algunos disparates que leo recurrentemente en los comentarios y chats…

– PoeMAS: Christina Rosenvinge. Cuadernos y canciones

El proyecto PoeMas de la UNED nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la poesía a través de la música, esta vez acompañados por Christina Rosenvinge. La compositora y cantante, nos acompaña a través de su experiencia en el descubrimiento del valor literario de las letras de canciones.

Pantallazos anteriores

Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos